Wetterstation Fürstenland Wärmster Mai seit 150 Jahren: Bereits an zwei Tagen kletterte das Thermometer über 30 Grad Die Daten aus Niederuzwil zeigen: Der vergangene Monat war drei Grad wärmer als der Durchschnitt der vergangenen drei Jahrzehnte. Neun Tage brachten Gewitter, doppelt sie viele wie durchschnittlich üblich.

Die Abkühlung ist willkommen: Am 20. Mai zeigte das Thermometer in Niederuzwil schon bis zu 32,5 Grad an. Bild: Benjamin Manser

Seit der Jahrtausendwende jagen sich die Wetterrekorde. Kaum ein Monat hat seither nicht einen neuen Höchstwert vorzuweisen. Über den ganzen Monat gemittelt schloss der Mai im Fürstenland temperaturmässig mit einem Überschuss von drei Grad. Nur der Mai 1868 lag noch ein Grad höher. Damit liegen seit Dezember letzten Jahres alle Temperaturmonatsmittel über dem langjährigen Durchschnitt.

Die tiefste Temperatur lag bei 4 Grad, die höchste bei 32,5 Grad. Dies ist die höchste je gemessene Maitemperatur. Der letzte Rekord stammt aus dem Jahre 2009 mit 31,9 Grad. Zweimal – am 19. und 20. Mai – konnte im vergangenen Monat ein Hitzetag mit über 30 Grad verbucht werden. Normal gibt es nur alle zehn Jahre einen. An neun Tagen stieg das Thermometer auf über 25 Grad (Sommertag). So oft wie noch nie im Mai seit Messbeginn.

Flachdrucklagen begünstigten Sommerwetter

Sehr oft regierte eine flache Druckverteilung. Damit verbunden sind schwache Winde, ein Tagesgangwetter mit sonnigen Vormittagen und gewittrigen Nachmittagen und Abenden. So erwirtschaftete die Sonne einen leichten Überschuss. Die Niederschläge lagen, wie so oft, im Hintertreffen. Die Abweichungen sind aber nicht extrem.

Ende Mai blühte bereits der Holunder. Dieses Eintrittsdatum markiert den Beginn des phänologischen Frühsommers. Damit beträgt der Vegetationsvorsprung immer noch zehn Tage. Genug Feuchtigkeit und keine Spätfröste sorgten für eine gute Entwicklung der Kulturen. Während der Eisheiligen (12. bis 14. Mai) herrschten Sommertemperaturn um 25 Grad. Neun Tage brachten Gewitter, doppelt so viele wie im Durchschnitt der letzten 30 Jahre.

Drittwärmster Frühling mit 30 Prozent zu wenig Regen

Mit dem Mai ist der meteorologische Frühling (März bis Mai) abgeschlossen. Mit einem Überschuss von 1,3 Grad erlebten wir den drittwärmsten Frühling in der sehr langen Messreihe. Den wärmsten erlebten wir im Jahre 2007. Dem Frühling fehlten noch 30 Prozent an Niederschlägen. Demgegenüber erreichte die Besonnung einen 30-prozentigen Überschuss. Beides sind keine aussergewöhnliche Werte.

Die Wetterdaten im Mai 2022 im Überblick 2021 2022 Ø 1991-2020 Temperaturmittel °C 11,5 16,5 13,5 Tiefste Temperatur °C 2,3 4,2 3 Höchste Temperatur °C 29,4 32,5 27,3 Heizgradtage °C 200 34 111 Niederschlagsmenge mm 131 88 122 Niederschlagstage mind. 1 mm 18 9 13 Mittlere Windgeschwindigkeit km/h 8,8 5,3 4,7 Höchste Windspitze km/h 70 56 67 Sturmtage (Mittel über 10.8 km/h) 10 0 1 Sonnenscheinstunden 172 211 189 Relative Luftfeuchtigkeit % 61 64 71 Nebeltage (Sicht unter 1 km) 1 1 1

Der Juni wird häufig warm und nass

Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass der durchschnittliche Juni Temperaturen zwischen 7 und 31 Grad bringt. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 160 Jahren weisen jedoch einen Umfang von 2 bis 35 Grad auf. Der Juni bringt zusammen mit dem Juli die nebelärmste Zeit. Er ist in den vergangenen zehn Jahren um ein Grad wärmer, aber auch deutlich sonniger geworden.

Mit einer oftmals überdurchschnittlichen Wärme startet der Juni. Die aufsteigende Luft über dem Kontinent zieht feuchtkühle Meeresluft nach. Sie regnet bei uns aus und führt damit zu einer monsunähnlichen Regenzeit. Man spricht vom «Europäischen Monsun». Dieser ist jedoch zehnmal bescheidener als sein grosser Bruder in Asien.

In den ersten 20 Tagen regnet es durchschnittlich jeden zweiten Tag. Es ist die höchste Niederschlagsbereitschaft des Jahres, im Volksmund «Schafskälte» genannt. Die Temperaturen steigen im Laufe des Monats um rund drei Grad an. Ende Monat gehen die Niederschläge deutlich zurück. Den üblicherweise ersten Hitzetag im Juni haben wir schon im Mai erlebt.

Die Sonne scheint im Juni rund sieben Stunden pro Tag. Sobald sie durch die massiven Wolken bricht, steigen in der kräftigen Thermik (senkrechte Aufwinde) die feuchtschwülen Luftmassen auf und bilden mächtige Quellwolken. In der dampfenden Luft kommt es dabei immer wieder zu gewittrig durchsetzten Regengüssen. Juni bis August gehören zu den schwülen Gewittermonaten.

Im Juni kommt es üblicherweise immer wieder zu Gewittern. Hier eine Aufnahme aus Wil vom Juni 2021. Bild: Jörg Roth

Vegetation erreicht Mitte Juni den Hochsommer

Normalerweise Anfang Juni kennzeichnet die Blüte des schwarzen Holunders den beginnenden Frühsommer. Dieser wurde dieses Jahr schon auf Ende Mai vorgezogen. Der nächste Termin ist die Winterlindenblüte. Diese kennzeichnet den Beginn des Hochsommers und wird dieses Jahr um etwa Mitte Juni eintreten.

Vereinzelt schert das Juniwetter gänzlich aus dem Rahmen. Die Palette reicht von fünf Grad zu kalt bis sechs Grad zu warm. Die Niederschläge schwankten bisher zwischen 15 Prozent bis zum Dreifachen der Norm.