Wetterstation Fürstenland Vom Schnee in den Sommer: Der April präsentierte sich in der Region Wil von zwei verschiedenen Seiten Die Daten aus Niederuzwil zeigen: Über den ganzen Monat gemittelt bewegen sich die Wetterdaten des Aprils etwa im langjährigen Durchschnitt. Doch es gab auch eine Trockenphase. Deutlich über der Norm lag die Windgeschwindigkeit.

Am 1. April lag beim Fussballspiel im Wiler Stadion Bergholz Schnee (Bild: Claudio Thoma/freshfocus), wohingegen Ende April in der Wiler Fussgängerzone Frühlingsstimmung vorherrschte (Bild: Larissa Flammer).

Nach einem winterlichen Start mit Schnee und einigen Tagen Minustemperaturen in den Morgenstunden folgte im April zwei Wochen später Sommerfeeling. Es fehlten nur ein paar Zehntelgrade, dann wäre der Tatbestand eines Sommertages (über 25 Grad) erfüllt gewesen. Dieser wäre dann allerdings einen Monat zu früh eingetroffen. Doch im Zuge der Klimaerwärmung hätte auch dies nicht verwundert. Es sind erst vier Jahre her, dass der April vier Sommertage brachte, die höchste Zahl in der 160-jährigen Messreihe.

Über den ganzen Monat gemittelt schloss der April im Fürstenland temperaturmässig mit einer Punktlandung. Der minimale Überschuss beträgt ein Zehntelgrad. Damit liegen seit Dezember letzten Jahres alle Temperatur-Monatsmittel über dem langjährigen Durchschnitt. Die tiefste Temperatur lag bei minus zwei Grad, die höchste bei 24 Grad. Mit höchster Wahrscheinlichkeit sind die Fröste jetzt bis in Höhenlagen von 600 Metern abgeschlossen.

Vegetationsvorsprung vergrössert sich weiter

Im zweiten Monatsdrittel überwog der Sonnenschein. Viele Tage brachten über zehn Stunden Sonnenschein. Dazu die überdurchschnittliche Wärme. Da es zu Monatsbeginn genug regnete oder schneite, führte dies zu einem weiteren Vorsprung der Vegetationsentwicklung. Der Vorsprung beträgt derzeit rund zwei Wochen. Die Sonne leistete mit einem Überschuss von zehn Prozent beste Arbeit.

Die Vegetation hat derzeit rund zwei Wochen Vorsprung. Bild: Belinda Schmid

Mitte Monat zeigten sich zwei Wochen ohne Niederschlag. Dies führte zu einer vorübergehenden Trockenheit, die Kulturen mussten bewässert werden. Doch schon gegen Ende Monat wurde das Defizit wieder aufgefüllt. Insgesamt resultiert im April ein Niederschlagsüberschuss von 15 Prozent. Die Windgeschwindigkeit lag deutlich über der Norm. Sturmtiefs zogen über Mitteleuropa. Auch kräftige Gewitterzellen sorgten für Sturmböen.

Ausblick auf den Mai: Keine Eisheiligen mehr

Wagen wir einen Ausblick auf den Mai. Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass uns der Mai mit vier Grad die kräftigste Erwärmung des Jahres bringt. Die Temperaturen bewegen sich durchschnittlich zwischen 3 und 27 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 160 Jahren liegen zwischen –1 und 32 Grad. Der Mai ist in den vergangenen zehn Jahren ein halbes Grad wärmer, gleichzeitig auch trockener und sonniger geworden.

Mit der beginnenden Schwüle wird jetzt die Gewittersaison eröffnet. Nur noch alle 20 Jahre gibt es Anfang Mai noch etwas Schnee. Die «Eisheiligen» um Mitte Mai sind sehr unzuverlässig geworden. Sie sind trotzdem stark im Volksglauben verwurzelt. Hin und wieder kommt es in dieser Zeit sogar zum ersten Sommertag mit 25 Grad. Frost ist im Unterland in den vergangenen 30 Jahren zur Zeit der «Eisheiligen» nicht mehr vorgekommen. Eine hin und wieder verspätete Kälteperiode Ende Mai hat keinen Zusammenhang mit der Kalenderreform 1582. Denn die Wetterregel der «Eisheiligen» ist erst 350 Jahre alt, hat also die Kalenderreform nicht miterlebt.

Die Niederschlagsbereitschaft ist im Mai mit 40 bis 45 Prozent relativ hoch. Der Wonnemonat ist aber auch hagelgefährdet. Anfang Monat klettern die Tagestemperaturen auf 16 Grad. Ende Monat liegen sie bei 20 Grad. Die Besonnung liegt bei angenehmen sieben Stunden pro Tag.

Die Frühlingsfront wird durch die Apfelbaumblüte gekennzeichnet. Mit 30 Kilometer pro Tag startet sie bereits Anfang März in Spanien, erreicht etwa Ende April die Ostschweiz und erst Mitte Juni Skandinavien.

Vereinzelt gerät das Maiwetter völlig aus den Fugen. Die Palette der Monatstemperaturmittel reicht von sechs Grad zu kalt bis vier Grad zu warm. Auch die Niederschläge scheren hin und wieder aus. Die Summen ergaben bisher einen Umfang von 2 Prozent, also beinahe gänzlich trocken, bis 250 Prozent der Norm.