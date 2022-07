Wetterstation Fürstenland Rekord: Höchste Junitemperatur mit 35,3 Grad gemessen Die Daten aus Niederuzwil zeigen: Der vergangene Monat war sehr warm. Am 19. Juni wurde sogar der bisherige Hitzerekord für den Juni im Fürstenland gebrochen. Die Anzahl Gewittertage war fast doppelt so hoch wie üblich.

Anzahl Gewittertage erreichte im Fürstenland beinahe das Doppelte des üblichen Juniwerts. Bild: PD

Einmal mehr zeigte sich der Juni nicht als Monsunmonat. Es ist jener Monat, der üblicherweise viel Regen und kühle Temperaturen mit sich bringt. Die «Schafskälte» um Mitte Monat blieb gänzlich aus. In diesem Juni betrug die Temperaturabweichung 3 Grad. In der 160-jährigen Messreihe waren nur noch der Juni 2003 und 2019 wärmer. Was aber für das Fürstenland einen Rekord darstellt, ist die höchste Junitemperatur mit 35,3 Grad am 19. Juni. Auch andere Stationen in der Schweiz registrierten die höchsten Junitemperaturen seit Messbeginn.

Den Hochsommercharakter des Junis unterstreicht auch die Anzahl Sommertage (über 25 Grad). Sie haben beinahe das Doppelte der üblichen Anzahl erreicht. Auch die Hitzetage (über 30 Grad) haben das Fünffache der Norm (Mittelwert 1991–2020) erreicht. Damit liegen seit Dezember letzten Jahres alle Temperatur-Monatsmittel über dem langjährigen Durchschnitt. Die tiefste Temperatur erreichte 10 Grad, die höchste lag bei 35 Grad.

Schwülwarme Winde mit vielen Gewittern

Die tagelangen Flachdrucklagen mit schwüler Luft und wenig Windbewegung bewirkten eine ausgeprägte Gewittersituation. Denn die Anzahl Gewittertage (jede Entfernung) erreichte beinahe das Doppelte des üblichen Juniwerts. Das Fürstenland erlebte glücklicherweise keine prekären Sturm- und Hagelschäden. Allerdings wurde das Bodenseegebiet durch bis zu vier Zentimeter grossen Hagel teils arg in Mitleidenschaft gezogen. In anderen Jahren zeigten sich auch schon viel mehr Gewitter.

Die Wetterdaten im Juni 2022 im Überblick 2021 2022 Ø 1991-2020 Temperaturmittel °C 19,8 20,1 17,1 Tiefste Temperatur °C 6,8 9,6 6,9 Höchste Temperatur °C 32,4 35,3 30,5 Heizgradtage °C 0 0 18 Niederschlagsmenge mm 125 115 141 Niederschlagstage mind. 1 mm 12 15 14 Mittlere Windgeschwindigkeit km/h 5,5 5,4 4,5 Höchste Windspitze km/h 83 70 71 Sturmtage (Mittel über 10.8 km/h) 1 0 1 Sonnenscheinstunden 229 240 203 Relative Luftfeuchtigkeit % 64 65 72 Nebeltage (Sicht unter 1 km) 0 0 0

Die Niederschläge im Juni lagen 20 Prozent im Hintertreffen. Es regnete an 15 Tagen. Dank der geringen Bewölkung kam die Sonne, insbesondere in den Vormittagsstunden, ausgiebig zum Zug. Sie erwirtschaftete einen 20-prozentigen Überschuss.

Es geht weiter mit Hochsommerhitze und vielen Gewittern

Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass der Juli nicht nur der wärmste und sonnigste Monat des Jahres ist, sondern auch der niederschlagreichste mit den meisten Gewittern. Im Durchschnitt bewegen sich die Temperaturen im Juli zwischen 9 und 31 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 160 Jahren liegen allerdings zwischen 6 und 36 Grad. In den letzten zehn Jahren ist der Juli geringfügig wärmer geworden. Niederschläge und Besonnung blieben in derselben Zeitspanne unverändert.

Hundstage mit heissen Temperaturen

Der Juli steuert mit einem Temperaturanstieg von 2 Grad auf die heisseste Zeit Ende Monat hin. Täglich werden 22 bis 25 Grad erreicht, Ende Monat fast ausschliesslich über 25 Grad. Es sind die hitzigen Hundstage. Sie dauern bis Mitte August. Ihren Namen verdanken die Hundstage dem hellen Doppelstern Sirius im Sternbild «Grosser Hund». Während dieses Zeitraums geht Sirius mit der Sonne auf und unter. Deshalb wird Sirius auch der Hundsstern genannt.

Auch wenn der längste Tag schon einen Monat zurückliegt, so werden erst jetzt, Ende Juli, die meisten Sonnenstunden gemessen. Die enorme Schwüle sorgt für viele Hitzegewitter, die Ende Juli bis Anfang August besonders zahlreich auftreten.

Mitte Juli wird der Winterroggen geerntet, dieser Zeitpunkt markiert den Höhepunkt des phänologischen Sommers. Auch eine Bauernregel weist auf den Höhepunkt des Sommers hin: «Wenn die Sonne in den Löwen geht (23. Juli), die grösste Hitze alsdann entsteht.»

Hin und wieder schlägt der Juli völlig quer. Die Niederschlagspalette reichte in den letzten 160 Jahren von drei Prozent bis zum Zweieinhalbfachen der Norm. Temperaturmässig zeigte sich der Monat in der langen Messreihe mit enormen Abweichungen von 6 Grad zu kalt bis 4 Grad zu warm.