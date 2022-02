Wetterstation Fürstenland Höchste Januartemperatur seit Messbeginn Das Jahr 2022 hat vergleichsweise warm begonnen: Die höchste Temperatur lag bei 17,3 Grad. Der Januar war geprägt von zähen Hochdruckgebieten, sodass wenig Niederschlag fiel. Auch wenn die Natur im Februar aus dem Winterschlaf erwacht, kann es auch in flachen Lagen noch Schneefälle geben.

Die Schneedecke im Fürstenland passte zum Januar, allerdings war es wärmer als im langjährigen Mittel. Bild: Ralph Ribi

Das Monatsmittel ist mit einer Abweichung von +1,1 Grad zwar nicht spektakulär. Doch die sehr warmen Tage Anfang des Monats gingen als Rekord in die Wetterbücher ein. Denn die 17,3 Grad am 4. Januar wurden in einem Januar noch nie gemessen, seit 1864 in der Region mit Wettermessungen begonnen wurde. Der letzte Rekord stammt aus dem Jahre 1993 mit 17,2 Grad. Solche Temperaturen wären Anfang Mai normal!

Christoph Frauenfelder, Meteorologe. Bild: Arthur Gamsa

Die tiefste Temperatur lag bei minus sieben Grad, die höchste bei 17 Grad. Der warme Januar spiegelt sich auch in den Anzahl Eistagen (ganztags unter null Grad) nieder. Es wurde nur ein solcher Tag verzeichnet.

Niederschläge im Defizit, auffallend wenig Wolken

Oft herrschte sehr hoher Luftdruck. Die positive Abweichung beträgt für den Januar acht Hektopascal. Die Hochdruckgebiete zeigten sich zäh und resistent, sorgten daher für eher wenig Niederschlag. Die gemessene Summe liegt zehn Prozent im Minus.

Allerdings zeigte sich an zwölf Tagen eine Schneedecke, was dem Mittelwert entspricht. Am 15. Januar sandte der explodierende Unterwasservulkan bei Tongo im Südpazifik eine Druckwelle um die ganze Erde. Auch im Fürstenland konnte dieser kurze und auffallende Ausschlag im Luftdruckverlauf im Umfang von drei Hektopascal gemessen werden.

Die vielen Hochdruckgebiete, die sich den Platz über Mitteleuropa immer wieder streitig machten, sorgten für eine auffallend geringe Bewölkung. Dies begünstigte eine üppige Sonnenscheindauer. Der Überschuss beträgt beinahe 70 Prozent. So viel Sonne wird in der Region im Januar nur etwa alle zehn Jahre einmal gemessen. Dank der trockenen Luft entstand nur selten Nebel.

Ausblick auf den Februar: Staulagen können nochmals Schnee bringen

Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass der Februar der trockenste Monat des Jahres ist. Er bringt uns mit dem Januar zusammen die höchsten Schneehöhen. Die Temperaturen reichen im Februar üblicherweise von minus acht bis 13 Grad. Die Extreme lagen seit Messbeginn vor 160 Jahre jedoch zwischen –24 und 19 Grad.

Der Februar ist in den letzten zehn Jahren um ein Grad wärmer geworden, gleichzeitig auch trockener und sonniger. Er bringt die doppelte Sonnenscheindauer des Januars. Sehr selten übertrifft der Februar seinen Vormonat noch an Kälte. Dann weht die konstante und eisige Bise aus Nordosten.

Im Laufe des Monats steigen die Temperaturen um durchschnittlich zwei Grad. Nach Morgenfrösten erreichen sie gegen Ende Monat tagsüber bis sieben Grad. Die Niederschlagsneigung ist mit 30 bis 35 Prozent gering. Staulagen bei Nord- bis Nordwestwinden können auch im Fürstenland und Untertoggenburg nochmals Schnee bringen. Mit der rasch fortschreitenden Tageslänge scheint die Sonne anfangs zwei Stunden, Ende Monat sind es drei Stunden pro Tag. Nebel zeigt sich nur noch halb so oft wie im Januar.

Die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf

Der stäubende Hasel und die demnächst blühenden Schneeglöckchen läuten den Vorfrühling ein. Damit beginnt die Vegetationsperiode. Sie dauert bis zum Blattfall der Buche Anfang November.

Hin und wieder hält sich das Wetter in keiner Weise an den Normalverlauf. So lagen die Monatstemperaturmittel seit Messbeginn vor 160 Jahren zwischen elf Grad zu kalt und sechs Grad zu warm. Der Februar 2020 war der wärmste in der langen Messreihe. Bei den Niederschlägen zeigte der Februar bisher eine Bandbreite von drei Prozent bis zum Vierfachen der Norm.