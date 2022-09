Wetterstation Fürstenland Hitzerekord: Dieses Jahr wurde es erstmals im August über 35 Grad heiss Die Daten aus Niederuzwil zeigen, dass die Temperaturen im August zwei Grad höher lagen als im langjährigen Durchschnitt. Dafür wurde die Trockenheit Mitte August schlagartig beendet.

Die Hitze und Trockenheit haben auch der Natur zugesetzt, hier die Wiese einer Badi am Zugersee. Bild: Stefan Kaiser

Auf den drittwärmsten Juni und Juli folgte nun der zweitwärmste August seit Messbeginn. Das Temperaturmittel ergab 20,4 Grad und liegt damit zwei Grad höher als der langjährige Durchschnitt (1991–2020). In der 160-jährigen Messreihe war nur der August 2003 mit 21,7 Grad noch wärmer. Der Temperaturumfang reichte von 11 bis 35,6 Grad. Dabei handelt es sich um das höchste Augustmaximum seit Messbeginn.

Gleichzeitig bedeutet es einen Wüstentag (über 35 Grad), was im August ebenfalls noch nie vorkam. Generell treten bei uns erst seit dem Jahr 2003 Wüstentage auf. Den hitzigen Sommercharakter des Augusts unterstreicht auch die Anzahl Sommertage (über 25 Grad). Sie haben das doppelte Mass erreicht. Seit Dezember liegen alle Temperatur-Monatsmittel zu hoch.

Als Folge der sehr trockenen Luft zeigte sich eine äusserst geringe Bewölkung. Sie bewirkte eine stark überdurchschnittliche Sonnenscheindauer. Diese erreichte fast 40 Prozent mehr als üblich. Den absoluten Augustrekord an Sonnenstunden hält ungebrochen das Jahr 1947 im äusserst prekären Dürresommer. Damals wurden die Trauben extrem früh gelesen und ergaben einen Spitzenwein, für den man heute 3000 Franken bezahlt.

Die Wetterdaten im August 2022 im Überblick 2021 2022 Ø 1991-2020 Temperaturmittel °C 17,9 20,4 18,4 Tiefste Temperatur °C 10,3 10,9 8,7 Höchste Temperatur °C 31,7 35,6 30,7 Heizgradtage °C 0 0 3 Niederschlagsmenge mm 139 130 137 Niederschlagstage mind. 1 mm 14 9 12 Mittlere Windgeschwindigkeit km/h 4,8 5 3,9 Höchste Windspitze km/h 57 56 70 Sturmtage (Mittel über 10.8 km/h) 0 0 0 Sonnenscheinstunden 132 292 211 Relative Luftfeuchtigkeit % 71 65 75 Nebeltage (Sicht unter 1 km) 0 3 1

Trockenheit mit einem Schlag beendet

Mitte August wurde die prekäre Trockenheit abrupt beendet. In einer Mischluftwetterlage fiel eine so grosse Regenmenge, dass die Böden innerhalb eines Tages bis zur vollen Sättigung aufgefüllt wurden. Seither herrschen ideale Bodenfeuchteverhältnisse. Doch im Grundwasser fehlt immer noch die grosse Regenmenge eines Sommermonats. Im August resultierte eine normale Regenmenge.

Nach einer dreimonatigen Sommerpause zeigte sich im August erster Herbstnebel. Der meteorologische Sommer (Juni bis August) war der zweitwärmste und der zweitsonnigste seit Messbeginn.

Ausblick auf den September

Wagen wir einen Ausblick auf den September. Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass der September mit dem Oktober der windärmste Monat des Jahres ist. Die Monatstemperaturen bewegen sich im langjährigen Durchschnitt zwischen 5 und 26 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 160 Jahren liegen allerdings zwischen 0 und 32 Grad. Diese 32 Grad wurden am 1. September 2009 registriert. Der September ist in den letzten zehn Jahren geringfügig wärmer und gleichzeitig deutlich trockener geworden.

Anfang Monat wird der letzte Sommertag (über 25 Grad) verzeichnet. Das geringe Niederschlagsrisiko liegt den ganzen Monat zwischen 30 bis 35 Prozent. Sukzessive fallen die Temperaturen im Laufe des Monats um rund vier Grad. Die Besonnung nimmt im Verlauf des Monats von sechs auf vier Stunden ab. Die herbstlichen Morgennebel treten jetzt vermehrt auf. Doch sie lösen sich unter der Herbstsonne bald wieder auf.

Altweibersommer mit Föhn

Der liebliche September wird im Volksmund auch der «Mai des Herbstes» genannt. Die Schwalben sind nach Süden abgeflogen. Es ist die ruhige und milde Zeit des «Altweibersommers». Woher stammt der Name?

Die glitzernden Fäden der Feldspinne, die durch die Luft getragen werden, haben schon in grauer Vorzeit den Stoff zu Sagen geliefert. Man sagte, sie stammten aus den Spinnstuben der Elfen. Nach anderen Deutungen gehörten sie zu den Nebeltüchern der Nebelweiber, die den Sommer aus dem Land jagen wollten.

Hin und wieder hält sich das Septemberwetter in keiner Weise an die Normen. So bewegten sich die Monatstemperaturmittel bisher zwischen sechs Grad zu kalt und drei Grad zu warm. Die Niederschläge weisen in der langen Messreihe auf einen Umfang von 10 bis 300 Prozent des Üblichen hin.