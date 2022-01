Wetterstation Fürstenland Eine selten warme Weihnachtszeit Obwohl der Dezember insgesamt nicht viel zu warm war, brachte eine Westströmung zu Weihnachten hohe Temperaturen, wie sie im April normal sind. Weiter brachte der Dezember eine hohe Bewölkung und viel Niederschlag.

Ende Dezember war vielerorts T-Shirt-Wetter. Bild: Alessandro Crinari/Keystone

Im zu Ende gegangenen Jahr wechselten sich kalte und warme Monate gleichmässig ab. Der Dezember wartete mit einem kleinen Temperaturüberschuss (Vergleichsperiode 1991-2020) von 1,7 Grad auf.

Bis zum 23. Dezember verlief das Wetter gleichmässig monoton. Doch dann brach eine Westströmung, die ihren Ursprung in der Karibik hatte, mit Wucht ins Land und sorgte für extrem hohe Temperaturen, wie sie im April an der Tagesordnung sind.

Wieder einmal genug Niederschlag

Die tiefste Temperatur lag bei minus sieben Grad, die höchste bei 15 Grad. Doch vor zwei Jahren erreichte der Dezember 19 Grad. Dabei handelt es sich um die bisher höchste Dezembertemperatur seit Messbeginn vor 140 Jahren.

Die grosse Trockenheit vom Herbst mit nur 40 Prozent des üblichen Niederschlags wurde im Dezember beendet. Aus den Messungen resultiert ein geringer Überschuss von wenigen Prozenten. Die hohe Bewölkung verursachte ein geringes Defizit bei der Sonnenscheindauer von einigen Prozenten. Bereits an zehn Tagen lag im Fürstenland eine Schneedecke. Für den gewohnt milden Start in den Winter ist dies mehr als üblich.

Fast -30 Grad im Obertoggenburg, 26 Grad in Spanien

Im Vorwintermonat Dezember wurden in der Ostschweiz bereits beachtliche Kältegrade gemessen. Es sind die Hochtäler, die im Winter Kaltluft sammeln, insbesondere wenn noch eine Schneedecke liegt und der Himmel wolkenlos ist, die Luft trocken und nur ein schwacher Wind weht. In Hintergräppelen, einem Hochtal im Obertoggenburg, sank das Thermometer bis auf nahezu minus 30 Grad. Währenddessen Ende Dezember in Spanien bereits sommerliche 26 Grad verzeichnet wurden.

Ausblick auf den Januar

Das Klimamittel 1991-2020 zeigt, dass der Januar der kälteste und schneereichste Monat des Jahres ist. Es sind die sibirischen Kaltlufthochs, die ihre beissende Kälte in der Bise bis zu uns transportieren. Eine solche Hochdrucklage kann ohne weiteres zwei Wochen andauern.

Die Temperaturen reichen im Januar von -9 bis 12 Grad. Die Extreme lagen seit Messbeginn vor 140 Jahre zwischen -22 und 17 Grad. Das Januarwetter ist in den vergangenen zehn Jahren fast ein Grad wärmer geworden, aber auch sonniger und trockener. Die Temperaturen schleichen um den Gefrierpunkt. Sie fallen im Laufe des Monats um durchschnittlich ein Grad. Gegen Ende Monat verharren sie auch einmal ganztags darunter (Eistage).

Die garstige Bise sorgt für einen Kaltluftsee im östlichen Mittelland mit einem zähen Nebelmeer und nur gelegentlich etwas Niederschlag. Die Bereitschaft hierzu liegt bei lediglich 33 Prozent. Die nächtliche Ausstrahlung bedeutet kaltes Wetter, aber auch ausgedehnte Nebel- und Hochnebelfelder über dem Fürstenland. Die trübe Witterung lässt die Sonne zum Monatsbeginn lediglich eine, gegen Monatsende bis zwei Stunden täglich scheinen. Oktober bis Januar sind die nebelreichsten Monate. Ende Januar weist die Jasminblüte auf den beginnenden Spätwinter.

Die Extreme der Monatstemperaturmittel

Hin und wieder hält sich das Wetter in keiner Weise an den Normalverlauf. Die Extreme der Monatstemperaturmittel reichen von fünf Grad zu warm bis zehn Grad zu kalt. Bei dieser Kälte waren alle Brunnen, Quellen und Gewässer zugefroren. Die Niederschlagspalette reichte bisher von sieben Prozent bis zum Dreifachen der Norm.