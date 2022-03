Wetterstation Fürstenland Auch der Februar war warm und extrem sonnig: Der diesjährige Winter entspricht dem Wetter am Mittelmeer Die Daten aus Niederuzwil zeigen: Der vergangene Februar war der viertwärmste seit Messbeginn.

Anfang Februar lag im Flachland die letzte Schneedecke. Der Monat war warm und sehr sonnig. Leserbild: Conny Bianchi

Der Trend zu sehr milden Wintern hält ungebrochen an. Das Monatsmittel der Temperatur ist mit einer Abweichung von +3,3 Grad zwar sehr hoch. Doch vor zwei Jahren war der Februar noch deutlich wärmer. Der verflossene Februar brachte Temperaturen, wie sie im März normal wären. Die tiefste Temperatur lag bei minus fünf Grad, die höchste bei 16 Grad. Der sehr warme Februar spiegelt sich auch darin, dass er keinen einzigen Eistag (ganztags unter null Grad) brachte.

Letzte Schneedecke datiert vom 1. Februar

Nur wenige Male war ein Februar noch sonniger als der diesjährige. Der sonnigste der Messreihe konnte 2008 verbucht werden. Hoher Luftdruck und die teils enorme Lufttrockenheit und damit wenige Wolken trugen wesentlich zum sehr sonnigen Februar bei.

Die stürmischen und feuchtwarmen Westwinde brachten genug Niederschlag. Es resultierte ein geringer Überschuss. Ob die Schneedecke vom 1. Februar die letzte dieses Winters war, bleibt abzuwarten. Der März kann durchaus noch einige Schneedeckentage bringen. Sogar im April ist noch ein solcher zu erwarten. Wenn es aber bei der kräftigen Erwärmung bleibt, was aufgrund der Langfristprognosen anzunehmen ist, dann war's das mit dem Winter.

Ein Winter wie am Mittelmeer

Da alle drei Wintermonate zu warm ausfielen, resultiert ein sehr milder Winter. Wärmer war nur noch der Winter vor zwei Jahren. Doch auch der diesjährige Winter brach mit seinen lediglich zwei Eistagen einen absoluten Rekord. Die hohe Besonnung wurde nur noch im Winter 2007/2008 überboten.

Fazit: Es wird immer wärmer und sonniger und über längere Zeiträume betrachtet auch trockener. Der diesjährige Winter entsprach einem Normalwinter an der Mittelmeerküste zwischen Marseille und Genua.

Ausblick auf den März: Stürmischer Frühlingsanfang

Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass der März mit seinen Frühlingsstürmen der windreichste Monat ist. Schon der Februar brachte die doppelte Windgeschwindigkeit. Die Temperaturen bewegen sich im März üblicherweise zwischen –5 und 19 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 160 Jahren lagen allerdings zwischen –15 und 22 Grad. Der März ist in den vergangenen zehn Jahren wärmer, trockener, windiger, aber auch deutlich sonniger geworden. Er bringt beinahe die doppelte Sonnenscheindauer des Februars.

Jetzt steigen die Temperaturen rasant an, im Laufe des Monats sind es rund vier Grad. Zunächst tauchen Anfang Monat noch gehäuft Morgenfröste auf. Sie werden aber immer seltener. Die Besonnung nimmt im Laufe des Monats von drei auf fünf Stunden täglich zu.

Auffallend ist die sehr trockene Zeit um Mitte März. Da fällt im langjährigen Mittel nur etwa jeden vierten Tag Niederschlag. Doch die Landwirte lieben die Trockenheit für die Bestellung der Felder: «Märzenstaub bringt Frucht und Laub» oder «Gertrud (17. März) ist die erste Gärtnerin».

Ende Monat zeigt sich üblicherweise die letzte Schneedecke. Hier ist die Streubreite allerdings sehr gross, sie liegt zwischen Februar und Mai. Jetzt blühen die Weidekätzchen, der Huflattich und das Leberblümchen. Das Buschwindröschen kündet den Erstfrühling an.

2006 gab es im März 45 Zentimeter Schnee

Hin und wieder hält sich das Wetter in keiner Weise an den Normalverlauf. So lagen im März die Niederschläge bisher auf einer Bandbreite von zehn Prozent bis zum Dreifachen der Norm. Vereinzelt brachte der März eine gigantische Schneemenge. So das Jahr 2006 mit einer 45 Zentimeter dicken Schneedecke. Die Monatstemperaturmittel schwanken zwischen zehn Grad zu kalt und vier Grad zu warm.