Wetterrückblick Zweitwärmster August seit Messbeginn: Der Rekord aus dem Jahr 2019 wurde überboten Der August startete zwar kühl, die darauffolgenden Hitzetage vermochten den zaghaften Monatsbeginn auszugleichen. Der September bringt anfangs den Sommer zurück.

Die Thur führte wegen Gewitter viel Wasser. Bild: Pablo Rohner

Die Monate mit zu warmen Temperaturmitteln gehen weiter. In den letzten zwei Jahren ist nur gerade der April 2023 zu kühl ausgefallen. Nach einem kühlfeuchten Start in den August drehte der Hochsommer noch einmal voll auf. Eine beispiellose zweiwöchige Hitze folgte. Das Temperaturmittel lag zwei Grad über dem Mittel 1991 bis 2020.

Damit geht der zweitwärmste August in die Wetterbuchhaltung ein. Der wärmste wurde 2003 gemessen, er war noch ein Grad wärmer. Was aber noch nie dagewesen ist seit Messbeginn 1882, ist die absolut höchste Temperatur mit 36,5 Grad am 24. August. Damit wurde der bisherige Rekord vom Juni 2019 gleich um 0,8 Grad überboten.

Die ausserordentliche Hitze zeigte sich auch in den Wüstentagen (über 35 Grad). In diesem Sommer verzeichnen wir vier solcher Tage, so viele wie noch nie. Wüstentage sind im Fürstenland erstmals in diesem Jahrhundert aufgetreten. Die Temperaturen bewegten sich im vergangenen Monat zwischen 8 und 37 Grad. An 17 Tagen kletterte die Quecksilbersäule auf über 25 Grad (Sommertag). An 13 Tagen waren Hitzetage (30 Grad) zu verzeichnen, viermal so viel wie im Durchschnitt.

Zu wenig Sonnenschein, zu viel Regen

Das regnerische Wetter in der ersten und letzten Woche des Augusts bewirkten eine leicht defizitäre Sonnenscheindauer von rund zehn Prozent. Insbesondere die enormen Niederschläge in der letzten Augustwoche brachten sehr viel Regen. Der Überschuss beträgt rund 15 Prozent.

Auf die mörderische Hitze folgte am 24. August ein heftiges Unwetter mit Sturmböen im Fürstenland von bis zu 92 Kilometern pro Stunde. Dabei wurden einzelne Bäume entwurzelt. Altenrhein meldete 109, Sitterdorf 113, Friedrichshafen 137 Kilometer pro Stunde. Im ganzen Kanton St.Gallen wurden bei diesem Unwetter 4400 Blitze registriert.

Ausblick auf den September: Altweibersommer mit Föhn

Wagen wir einen Ausblick auf den September. Das Klimamittel 1991 bis 2020 zeigt, dass der September mit dem Oktober der windärmste Monat des Jahres ist. Das passt gut zu diesem ruhigen und spätsommerlichen Monat. Die Monatstemperaturen bewegen sich im langjährigen Durchschnitt zwischen 5 und 26 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 140 Jahren liegen allerdings zwischen 0 und 32 Grad. Der September ist in den letzten 10 Jahren geringfügig wärmer und deutlich trockener geworden.

Anfang Monat werden letzte Sommertage (25 Grad und mehr) verzeichnet. Ein Hitzetag mit über 30 Grad taucht kaum noch auf. Das geringe Niederschlagsrisiko liegt den ganzen Monat über zwischen 30 bis 35 Prozent. Im Laufe des Monats fallen die Temperaturen sukzessive um rund vier Grad. Die Besonnung nimmt von täglich sechs auf vier Stunden ab.

Die ersten Morgennebel ziehen übers Land. Sie lösen sich aber unter der warmen Herbstsonne schnell wieder auf. Im Volksmund nennt man den lieblichen September auch «Mai des Herbstes». Die Schwalben sind in den Süden abgeflogen. Es ist die ruhige und milde Zeit des «Altweibersommers». Woher stammt der Name?

Die glitzernden Fäden der Feldspinne, die vom Wind abgezupft und durch die Luft getragen werden, haben schon in grauer Vorzeit den Stoff zu den mannigfaltigsten Sagen geliefert. Man sagte von ihnen, sie stammten aus den Spinnstuben der Elfen.

Hin und wieder hält sich das Septemberwetter in keiner Weise an die Normen. So bewegten sich die Monatstemperaturmittel bisher zwischen sechs Grad zu kalt und drei Grad zu warm. Die Niederschläge weisen in der langen Messreihe auf einen Umfang von 10 bis 300 Prozent des Üblichen hin.