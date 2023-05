Wetterrückblick Regenreichster April seit 15 Jahren, im Mai kann es zu Hagel und ersten Sommertagen kommen Der April brachte 50 Prozent Regen als der Durchschnitt. Es war der regenreichste April seit 15 Jahren. Dafür ist der Mai in den letzten zehn Jahren wärmer geworden. Auch kann es im Mai zu Hagel kommen.

Im April regnete es so viel wie zuletzt 2008. Bild: Salvatore Di Nolfi / Keystone

Nach einer sehr langen Reihe von zu warmen Monaten, stellte sich im April ein Temperaturdefizit ein. Der Wetterablauf war sehr wechselhaft, so wie es sich für einen April gehört. Die Tendenz der letzten zehn Jahr weist im April aber eindeutig auf wärmer, trockener und sonniger hin. Nicht so dieses Jahr.

Die feuchten und kräftigen Westwinde führten immer wieder Regen über das Fürstenland. Dabei blieb es an den meisten Tagen zu kühl. Nur vereinzelte Tage schwangen temperaturmässig oben hinaus.

Die negative Temperaturabweichung war allerdings marginal, nämlich nur 0,3 Grad unter der Norm (Referenzperiode 1991 bis 2020). Die Temperaturen bewegten sich im vergangenen Monat zwischen -2 und 22 Grad und zeigten damit auf genau denselben Temperaturumfang hin wie im März.

So viel Regen im April wie zuletzt 2008

Die Vegetation hatte den überschüssigen Regen dringend nötig. Denn im Frühling ist für die erwachende Vegetation der Regen enorm wichtig. Durch den zu kalten April wurde der anfängliche Vegetationsvorsprung von zwei Wochen ausgeglichen. Derzeit herrschen normale Entwicklungstermine. Damit werden auch Schäden durch Spätfröste minimiert.

Im April regnete es so viel, wie seit 15 Jahren nicht mehr. Der Überschuss beträgt 50 Prozent. Im vorletzten Jahrhundert wurde in einem April die doppelte Regenmenge vom diesjährigen April gemessen. Dem trüben und nasskalten Wetter entsprechend lag die Leistung der Sonne arg im Hintertreffen. Das Defizit beträgt 34 Prozent. Die häufigen Westwindlagen sorgten für ein hohes Windgeschwindigkeitsmittel. Es liegt beinahe 50 Prozent über dem Normalwert.

Das Klimamittel 1991-2020 zeigt, dass sich die Maitemperaturen durchschnittlich zwischen 3 und 27 Grad bewegen. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 140 Jahren liegen zwischen -1 und 32 Grad. Der Mai ist in den letzten zehn Jahren leicht wärmer, gleichzeitig auch trockener und sonniger geworden. Mit der beginnenden Schwüle wird jetzt die Gewittersaison eröffnet.

Die Eisheiligen sind unzuverlässig geworden

Nur alle 20 Jahre gibt es Anfang Mai noch etwas Schnee. Die Eisheiligen um Mitte Mai sind sehr unzuverlässig geworden. Sie sind trotzdem stark im Volksglauben verwurzelt. Manchmal kommt es in dieser Zeit jedoch sogar zum ersten Sommertag mit 25 Grad. Frost ist im Unterland in den letzten 30 Jahren zur Zeit der «Eisheiligen» nie mehr vorgekommen. Eine hin und wieder verspätete Kälteperiode Ende Mai hat keinen Zusammenhang mit der Kalenderreform 1582. Denn die Wetterregel der «Eisheiligen» ist erst 350 Jahre alt, hat also die Kalenderreform nicht miterlebt.

Die Niederschlagsbereitschaft ist im Wonnemonat Mai mit 40 bis 45 Prozent recht hoch. Der Monat ist hagelgefährdet. Die Tagestemperaturen klettern im Laufe des Monats von anfangs 16 Grad auf 20 Grad Ende Monat. Die Besonnung bewegt sich zwischen frühlingskonformen fünf bis sieben Stunden täglich.

Die Frühlingsfront wird durch die Apfelbaumblüte gekennzeichnet. Mit 30 Kilometer pro Tag startet sie bereits Anfang März in Spanien, erreicht jetzt die Ostschweiz und erst Mitte Juni Skandinavien.

Vereinzelt gerät das Maiwetter völlig aus den Fugen. Die Palette der Monatstemperaturmittel reicht von sechs Grad zu kalt bis vier Grad zu warm. Auch die Niederschläge scheren hin und wieder aus. Die Summen ergaben bisher einen Umfang von 2 Prozent, also beinahe gänzlich trocken, bis 250 Prozent der Norm.