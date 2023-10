Wetterrückblick Mit zwei Hitzetagen: Spätsommer brachte den wärmsten September seit Messbeginn Die Wetterstation Fürstenland registrierte im September deutlich zu warme Temperaturen und zu wenig Niederschlag. Dies im Vergleich zum langjährigen Mittel.

Die Temperaturen stiegen im September nochmals häufig auf über 25 Grad. Bild: Boris Bürgisser, 6. 9.

Der September gestaltete sich so warm, wie es üblicherweise im August ist. Der Überschuss zur Referenzperiode 1991–2020 beträgt 4,2 Grad. Das Temperaturmonatsmittel liegt mit 18,4 Grad so hoch wie noch nie in der 140-jährigen Messreihe. Auch wenn wir die 280-jährige Messreihe von Basel miteinbeziehen, so ist hier ebenfalls kein höherer Septemberwert zu finden. Der letzte Rekord stammt aus dem Jahre 2006 mit 16,8 Grad.

In den letzten 24 Monaten ist nur gerade der April 2023 zu kühl ausgefallen. Insbesondere die erste Septemberhälfte brachte eine massive Spätsommerhitze. So resultierten am Monatsende 16 Sommertage (über 25 Grad) – normal sind drei – sowie zwei Hitzetage (über 30 Grad) – normal sind null. Auch die Schwüle (Taupunkt über 16 Grad), die an 20 Tagen herrschte, sorgte für einen absoluten Septemberrekord. Die Temperaturen bewegten sich im vergangenen Monat zwischen 6 und 31 Grad.

Üppiger Sonnenschein und defizitäre Niederschläge

Die vielen Hochdruckwetterlagen sorgten für einen äusserst sonnigen September. So leistete die Sonne 50 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode 1991–2020. Nebel zeigte sich nur wenig. Die Winde waren schwach und wehten überwiegend aus Nordost als leichte Bise. Diese Bise ist in den Sommer- und Herbstmonaten erfahrungsgemäss warm, da sie ihren Ursprung über den warmen Landmassen von Sibirien hat. Im Winter bringt sie uns jedoch Eiseskälte.

Der «Mai des Herbstes», wie der September auch genannt wird, verlief recht trocken. Nur um die Monatsmitte fiel willkommener Regen, ansonsten war es mehrheitlich niederschlagsfrei. Der Monatssumme fehlten damit schlussendlich 40 Prozent.

Oktober bringt Abkühlung und Herbstnebel

Wagen wir einen Ausblick auf den Oktober. Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass er mit dem September zusammen der windschwächste Monat des Jahres ist. Oktober bis Januar sind nebelreich. Nach dem April erlebt der Oktober die zweithöchste Föhnaktivität des Jahres. Die Temperaturen bewegen sich im Monatsmittel zwischen 1 und 21 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 140 Jahren liegen jedoch zwischen –6 bis 27 Grad.

Der Oktober ist in den letzten zehn Jahren geringfügig wärmer und trockener geworden. Hin und wieder geht der Altweibersommer vom September nahtlos in den goldenen Oktober über.

Nach Nebelauflösung leuchtet das farbige Herbstlaub in der goldenen Nachmittagssonne. Gewitter und Schwüle sind jetzt zu Ende. Die Temperaturen sinken über den ganzen Monat betrachtet um 6 Grad. Es ist die grösste Temperaturabnahme des Jahres. Die Besonnung geht im Monatsverlauf entsprechend dem sinkenden Sonnenstand von vier auf drei Stunden täglich zurück. Die Niederschlagsneigung sinkt von 40 auf 30 Prozent. Höchst selten zeigen sich Ende Oktober ein erster leichter Frost oder die ersten Schneeflocken.

Die letzten Zugvögel gehen

Anfang Oktober wird die Zuckerrübe geerntet, es ist Vollherbst. Mitte Monat ziehen die letzten Zugvögel, die Stare, weg. Ende Oktober kennzeichnet der Blattfall der Rosskastanie den Beginn des Spätherbstes. Nebel taucht immer häufiger auf und zeigt sich zäher.

Hin und wieder entgleist das Oktoberwetter völlig. Die Monatsmittel der Temperaturen schwankten in den letzten 140 Jahren zwischen 7 Grad zu kalt und 3 Grad zu warm. Im selben Zeitraum bewegten sich die Niederschläge zwischen 5 und 300 Prozent der Norm.