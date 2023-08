Wetterrückblick Der Juli brachte einen neuen Temperaturrekord für das Fürstenland und mehr Niederschläge als auch schon Sechs Hitzetage und ein Wüstentag: Der Juli startete sehr heiss. Auch wenn es in der zweiten Monatshälfte nass und kühler wurde, registrierte die Wetterstation in Niederuzwil für den Juli eine zu hohe Durchschnittstemperatur.

Bei einer Temperatur von über 36 Grad wird Hitzefrei zum Thema. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Die Monate mit zu warmen Temperaturmitteln geht weiter. Der Juli startete sehr hitzig. Die ersten zwei Drittel brachten fast ausschliesslich zu hohe Temperaturen (Referenz Mittelwert 1991-2020). Am 11. Juli registrierte die Wetterstation Niederuzwil gar einen Wert, der in der Statistik noch nie auftrat. Das Thermometer zeigte einen Höchstwert von 36,3 Grad. Der letzte Rekord stammt vom Juli 2019 mit 35,7 Grad.

Man spricht von «Wüstentagen». Solche Tage sind im Fürstenland erst seit der Jahrtausendwende aufgetreten. Durchschnittlich (1991-2020) rechnen wir mit einem Wüstentag alle fünf Jahre, wobei sie in den letzten Jahren gehäuft auftraten.

Der Temperaturüberschuss im diesjährigen Juli beträgt zwei Grad. Er ist deshalb moderat ausgefallen, weil das letzte Julidrittel eine kühle und regnerische Phase mit sich brachte. Die Temperaturen bewegten sich im vergangenen Monat zwischen 9 und 36 Grad. An 18 Tagen kletterte die Quecksilbersäule auf über 25 Grad (Sommertag). An sechs Tagen waren Hitzetage (30 Grad) zu verzeichnen, doppelt so viel wie üblich.

Ende der grossen Trockenheit

Zunächst brachte der Juli nebst der grossen Hitze auch ausgiebigen Sonnenschein. Doch dies änderte im letzten Julidrittel, als dichte Regenwolken die Sonne oft verdeckten. So resultierte Ende Monat ein Sonnenscheindefizit von 15 Prozent. Das ist vergleichsweise eine geringe Abweichung.

Oft sorgten gewittrige Niederschläge für reichlich Regen. Damit wurde die grosse Trockenheit von Juni zumindest oberflächlich beendet. Die Grundwasserpegel sind immer noch tiefer als üblich und benötigen weitere Niederschläge. Der Juli schliesst mit einem eher geringen Regen-Überschuss von 20 Prozent. Damit fiel im Vergleich zum trockenen Juli vor Jahresfrist dreimal mehr Niederschlag.

Ausblick auf den August: Schwüles Sommerende mit Gewittern

Das Klimamittel 1991-2020 zeigt, dass der August der schwülste Monat des Jahres ist. Vereinzelt kommt es zu Tropennächten (nicht unter 20 Grad). Damit verbunden ist eine sehr gewitterreiche Zeit mit den intensivsten Niederschlägen des Jahres. Die Augusttemperaturen bewegen sich im Durchschnitt zwischen 9 und 31 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 140 Jahren weisen jedoch auf einen Umfang von 6 bis 36 Grad hin.

In den letzten zehn Jahren ist der August etwas wärmer geworden. Die Hitzetage (30 Grad und mehr) haben sich im selben Zeitraum verdoppelt. Die Schwüle (warmfeuchte Luft) erfährt eine deutliche Zunahme. Die Sonnenscheindauer hat etwas zugelegt, die Niederschläge leicht abgenommen.

Der August lässt weitere Sommertage (25 Grad und mehr) erwarten. Hitzetage (30 Grad und mehr) gibt es nur noch wenige. Vor Jahresfrist wurden gar noch 35,6 Grad verzeichnet. Insgesamt sinken die Temperaturen im Laufe des Monats um rund drei Grad. Die Niederschlagsbereitschaft liegt zum Monatsanfang mit 45 Prozent recht hoch. Mitte bis Ende August wird es mit einem Regenrisiko von 35 Prozent deutlich trockener. Ende August sinken die Temperaturen spürbar, der Hochsommer geht zu Ende, die Gewitter werden seltener. Die Besonnung sinkt von anfangs sieben auf sechs Stunden Ende des Monat.

Mauersegler fliegen schon im August wieder nach Süden

Mit der Heidekrautblüte wird Anfang August der Beginn des Spätsommers markiert. Bereist fliegen die Mauersegler wieder in Richtung Süden weg. Ende Monat tritt mit der Herbstzeitlosenblüte der Frühherbst ein.

Einzelne meteorologische Querschläger halten sich im August in keiner Weise an die Wetternormen. So liegen die Extremabweichungen der gesamten Messreihe zwischen sechs Grad zu kalt und drei Grad zu warm. Die Niederschläge schwankten zwischen 15 Prozent und dem Doppelten der Norm.