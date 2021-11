Wetter Sehr trockener, dafür sonniger goldener Oktober Rückblick auf den Oktober und Ausblick auf den November: Im November scheint die Sonne nur noch halb so viel wie im Oktober.

Bisher waren dieses Jahr fünf Monate zu warm und fünf Monate zu kühl. So auch der Oktober mit einem minimalen Temperaturdefizit von 0,4 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel 1991–2020. Die ersten Tage zeigten sich noch absolut sommerlich mit einem Sommertag von 25,1 Grad am 3. Oktober. Dies ist der zweitspäteste Sommertag in der 160-jährigen Messreihe.

Der späteste je gemessene Sommertag trat am 7. Oktober 2009 ein. Der Temperaturumfang bewegte sich im diesjährigen Oktober zwischen 1 und 25 Grad. Er brachte im Fürstenland noch keinen Frost in zwei Meter Höhe. Reif gab es jedoch schon einige Male.

So trocken wie seit 14 Jahren nicht mehr

Die Trockenheit vom September setzte sich auch im Oktober fort. Gegenüber dem Referenzwert 1991–2020 wurde lediglich ein Drittel verbucht. Die geringe Verdunstung aus der Vegetation liess die Trockenheit aber nicht als dramatisch erscheinen. Da waren die drei Millimeter Niederschlag im Oktober 1943 der absolute Renner in der 160-jährigen Niederschlagsessreihe. Die Luft war oft trocken, dazu trug der Föhn bei, der, wie gewohnt, im Oktober besonders häufig weht.

Viel Sonne schien in die bunten Wälder

Gegen Ende des Monats zeigten sich die Laubwälder in ihren buntesten Farben. Dazu schien öfter als üblich die Sonne und liess den goldenen Oktober voll zu seinen Ehren kommen. Der Überschuss an Sonnenschein macht 20 Prozent aus. Der Oktober ist ein typischer Nebelmonat. Mit neun Nebeltagen (Sicht unter einem Kilometer) wurde – als seltene Ausnahme – gar das Doppelte der normalen Anzahl Nebeltage erreicht.

Allgemein ist aber die Nebelproduktion über mehrere Jahrzehnte gemittelt stark im Rückgang begriffen. So wurden vor 100 Jahren noch doppelt so viele Nebeltage verzeichnet wie heute.

Ausblick auf den November: Auf das Martinisömmerchen folgt Winterstimmung

Wagen wir einen Ausblick auf den November. Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass die Luft im November am feuchtesten ist. Deshalb tauchen vermehrt Nebel auf. Die Monatstemperaturen bewegen sich im Durchschnitt zwischen –4 und 17 Grad auf. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 160 Jahren liegen allerdings zwischen –13 und 23 Grad.

Der November ist in den letzten zehn Jahren wärmer und trockener geworden, die Besonnung hat jedoch leicht abgenommen. Analog hierzu zeigt sich etwas mehr Nebel als vor zehn Jahren. Eistage, Frosttage und Schneefälle sind rückläufig. Im November scheint die Sonne nur noch halb so viel wie im Oktober.

Anfang November präsentiert sich die letzte Schönwetterlage vor dem nahenden Winter, es ist das «Martinisömmerchen». Die Laubwälder leuchten intensiv in der Herbstsonne. Das Martinisömmerchen dauert meist bis um St.Martin (11. November). In diese Zeit fällt im Allgemeinen der erste Frost.

Die frostfreie Zeit liegt im Fürstenland (500 Meter) bei 210 Tagen. Diese Zeitspanne verlängert sich seit 40 Jahren permanent. Den ganzen Monat über sinken die Temperaturen um rund fünf Grad. Die Niederschlagsbereitschaft ist mit 30 bis 35 Prozent gering. Die Sonne beglückt uns immer weniger und liefert nur noch etwa zwei Stunden pro Tag.

Ende November zeigt sich im durchschnittlichen Wetterablauf ein zaghafter Wintervorstoss mit dem ersten nassen Schneefall. Jeder zweite Tag wird frostig.

Vereinzelt schert das Novemberwetter aber völlig aus und hält sich nicht an die Norm. So bewegten sich die Monatsmitteltemperaturen seit Messbeginn vor 160 Jahren zwischen 6 Grad zu kalt und 3 Grad zu warm. Im selben Zeitraum lieferten die Niederschläge zwischen absoluter Trockenheit bis zum Dreifachen des Normalen.