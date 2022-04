Wetterrückblick Mehr Sonnenstunden als in einem durchschnittlichen Juli: Es ist der zweittrockenste März seit Messbeginn Der trockene März im Fürstenland spiegelt sich auch in der sehr trockenen Luft wieder. Für die Vegetation ist das ein Kraftakt, ihr Wasserbedarf ist gross.

Erde wird beim Pflügen zu Staub, weil sie so trocken ist. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Seit Dezember letzten Jahres liegen alle Monatsmittel der Temperatur über dem langjährigen Mittel. Im März macht die positive Abweichung 0.9 Grad aus. Die tiefste Temperatur lag bei minus sieben Grad, die höchste bei 20 Grad.

Trotz des warmen Monats gab es durch die klaren Nächte wesentlich öfter Morgenfröste, als im März normal wären. Mit der Blattentfaltung der Rosskastanie liegt die Vegetationsentwicklung derzeit zwei Wochen im Vorsprung. Hätte es mehr geregnet, wäre der Vorsprung noch grösser geworden.

So sonnig wie noch nie

Der März war gekennzeichnet durch eine äusserst geringe Bewölkung und damit durch eine sehr hohe Sonnenscheindauer. Die 238 sonnigen Stunden wurden in der bisherigen langen Messreihe noch nie verzeichnet und entsprechen einem Überschuss von 80 Prozent.

Der letzte Rekord stammt aus dem Jahre 1953 mit 236 Stunden. Nicht einmal ein durchschnittlicher Juli mit seiner üblicherweise höchsten Sonnenscheindauer bringt es auf so viele Sonnenstunden.

Trockenster März seit 1953

Beinahe hätte es zum trockensten März seit Messbeginn 1882 gereicht. Doch die letzten Tage brachten dann doch noch etwas Regen. Damit kann der März im Fürstenland immerhin den zweiten Platz belegen. Der bisher trockenste März brachte 1953 lediglich sieben Millimeter Niederschlag. Schnee gab’s keinen.

Die enorme Trockenheit spiegelte sich auch in der sehr trockenen Luft. Die Luftfeuchtigkeit lag 15 Prozent tiefer, als im März üblich. Einige Male wurde Saharastaub in der Atmosphäre beobachtet. Ende Monat wurde erstmals seit September wieder einmal ein (allerdings entferntes) Gewitter beobachtet. Der Kaltlufteinbruch aus Nordwesten staute sich an den Voralpen und löste in der Region Herisau – St.Gallen durch Hebungsvorgänge zahlreiche Entladungen aus.

Ausblick auf den launischen April: Schnee, Gewitter und Hagel

Wagen wir einen Ausblick auf den April. Das Klimamittel 1991–2020 zeigt, dass der April den tiefsten Luftdruck aufweist. Der hohe Sonnenstand und die derzeit sehr kühle Atmosphäre bewirken einen turbulenten und bekannt launischen Wetterablauf. Der April ist in den letzten 10 Jahren fast ein Grad wärmer und zugleich massiv trockener und sonniger geworden.

Die sehr trockene Luft bedeutet für die Vegetation einen Kraftakt mit einem enormen Wasserbedarf. Dieser ist nach dem staubtrockenen März jetzt besonders hoch, dürfte aber im April zumindest teilweise ausgeglichen werden. In einem durchschnittlichen April bewegen sich die Temperaturen zwischen -2 und 23 Grad. Die Extremwerte seit Messbeginn vor 160 Jahren liegen aber zwischen -5 und 28 Grad.

Die letzten Schneeflocken

Anfang Monat fallen die letzten Schneeflocken. Die grosse Streubreite erstreckt sich allerdings vom März bis in den Mai. Im Laufe des Monats steigen die Temperaturen um fünf Grad an. Es ist der stärkste Temperaturanstieg des Jahres.

Um die Monatsmitte wird auf 500 Metern der letzte Frost registriert. Die frostfreie Periode dauert mit 210 Tagen bis Anfang November. Die Besonnung beträgt den ganzen Monat über durchschnittlich fünf bis sechs Stunden pro Tag. Die Blattentfaltung der Rosskastanie markiert den Höhepunkt des Frühlings. Ende April kommen die Schwalben zurück.

Vereinzelt entgleist das Aprilwetter völlig und hält sich nicht im Geringsten an den Normalverlauf. Die Palette der Monatstemperaturmittel reicht von sieben Grad zu kalt bis vier Grad zu warm. Es gibt also durchaus Aprilmonate mit Juli-Allüren und solche, die noch aus der Kühltruhe kommen. Die Streubreite der Niederschläge reichte bisher von gänzlich trockenen Verhältnissen bis zur dreifachen Menge der Norm.