Wetterstation Niederuzwil Aus dem Traum von weissen Weihnachten wird wohl nichts: Pünktlich auf die Festtage steigen die Temperaturen Nur jedes fünfte Weihnachten liegt im Mittelland Schnee. Denn milde Temperaturen an Weihnachten sind keine Seltenheit. Es handelt sich dabei um eine von zahlreichen Wettersingularitäten.

Mit der Klimaerwärmung ist die Wahrscheinlichkeit für grosse Schneemengen an Weihnachten gesunken. Bild: Christoph Frauenfelder

Im Jahresverlauf gibt es einige recht pünktliche Wetterregelmässigkeiten, die jeweils mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine bestimmte Jahreszeit eintreten. Dazu zählen der Nachwinter im März, die Eisheiligen im Mai, die Schafskälte im Juni, die Hundstage Ende Juli/Anfang August, der Altweibersommer im September, der Martinisommer im November und eben das Weihnachtstauwetter. Am unzuverlässigsten zeigen sich die Eisheiligen. Dabei handelt es sich um die im Volksglauben am tiefsten verwurzelte Wetterregel.

Die Ursache dieser Wetterregelmässigkeiten liegt im zyklischen Verlauf des Sonnenstandes und den damit verbundenen Temperaturveränderungen sowie den wiederkehrenden Grosswetterlagen. Diese Wetterereignisse – Wettersingularitäten genannt – treten im Durchschnitt in drei Jahren zweimal auf.

Auch im Fürstenland zeigt sich das oft eintretende Weihnachtstauwetter in ausgeprägter Form. Die Temperaturen sind um diese Tage überdurchschnittlich mild. So auch dieses Jahr. Und wenn um Weihnachten einmal Schnee lag, schmolz er in kurzer Zeit weg.

Wahrscheinlichkeit für weisse Weihnachten gesunken

Die Wetterbuchhaltung verrät, dass im Fürstenland auf 500 Metern über Meer im Durchschnitt (Mittelwert 1991–2020) nur jedes fünfte Weihnachten weiss wird. Das letzte Mal ist sogar noch länger her. Im Jahr 2010 lagen zwölf Zentimeter Schnee. In den vergangenen zehn Jahren ist die Wahrscheinlichkeit einer weihnachtlichen Schneedecke (24. bis 26. Dezember) um zehn Prozent gesunken. Die steigenden Temperaturen sind hierfür verantwortlich. Denn im selben Zeitraum sind die Dezembertemperaturen um knapp ein Grad gestiegen.

Vor zwei Jahren registrierte die Wetterstation Niederuzwil die höchste Dezembertemperatur seit Messbeginn 1882 in der Region mit 19 Grad. Auch im Dezember 2006 kletterte das Quecksilber um Weihnachten auf frühlingshafte 16 Grad. So warm wird es diese Weihnachten jedenfalls nicht. Doch acht bis zehn Grad werden im lauen Südwestwind durchaus erreicht. Die erwarteten Niederschlagsmengen sind gering, sodass zwischendurch auch mal die Sonne durch eine föhnige Aufhellung schaut. Doch der Wettercharakter ist wechselhaft und windig. Frost wird kaum zu erwarten sein. Der Schnee, welcher derzeit noch ab 650 Metern liegt, wird sich weiter zurückziehen.

Die Tage bis zum Jahresende bleiben nach dem jetzigen Wissensstand wechselhaft mit gelegentlichen Regenfällen und leicht sinkenden Temperaturen. Richtiges Winterwetter mit knackiger Kälte und viel Schnee steht im Allgemeinen erst im Januar an. So wurde die höchste Schneehöhe im Fürstenland – seit Messbeginn dieser Messgrösse 1959 – im vergangenen Januar mit 48 Zentimetern gemessen. So viel Schnee wird es einige Jahrzehnte nicht mehr geben und schon gar nicht an Weihnachten.