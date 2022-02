Wettbewerb Zimmerpflanzen und Kinderspielzeuge: Fünf Start-ups buhlen um den Startfeld Diamanten Ein Diamant und 30'000 Franken gibt es für Unternehmen zu gewinnen. Unter den Bewerbern sind drei Toggenburger Start-ups und jeweils eines aus Flawil und Wil.

Am 2. Juni wird der Startfeld Diamant zum elften Mal verleiht. Bild: PD

Gesucht ist ein innovatives Start-up mit vielversprechenden Zukunftschancen. Ein solches will die Kantonalbank mit ihrem Wirtschaftsförderpreis Startfeld Diamant auszeichnen. Verschiedene Jungunternehmerinnen und -unternehmer aus der Ostschweiz können mit ihren Start-ups am Wettbewerb teilnehmen.

Neben der dem Startfeld Diamanten erhält das Siegerunternehmen einen Check von 30'000 Franken, die dem Unternehmen einen Startschuss geben sollen. Besonders im 2022 ist die neue zusätzliche Auszeichnung «Rohdiamant», die das Unternehmen mit der besten Idee erhält. Der Preis dieser Auszeichnung ist ein Check im Wert von 10'000 Franken.

27 Jungunternehmen haben sich dieses Jahr für die Auszeichnung beworben. Das sind vier mehr als im Jahr 2021. Unter den Bewerbern sind drei Toggenburger, ein Flawiler und ein Wiler Start-up. Noch im Februar werden sechs Finalisten nominiert, die mit Hilfe von Seminaren ihr Unternehmen weiterentwickeln können. Im Mai präsentieren sie ihr Start-up einer Jury, die dann entscheidet, wer den Startfeld Diamant 2022 erhält.

Die Idee entstand im Sommer 2020 in der Badi: Ein Selbstbedienungsladen mit regionalen Produkten mitten in Wattwil. Adrian Brügger, Ivan Louis und Roger Wichser bauten diese Idee aus, bis sie zu einem konkreten Plan wurde.

Im Oktober 2021 gründeten die drei Toggenburger den Toggenburgshop an der Bahnhofstrasse in Wattwil. Das Besondere am Toggenburgshop ist, dass er 24 Stunden geöffnet ist. Ausserdem verspricht die Website: «Die breite Produktpalette erlaubt es, den ganzen Wocheneinkauf im Toggenburgshop zu erledigen.»

Das Lichtensteiger Start-up ist eine Unternehmensberatung und

Begleitung. Der Gründer Remo Rusca will mit seiner Beratung problematische Muster in Unternehmen, Gemeinden oder Orten analysieren und aufbrechen.

Dazu hat er verschiedene Technologien entwickelt, die er in einem Coaching mit den Menschen einer Organisation, einer Gemeinde oder einer Region macht. Auf seiner Website schreibt Rusca: «Für eine Entwicklung braucht es eine gute Mischung zwischen Rationalem und Subjektivem.»

Eine Familie mit zwei Kleinkindern besucht ein Café, um die Zeit zwischen zwei Terminen zu überbrücken. Doch schon nach kurzer Zeit werden die Kinder unruhig. Sie beginnen zu weinen und alle Menschen rundherum nerven sich wegen der Lautstärke.

Diese Situation schildert Nadja Bösinger, Gründerin vom Kirchberger Unternehmen Littleluck, in ihrem Werbetext. Ihre Lösung auf das Problem: Unterhaltung für die Kinder. Sei es ein Maltisch, eine Spielküche oder ein Bilderbuch. Und genau diese Dinge verkauft Littleluck auf seiner Website. Das Unternehmen strebt an, dass es in allen öffentlichen Räumen, wie Gastronomiebetrieben, Hotels, Fitnesscentern, Spitäler, Altersheime, Einkaufsgeschäfte und Coiffeur eine Spielecke gibt für die Kinder.

Wenn die Kinder beschäftigt seien, wäre das eine Entlastung für die Eltern. Littleluck schreibt: «Dann können die Eltern ohne Problem einkaufen, Termine wahrnehmen oder einen Kaffee geniessen.» Das Ziel der Firma sei es, die Schweiz familienfreundlicher zu machen.

«Pflanze? Findi cool, aber bi mir sterbed immer alli.» Das Flawiler Start-up Feey verspricht in seinem Werbetext, dass dieser Satz mit Feey der Vergangenheit angehört. Die Firma wurde im Herbst 2019 von Sven Jakelj, Severin Candrian, Janko Jakelj und Gabi Troxler gegründet. In ihrem Onlineshop verkauft Feey Zimmerpflanzen und Zubehör.

Um eine geeignete Pflanze zu finden, gibt es auf der Website verschiedene Unterkategorien, wie zum Beispiel tierfreundliche Pflanzen. Feey nennt diese Funktion den «Pflanzenfinder». Einmal bei der Kundschaft angekommen, hört der Support nicht auf, wie das Jungunternehmen verspricht. Feey berät die Kundinnen und Kunden auch nach dem Kauf, falls die Pflanze einmal krank wird. In diesem Fall kann man Feey per Whatsapp kontaktieren und um Rat fragen. Das nennen sie dann den «Pflanzendoktor».

Shoplicious ist eine App, die ihre Kundinnen und Kunden über Aktionen und Rabatte von Online- sowie lokalen Läden informiert. Dazu gehören Shops, Detailhändler sowie Freizeiteinrichtungen. Man muss sich nur bei der App registrieren und auswählen, welche Läden einen interessieren. Dann zeigt die App die Aktionen jener ausgewählten Läden.

Gegründet wurde das Unternehmen von den zwei Wilern Marc Grau, Marc Züllig sowie von von den drei St.Gallern Simone Imthurn, Lara Napoli und Andreas Imthurn. Simone Imthurn sagt: «Mit Shoplicious wollen wir dem ‹Lädeli-Sterben› entgegenwirken.»