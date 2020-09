Wertschätzung als Zauberwort: Warum Serdar Günal Rütsche das Zuzwiler Schulratspräsidium will Serdar Günal Rütsche will Schulratspräsident von Zuzwil werden. Im Gespräch nennt er seine Beweggründe und zeichnet sein persönliches Bild einer innovativen Schule mit hoher Bildungsqualität.

Serdar Günal Rütsche verspricht sich von einer wertschätzenden Schulkultur Innovation und nachhaltige Qualität. Bild: Andrea Häusler

Sein Bildungsrucksack ist gefüllt, sein Erfahrungsschatz umfassend und die Motivation, seine Kompetenzen und viel Energie in die Schule Zuzwil einzubringen, spürbar. Serdar Günal Rütsche (CVP), ausgebildeter Informatiker und heute als Leiter der Abteilung Ermittlungsunterstützung bei der Kriminalpolizei der Kapo St.Gallen tätig, fordert den amtierenden Zuzwiler Schulratspräsidenten, Clemens Meisterhans (FDP) heraus. Nicht aus persönlichen Gründen oder um des Amtes Willen, sondern weil er während seiner achtjährigen Amtszeit als Schulrat die Entwicklung der Primarschulgemeinde begleitet hat, um deren Vorzüge weiss, aber auch Potenzial zu positiver Veränderung sieht. «Wir leben in einem guten, wertschätzenden Umfeld», sagt er. Dies verpflichte zu Dankbarkeit. Ausdruck derer sei das Engagement für ein öffentliches Amt: «Das Milizsystem braucht Leute aus der Wirtschaft, die bereit sind, sich und ihre Fähigkeiten einzubringen.»

Der richtige Zeitpunkt

Sich nur für das Amt zu interessieren, genüge im konkreten Fall nicht, ist der 40-Jährige überzeugt. Denn die Anforderungen eines Schulratspräsidiums seien beträchtlich: «Es geht um Kinder zwischen dem Kindergartenalter bis zu sechsten Klasse, starke und schwächere Lernende, um Eltern aus verschiedenen Kulturen, aber auch um arbeits- und datenschutzrechtliche Belange.» Seine erste Legislatur als Schulrat bezeichnet Serdar Günal Rütsche als Einstiegsphase, die zweite habe ihm umfassende Dossierkenntnisse vermittelt. «Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, Führungsverantwortung zu übernehmen, zu gestalten und zu verändern.»

Entwicklungspotenzial beim digitalen Unterricht

Günal Rütsche macht keinen Hehl daraus, dass die Digitalisierung, Informations- und Kommunikationstechnologien zu seinen Steckenpferden gehören. Das Projekt «Digital 21», das er verantwortet hatte, sei in den Sommerferien technisch grösstenteils umgesetzt worden, sagt er. Jetzt gehe es darum, die Lehrpersonen mit einem guten Medienbildungskonzept zu schulen: «Im Team und ohne Zeitdruck.» Das coronabedingte Aus für den Präsenzunterricht am 16. März habe die Bedeutung, aber auch die Herausforderungen des digitalen Unterrichts aufgezeigt. Daraus, dass vor allem schwächere Kinder auf der Strecke geblieben seien, gelte es, Lehren zu ziehen und Massnahmen zu entwickeln.»

Vorausschauende Schulraumplanung

Spricht Serdar Günal Rütsche über «kompetenzorientiertes Lernen», die Förderung der Vielfalt statt des Durchschnitts, richtet sich sein Fokus auch auf die Art der Bewertung der Schülerinnen und Schüler. Und er fragt:

«Passen ‹verständnisbezogenes Lernen› und Schulnoten tatsächlich zusammen?»

Bestehendes hinterfragen, Ideen kreieren, innovative Projekte aufgleisen und vorausschauend planen: Der gebürtige Thurgauer, der seit 14 Jahren in Zuzwil wohnt und mit Gina Rütsche, Geschäftsführerin derKita Summervogel verheiratet ist, verfolgt eine klare Strategie. Auch wenn es darum geht, im Gemeinderat Prozesse anzustossen. Als Stichwort nennt er die Schulraumplanung. «In Zuzwil wird es eng werden», ist er überzeugt und spricht die neue Überbauung «Räbgrueb» an. Container-Lösungen vermag er nichts abzugewinnen: «Wenn wir Unterrichtspavillons aufstellen müssen, haben wir etwas falsch gemacht.»

Gute Lehrpersonen stellen Bedingungen

Das A und O, die Basis für eine gute Schule, sind für Günal Rütsche aber gute Lehrpersonen. «Nur suchen sich herausragende Lehrpersonen einen Arbeitsplatz, wo ihnen Wertschätzung entgegengebracht wird, wo sie ein funktionierendes Team und eine positive Atmosphäre vorfinden, aber auch mit einem Führungsstil konfrontiert sind, der ihnen – im Rahmen des Korsetts der kantonalen Vorgaben – eine gewisse Autonomie ermöglicht. Die Fluktuationsrate im Lehrkörper der Zuzwiler Schule gilt es, zumindest genauer anzuschauen», findet er.

Die Lehrpersonen sind das eine, die Eltern das andere. Auch sie wollen das Beste für ihr Kind. Serdar Günal Rütsche weiss dies als Vater zweier Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren zu gut. Ein angemessener Einbezug ist für ihn genau so zwingend wie ein respektvoller Umgang. «Ein offenes Ohr zu haben, ist mir wichtig», betont er und ergänzt: «Ich bin oft im Dorf unterwegs und nicht selten auch brätelnd am Grillstand des FC Zuzwil anzutreffen.»

Sportplatzfrage soll Priorität erhalten

Entsprechend ist es folgerichtig und nachvollziehbar, dass er sich in Sachen Zuzwiler Sportplatzplanung endlich Nägel mit Köpfen wünscht. «Zwei Fussballplätze für 400 Kinder?», fragt er und spricht die Garderobensituation im früheren Kindergarten Fridolin in Weieren an. Weil Lernumfelde ausserhalb der Schule – unter anderem eben Sportplätze – für die Entwicklung der Kinder wichtig seien, wolle er sich im Gemeinderat für eine Priorisierung des Anliegens einsetzen.