Wer steht hinter dem Kathi? Der Nebel lichtet sich in der grossen Wiler Frage Wird die künftige Wiler Oberstufe mit oder ohne Kathi und damit mit oder ohne Mädchen- und Knabenschulen gestaltet? Nach den ersten Reaktionen aus den Fraktionen des Stadtparlaments lässt sich bereits heute mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen: Das Wiler Stimmvolk wird an der Urne mitentscheiden können. Hans Suter

Der Wiler Stadtrat beantragt dem Parlament, die künftige Oberstufe ohne die Mädchensekundarschule St. Katharina zu planen. Die Aufnahme zeigt Kathi-Schülerinnen in einem Workshop zum Thema Stein. (Bild: PD)

Wer steht hinter dem Kathi und wer nicht? Nachdem der Stadtrat am Montag bekannt gegeben hat, dass er die Oberstufe künftig ohne die traditionsreiche Mädchensekundarschule St. Katharina planen und folglich keine Mädchen- und Knabenschulen im Angebot haben will, ist diese Frage in aller Munde. Eine erste Umfrage bei den Fraktionen lichtet den Nebel um die seit Jahrzehnten anstehende Kathi-Frage zumindest auf der politischen Ebene etwas. Allerdings haben sich die Fraktionen noch nicht beraten können, weshalb die ersten Reaktionen erst eine Stossrichtung andeuten.



SVP für das Kathi: Will dafür kämpfen

Als erste der fünf Parlamentsfraktionen hat die SVP am späten Dienstagabend aus eigenem Antrieb schriftlich Stellung bezogen. Der Wiler Stadtrat wolle das Kathi aus der Schullandschaft ausschliessen, trotz pädagogischer Erfolge und der Bereitschaft, auch Knaben zu beschulen. «Die SVP spricht sich gegen diesen unsinnigen Entscheid aus, der die Kosten erhöht und die Standortattraktivität der Stadt senkt», schreibt Fraktionspräsident Benjamin Büsser. Der Stadtrat habe offenbar mehr ideologische als andere Gründe, dem Kathi die Existenzgrundlage zu entziehen. Die geschlechtergetrennte Beschulung von Mädchen und Knaben in der Oberstufe habe sich bewährt. «Das will der Stadtrat aber nicht wahrhaben.» Die SVP Wil werde sich sowohl im Stadtparlament als auch bei einer allfälligen Volksabstimmung dafür einsetzen, «dass dem Kathi der Platz in der Wiler Schullandschaft gegeben wird, den es durch sein langjähriges erfolgreiches Wirken verdient hat».



Grüne Prowil geteilt: Herangehensweise kritisiert

«Die Herangehensweise mittels verschiedener Modelle ist aus unserer Sicht nicht zielführend», sagt Gudio Wick, Fraktionspräsident der Grünen Prowil. Zwar habe die Fraktion aktuell noch nicht beraten, in der Vernehmlassung aber eine Stellungnahme abgegeben. Zum Modell B (mit Kathi): «Zu überlegen wäre, das Verhältnis Knaben/Mädchen umzukehren. Das Sankt Katharina übernimmt in Zukunft einen höheren Anteil Knaben. Das Verhältnis 60/40 würde nicht für die öffentlichen Schulen, sondern fürs Sankt Katharina gelten. Die städtischen Schulen sollen nicht mehr als Restschulen wahrgenommen werden. Das heisst optimale Rahmenbedingungen auch für die städtischen Schulen.» Zum Modell D (ohne Kathi), das der Stadtrat vorschlägt, lautete die Stellungnahme: «Es besteht die Gefahr, dass Innovation und Vielfalt vollständig verloren gehen. Auch das Angebot spezieller Förderung im Bereich Musik, welches heute die Schule Sankt Katharina für Mädchen anbietet und auch für Knaben zur Verfügung stehen sollte, würde verloren gehen.»



CVP für das Kathi: Stadtratsentscheid bedauert

«Mit Bedauern haben wir den Entscheid des Stadtrates zur Kenntnis genommen, auf das Kathi als Oberstufenschule zu verzichten», sagt CVP-Fraktionschef Christoph Gehrig. In der Vernehmlassung habe sich die CVP klar für die Varianten B und C ausgesprochen, die beide einen Miteinbezug des Kathi vorsahen. «Der Bericht und Antrag des Stadtrates ist eine technokratische Abhandlung über Schulhäuser, Kosten, rechtliche Abhängigkeiten und mit keinem relevanten Wort über die Schulkinder. Auch das bedauern wir.» Die CVP-Fraktion könne sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Vorsteherin Bildung und Sport von Beginn an die Variante D im Auge gehabt habe, denn sie habe keine Anstalten dazu gemacht, sich mit der Se-Edukation auch nur im Geringsten auseinander zu setzen. «Es ist erstaunlich, wie der Stadtrat mit Geschichte, Geldern und Menschen umgehen will.»



FDP noch unklar: Ernsthaft prüfen

FDP-Fraktionschef Mario Breu war aus beruflichen Gründen nicht erreichbar. «Wir konnten die Vorlage noch nicht beraten und können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Stellungnahme abgeben», erklärt Jigme Shitsetsang auf Anfrage. «Das muss sehr sorgfältig geprüft und eingehend beraten werden. Das wird ein höchst intensiv diskutiertes Thema.» Zwar sei Seedukation eine Möglichkeit, im Vordergrund stehe aber grundsätzlich die hohe pädagogische Qualität. Und auch die Wirtschaftlichkeit sei zu beachten. Shitsetsang kritisiert, dass der stadträtliche Bericht zu lange habe auf sich warten lassen.

SP gegen das Kathi: Geld gehört öffentlicher Schule

Die SP-Fraktion habe den Bericht und Antrag des Stadtrates zwar noch nicht beraten, im zweijährigen Prozess aber mitgewirkt. «Wir unterstützen den Antrag des Stadtrates. Wir sind für das Modell D und sind zufrieden, dass dies der Stadtrat so vorschlägt», sagt die stellvertretende Fraktionschefin Dora Luginbühl. «Wir setzen uns schon länger dafür ein, dass Steuergelder in die öffentlichen Schulen fliessen und stören uns daran, dass heute ein grosser Teil an eine Privatschule geht, ohne dass wir ein Mitspracherecht haben.» Die Schulplanung sei heute schon sehr kompliziert. Es könne nicht sein, dass es noch komplexer werde, nur weil man alles um das Kathi herumplanen müsse.



Grünliberale für das Kathi: Knaben- und Mädchenschulen

«Wir werden den Antragt des Stadtrats ganz klar ablehnen», sagt Erika Häusermann, einzige Grünliberale im Parlament. Die Grünliberale seien prinzipiell für freie Schulwahl. Kinder sollten ihrer Ansicht nach das Schulgeld mitbekommen und dort zur Schule gehen, wo sie wollten. «Je mehr verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten es gibt, desto besser», sagt Häusermann. Sie fordert und kritisiert: «Wir müssen mutiger sein, auch mit den Knaben etwas zu machen. Wil ist rückständig, hat es aber noch nicht gemerkt.»