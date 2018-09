Wer arbeitet wo – Kantonsrat entscheidet über seine Kommissionen Das Präsidium des Kantonsrats hat am Montag verschiedene vorberatende Kommissionen besetzt. Die vorberatende Kommission des Kantonsrates, die sich mit dem Klanghaus am Schwendisee befasst, wird von Daniel Gut (SP, Buchs) präsidiert. Martin Knoepfel

Der Kantonsrat hat entschieden, wer in welcher vorberatenden Kommission Platz nimmt. (Bild: Regina Kühne)

Aus dem Toggenburg stammen zwei Mitglieder, Kilian Looser (FDP, Stein) und Linus Thalmann (SVP, Kirchberg). Zu den weiteren Mitgliedern der Kommission Klanghaus zählen auch Erwin Böhi (SVP, Wil), Karl Schweizer (SVP, Degersheim) und Bruno Cozzio (CVP, Uzwil).

Wiler und Nesslauer Vertretung für HSG-Campus

Eine Kommission beschäftigt sich mit dem Projekt für einen neuen Campus für die HSG. Die neuen Räume sollten am Platztor in St. Gallen erstellt werden (Ausgabe vom 28. August). In der Kommission arbeiten unter anderem Ivan Louis (SVP, Nesslau) und Andreas Widmer (FDP, Wil) mit.

Die Rahmenbedingungen auf dem Strommarkt haben sich in massiv verändert. Der Vertrag über die Nordostschweizerischen Kraftwerke (NOK, heute Axpo) ist über 100 Jahre alt und soll durch einen neuen Vertrag ersetzt werden. Eine vorberatende Kommission befasst sich mit der Ablösung des alten NOK-Vertrags. Ihr gehören aus dem Toggenburg Karl Brändle (Bütschwil) und Mathias Müller (Lichtensteig, beide CVP). Aus dem Wahlkreis Wil sind es Peter Haag (SVP, Jonschwil), Sepp Sennhauser (CVP, Wil), Ernst Dobler (CVP, Oberuzwil) und Peter Hartmann (SP, Flawil).

Flawiler arbeiten an Steuervorlage

Die Umsetzung der Steuervorlage 17 ist ebenfalls ein Thema. In der vorberatenden Kommission arbeiten zwei Toggenburger mit: Linus Thalmann (SVP, Kirchberg) und Andreas Widmer (CVP, Mühlrüti). Aus dem Wahlkreis Wil stammen drei Kommissionsmitglieder: Ursula Egli (SVP, Wil), Peter Hartmann (SP, Flawil) und Erich Baumann (FDP, Flawil).

Eine vorberatende Kommission beugt sich über die Frage einer finanziellen Entlastung der Familien und über die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung. Zwei Toggenburger gehören ihr an, Christoph Thurnherr (SP, Ulisbach) und Andreas Widmer (CVP, Mühlrüti). Aus dem Wahlkreis Wil wurden Bruno Dudli (SVP, Oberbüren) und Dario Sulzer (SP, Wil) in die Kommission entsandt.