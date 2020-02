Wenn ein Sieg mindestens 20 000 Franken wert ist – der EC Wil könnte am Samstag Clubgeschichte schreiben Gewinnt der EC Wil am Samstagabend daheim gegen den höherklassigen EHC Dübendorf, qualifiziert sich der 1.-Liga-Club erstmals für die Hauptrunde des Schweizer Cups. Für die Wiler geht es aber um weit mehr als ein Heimspiel gegen einen NLA-Verein wie Davos oder die ZSC Lions.

Simon Steiner (links), Lars-Kevin Spillmann und Andreas Ambühl möchten auch gegen Dübendorf jubeln. Bild: Michel Canonica

Das ist ein grosser Brocken: Im letzten Qualifikationsspiel für den Schweizer Cup 2020/2021 trifft der EC Wil am Samstagabend um 19 Uhr im Bergholz auf den oberklassigen EHC Dübendorf.

Dübendorf wurde in der Saison 2017/2018 der erste Meister der neu geschaffenen überregionalen Amateurliga «MySports League», der dritthöchsten Schweizer Liga. Ein sportlicher Aufstieg war damals noch nicht möglich.

Zehn Niederlagen in 13 Spielen – zweimal 0:10 verloren

Die Bilanz in den Direktbegegnungen spricht nicht wirklich für die Wiler. Seit 2006 verloren sie zehn von dreizehn 1.-Liga-Spielen. Zweimal gingen sie gleich mit 0:10 unter. Auch das Torverhältnis von 35:72 spricht nicht für den EC Wil. Sein letzter Sieg gegen die Zürcher – ein 3:2 – datiert vom 5. Dezember 2009.

Auch aktuell ist der EHC Dübendorf in guter Form. Die diesjährige Qualifikation schloss er in der dritthöchsten Liga mit nur einem Punkt Rückstand auf den Ersten Martigny ab.

Wil-Stürmer Ambühl traut dem Team die Sensation zu

Der EC Wil möchte derweil die Sensation schaffen und erstmals in die Hauptrunde des Schweizer Cups einziehen. Wils Stürmer Andreas Ambühl hat eindeutige Erwartungen an die kommende Partie: «Es liegt auch an uns, wie wir uns vorbereiten und ob wir mental parat sind». Der 24-Jährige fügt an:

«Wenn wir von Beginn weg unser Eishockey spielen, haben wir gute Chancen – zudem haben wir als Unterklassiger nichts zu verlieren.»

Die Chancen auf eine Teilnahme am 1/16-Final des Schweizer Cups sind durchaus intakt. Mit Arosa hatte Wil zuletzt ebenfalls ein höherklassiges Team besiegt.

Die Partie gegen Dübendorf hat eine grosse finanzielle Bedeutung für den EC Wil. Denn Teams, die sich für die Hauptrunde des Schweizer Cups qualifizieren, erhalten eine Prämie von 20000 Franken. Zudem winkt ein Heimspiel gegen einen NLA-Verein – und damit weitere Einnahmen.