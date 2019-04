Wenige Touristen, dafür viele berufliche Gäste: Wil verzeichnet fast 18000 Logiernächte Nur wenige Touristen übernachten in der Äbtestadt. Dafür umso mehr Gäste, die aus beruflichen Gründen hierher reisen. Die Branche setzt auf sie: Mit der Eröffnung des Hotel von Rotz erhöht sich das Angebot an Zimmern von 101 auf 153 und bei den Betten von 158 auf 262. Hans Suter

Wil hat nicht nur eine der am besten erhaltenen Altstädte der Ostschweiz, sondern bietet auch kulturell und als Einkaufsort einiges. Auf die Zahl der Logiernächte hat dies bislang aber wenig Einfluss. (Bild: Hans Suter)

Per Ende 2017 verfügte die Stadt Wil über sechs Hotelbetriebe mit 101 Zimmern und 158 Betten. Von den 8625 Gästen, die dieses Angebot nutzten, kamen 2575 aus dem Ausland. Das geht aus der eidgenössischen Statistik der Schweizer Städte 2019 hervor. Insgesamt verbrachten die Hotelgäste 17786 Nächte in Wil, 6834 davon entfielen auf Gäste aus dem Ausland. Die mittlere Aufenthaltsdauer betrug 2,1 Nächte. Bed & Breakfast-Betriebe werden nicht erfasst.



Im schweizerischen Durchschnitt hielten sich die Gäste zwei Nächte im Hotel auf, womit Wil leicht über dem nationalen Mittel liegt. Die Region Wil kann aber auch mit einem Schweizer Rekord aufwarten: In Städten mit mehr als 10000 Ankünften pro Jahr blieben die Gäste in Uzwil am längsten – nämlich vier Tage. Zum Vergleich: Den zweiten Platz belegt Arosa mit durchschnittlich 3,3 Nächten, gefolgt von La Tour-de-Peilz mit 3,1 Nächten. Am wenigsten Zeit verbrachten die Gäste in Kloten mit einer mittleren Dauer von 1,3 Nächten. Auch in Arbon verweilten die Gäste nur kurze Zeit (im Mittel 1,5 Nächte).



Der Schein ist trügerisch



Wer nun aber aus den überdurschnittlichen Verweildauern schliesst, Wil und Uzwil seien Tourismusdestinationen, der irrt. Der weitaus grösste Teil der Gäste nächtigt aus beruflichen Gründen in dieser Region. Die grössten Treiber sind die Industriebetriebe, welche Einkäufer, Lieferanten, Experten, Kursteilnehmer und weitere Personengruppen in die Betriebe führen. Aber auch Monteure und andere Berufsleute, die für kurze Zeit auf Baustellen oder in Betrieben arbeiten, verbringen oft einige wenige Nächte in den Hotels der Region Wil.



Das Hotelangebot in Wil ist indes überschaubar: Mit dem «Freihof» und dem «Schwanen» gab es in der drittgrössten Stadt des Kantons St. Gallen bislang nur gerade zwei Drei-Sterne-Hotels; die restlichen Betriebe verfügen über weniger Sterne oder sind nicht klassiert. Wer ein Vier-Sterne-Hotel wünscht, findet je eines in Uzwil und Münchwilen.



Mit dem unlängst eröffneten Hotel von Rotz am Rand der zukünftigen Gebietsentwicklung Wil West wird das Bettenangebot fast verdoppelt. Der Betrieb bietet Übernachtung mit Frühstück und ist in erster Linie auf Geschäftskunden ausgerichtet. Von der Klassifizierung her dürfte es einem hochklassigen Drei-Sterne-Betrieb entsprechen. Von den 52 Doppelzimmern sind fünf Zimmer als ausgefallene Themenzimmer gestaltet. Es ist davon auszugehen, dass sich dadurch die Zahl der Logiernächte in diesem Jahr um etwa 50 Prozent erhöhen wird. Im Gegensatz zu anderen Destinationen wird in Wil keine Tourismusabgabe (Kurtaxe oder ähnlich) erhoben; in der Vergangenheit lag sie bei 20 Rappen.



1845 Arbeitsstätten mit 15120 Arbeitsplätzen



Ein Blick in die Statistik über Arbeitsstätten und Beschäftigte bestätigt die grosse Bedeutung der Geschäftskunden für die Hotellerie. Per Ende 2017 zählte die Stadt Wil 1845 Arbeitsstätten mit 15120 Beschäftigten. Vier Betriebe haben mehr als 250 Beschäftigte und gelten nicht mehr als KMU. Mit 1532 Betrieben der weitaus grösste Teil zählt ein bis neun Beschäftigte, 269 bieten 10 bis 49 Personen einen Arbeitsplatz und 40 haben 50 bis 249 Beschäftigte. 11762 Beschäftigte entfallen auf den Dienstleistungssektor (3. Sektor), 3214 auf die Industrie und das Baugewerbe (2. Sektor). Der Primärsektor (Land- und Forstwirtschaft) zählte Ende 2017 nur gerade 144 Beschäftigte.



Wil gehört heute zur Tourismusregion St. Gallen-Bodensee, nachdem sich die Äbtestadt als zuvor grösste Beitragszahlerin von Tourismus Toggenburg losgelöst hatte. Wie die touristische Zukunft Wils aussieht, ist ungeklärt. Der Kanton St. Gallen ist seit vier Jahren daran, neue Tourismusregionen zu definieren. Der Ausgang ist ungewiss.