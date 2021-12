Weltenbummler Von kosovarischer Gastfreundschaft, idyllischen Stränden und Glückwünschen aus der Ferne: Die Weltreise eines Lichtensteigers Im Sommer startete der Lichtensteiger Kantilehrer Florin Hinterberger seine Weltreise. Der 30-Jährige möchte so lange in den Osten fahren, bis er wieder im Westen ankommt. Im vierten Teil der Serie berichtet er über seine Balkan-Erlebnisse.

Florin Hinterberger mit seiner Freundin, Gisela Etter, auf einer Brücke im Kosovo. Bild: PD

In Nordmazedonien werden wir von einem UNO-Offizier über die Grenze in den Kosovo mitgenommen. Ich bin mir unsicher, was uns in diesem Land erwartet. Ich weiss nur, dass Schweizer Soldaten hier stationiert sind und dass dies seinen Grund haben wird.

Per Autostopp geht es in den Kosovo. Bild: PD

Giselas beste Freundin kommt ursprünglich von dieser Gegend. Deshalb werden wir herzlichst von ihrer ganzen Familie empfangen. Sie zeigen uns mit stolz, woher sie kommen und was die Menschen hier ausmacht. Viele Kosovaren verdienen etwa 300 Franken pro Monat. Ohne die Unterstützung der Familienmitglieder aus Westeuropa wäre es extrem schwierig.

Wir spüren aber auch jedes Mal eine enorme Dankbarkeit, wenn wir über unsere Herkunft erzählen. Wir sehen sehr viele Schweizer Flaggen. Cafés sind benannt nach Schweizer Städten. Die Namen von Schweizer Firmen erscheinen überall. Wir fühlen uns ausgesprochen geborgen, auch als wir bei einem jungen Paar in Pristina für einige Tage auf ihrer Couch schlafen dürfen. Vom UNO-Einsatz im Kosovo haben wir nicht das Geringste gespürt.

Zu Gast in den albanischen Bergen

Mit den sinkenden Temperaturen machen wir uns in Richtung albanisches Mittelmeer auf. Wieder sind wir von der Gutmütigkeit der Einheimischen überwältigt. Ein VW-Polo, der bereits sechs Passagiere an Bord hat, macht Platz für uns und unsere riesigen Rucksäcke. Wenig später stecken wir irgendwo in den albanischen Bergen fest, weil kein Auto mehr erscheint.

Ein ansässiger Bauer versucht uns mit Händen und Füssen mitzuteilen, dass heute kein Auto mehr kommt und lädt uns zu sich ein. Nach einer einstündigen Wanderung kommen wir bei seinem Haus mit nur zwei Zimmern an, wo er mit seinen Eltern, seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt. Wir essen im Zimmer der Eltern, in dem auch die Küche untergebracht ist. Alles ist selbst gemacht: der Käse, der Joghurt, das eingelegtes Gemüse, die Chili-Sauce und natürlich das Glässchen Rakija.

Mit den Kindern funktioniert die Verständigung auch ohne Sprachkenntnisse. Bild: PD

Ohne Englisch und Internet für Übersetzungsdienste stellt sich die Kommunikation schwierig dar. Wir geniessen den Austausch mit den Kindern. Bei ihnen brauchen wir keine Sprache, um uns zu verstehen. Obwohl sie nur wenig haben, geben sie uns doch unheimlich viel. Mit einem weinenden Auge steigen wir am nächsten Morgen in den einzigen Bus des Tages Richtung Süden.

Verlassener Sonnenstrand

Im Süden suchen wir einen verlassenen Strand auf, der mir vor drei Monaten von einer Reisenden in Ungarn ein vage empfohlen worden war. Im Regen nimmt uns ein deutsches Paar mit und bringt uns so weit wie möglich an unseren Zielort. Unter einem Vordach bieten wir ihnen einen Instantkaffee, gebrüht mit unserem Gaskocher, an. Es fühlt sich gut an, die Gastfreundschaft des Balkans weitergeben zu können.

Der Weg zum Strand ist steinig, lohnt sich aber. Bild: PD

Wie der Regen aufhört, wandern wir zum Strand. Einen richtigen Weg gibt es nicht, nur einige ausgefranste Seile, die über glitschigen Felsen hängen. Mit 25 Kilogramm Gepäck ist es ein waghalsiger Abstieg. Was uns unten erwartet, lohnt sich aber: ein riesiger, verlassener, wunderschöner Strand umgeben von scharfen Felsen und glasklarem Meer.

Wir sind gerade noch rechtzeitig unten, um den romantischen Sonnenuntergang zu geniessen. Entspannt schlafen wir ein, umarmt vom friedlichen Geräusch der Meereswellen. Die nächsten Tage verbringen wir abgeschnitten vom Rest der Welt bei Temperaturen von bis zu 20 Grad mit Schwimmen, Spazieren, Sonnen, Kochen, Essen und Schlafen. Einzig die Fischerboote in der Ferne erinnern uns an die Zivilisation. Es ist ein kleines Paradies. Viele haben uns bereits gefragt, warum wir in dieser Gegend während der Nebensaison reisen, wenn alle Shops und Restaurants zu sind. Wir schätzen gerade das Gefühl der Ruhe.

Unten angekommen werden die beiden Weltenbummler mit einem idyllischen Strand belohnt. Bild: PD

Nach diesem idyllischen Stranderlebnis machen wir uns auf nach Griechenland, um einen alten Bekannten wieder zu treffen. Leider kann ich während der Weltreise an den wichtigen Tagen meiner Familie nicht bei ihr sein. Deswegen wünsche ich dir zumindest aus der Zeitung alles Gute zum Geburtstag, Mami!