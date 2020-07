Weiteres Drama am Felsegg-Wasserfall in Henau: Zwei vermisste Personen tot geborgen Das Foto eines Jugendlichen beim Thurfall bei Henau hielt dessen Tod über Jahre in Erinnerung. Nun starben hier wieder zwei Menschen.

An der Suche nach den Vermissten waren zeitweilig rund 100 Personen beteiligt. Bild: Eddy Risch / KEYSTONE

4 Bilder 4 Bilder Die Verunglückten werden in den Felsen des Wasserfalls und nicht im Becken vermutet. Gestern Vormittag informierte Kapo-Kommunikationschef Hanspeter Krüsi die Medien auf der Thurbrücke bei Henau. Bis nach Mitternacht wurde am Sonntag nach den vermissten Personen gesucht. Gestern Morgen wurde die Suche fortgesetzt. Bilder: Andrea Häusler

Das verblasste Schwarz-Weiss-Bild hing jahrelang am westlichen Geländer der Thurbrücke zwischen Henau und Brübach, erinnerte an das Drama von einst. Vor vielen Jahren war hier ein Jugendlicher beim Versuch seinen Kollegen aus dem Strudel des Felseggfalls zu retten ertrunken. Das laminierte Foto mit dem Gesicht des jungen Mannes wurde erst kürzlich entfernt. Jetzt hat der Wasserfall zwei weiteren jungen Menschen das Leben genommen.

Der Thurfall wirkt imposant. Zwischen bizarren Sandsteinfelsen stürzt das Wasser schäumend und tosend ins ausgewaschene Becken. So eindrücklich das Naturschauspiel wirkt, so gefährlich ist der Aufenthalt und erst recht das Baden in jenem Bereich. Deshalb warnt die Gemeinde Uzwil auf ihrer Website auch eindringlich: «Wasserfälle und Stromschnellen sind nicht nur schön, sie können auch gefährlich sein. Unterhalb der Fälle sieht das Wasser zwar oftmals ruhig aus. Strudel und Wasserwalzen sind dort aber lebensgefährlich. Baden Sie lieber im Freibad.»

Ungeachtet dessen sind die Felsplatten neben dem Wasserfall im Sommer gern besucht. Und hin und wieder springen unterhalb des Falls besonders Mutige oder Fahrlässige von den Felsvorsprüngen ins Wasser.

Ein Ausrutscher löste das Drama aus

So offensichtlich kopflos handelten sie nach aktuellem Kenntnisstand nicht, die 26-jährige Frau und der 30-jährige Polizist, die am frühen Sonntagabend die Thur überquerten und dabei tödlich verunglückten. «Sie taten dies in einem Abstand von rund 30 Metern ab der Oberkante des Wasserfalls flussaufwärts», wie Kapo-Kommunikationschef Hanspeter Krüsi gestern sagte. Das Wasser ist dort momentan etwa hüfttief.

Wären sie nicht ausgerutscht, hätten sie – wie die dritte beteiligte Person– wohl unversehrt das andere Ufer erreicht. «Nach einem Sturz aber wirken andere physikalische Kräfte», machte Krüsi klar. Diese waren es schliesslich, welche die beiden über die Kante des Wasserfalls zogen.

Zunächst wurden die Vermissten im Becken des Wasserfalls vermutet. Nach zahlreichen ergebnislosen Tauchgängen von Tauchern der Kantonspolizei St.Gallen und Thurgau am Abend und in der Nacht, aber auch aufgrund von Zeugenaussagen und Erkenntnissen der Spezialisten, wuchs die Überzeugung, dass die Körper nicht in die Tiefe gerissen, sondern vom Druck des Wassers im Felsgefüge des Falls festgehalten wurden. Die Wassermassen sind hier gewaltig. Hanspeter Krüsi sprach von 48 Kubikmetern pro Sekunde.

Um zwischen den Felsen überhaupt suchen zu können, wurde entschieden, die Thur mit Gesteinsbrocken zu stauen und vom Fall weg zu leiten.

Die Bergungsarbeiten dauern so lange, bis die Vermissen geborgen sind. «Das kann einen Tag, zwei oder mehrere Tage dauern», sagte Krüsi noch am Vormittag. Keine leichte Aufgabe für ihn und die Einsatzkräfte der Kantonspolizei St.Gallen: Sie suchen auch nach einem Kollegen.

So lange dauerte es nicht. Am späten Nachmittag konnte zuerst der Mann und dann auch die Frau geborgen werden. Beide waren tot. Entdeckt worden waren sie, nachdem Forst- und Bauarbeiter einen Fahrweg über die Thur erstellt hatten, um die Steinbrocken im Wasser zu platzieren, während gleichzeitig mit Baggerarbeiten der Druck reduziert wurde.

Mehr Sicherheit durch Warnschilder?

Der Jugendliche, der vor Jahren im Felseggfall sein Leben verloren hatte, war nicht gestürzt, sondern im Becken in eine Wasserwalze geraten. Solche entstehen, wenn das fallende Wasser auf den Grund prallt und wieder nach oben strömt. Das mit Luft durchsetzte Wasser trägt nicht und zieht Schwimmende immer wieder in die Tiefe.

Auf die Risiken von Fliessgewässern wird immer wieder hingewiesen. Dennoch sterben alljährlich Menschen beim Baden in Flüssen. Bräuchte es an besonders riskanten Stellen, wie eben dem Felseggfall in Henau, zusätzliche Gefahrenhinweise am Ort?

Gemeindepräsident Lucas Keel will sich dazu vorderhand nicht äussern. Derzeit gehe es allein darum, dass die Rettungskräfte ihren Einsatz abschliessen könnten. Stattdessen sagt er: «Unbesehen der Umstände ist es sehr tragisch, wenn junge Menschen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit um die Gefahren eines Flusses wussten, so verunfallen. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen.»