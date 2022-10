Weinlese «Bis alles geerntet ist, sitzt man wie auf Nadeln»: Der neue Rebwart vom Wiler Oelberg erzählt von seinem ersten «Wimmet» Über 10 Tonnen Trauben konnte Martin Egli in seinem ersten Jahr als Betriebsleiter des Wiler Rebbergs ernten. Auch die Qualität der Trauben sei sehr gut, wie der Rebwart erzählt. Den richtigen Zeitpunkt für die Ernte zu erwischen, sei aber nicht ganz einfach.

Martin Egli ist seit Mai der Betriebsleiter des Rebbergs der Ortsgemeinde Wil. Bild: Sabrina Manser

Allmählich verfärben sich die grünen Blätter der Reben in ein herbstliches Gelb. Von den Trauben ist nichts mehr zu sehen. Der «Wimmet» am Rebberg der Ortsgemeinde Wil sei nämlich schon seit zwei Wochen vorüber, sagt Rebwart Martin Egli und blickt den Oelberg hinauf. Seit diesem Jahr ist der Sohn der Stadträtin Ursula Egli Betriebsleiter und das erste Jahr war bereits ein erfolgreiches.

Wie an vielen Orten hat auch in Wil die Weinlese früher begonnen als in anderen Jahren, ganze 14 Tage. «Es war den ganzen Sommer hindurch sehr warm», sagt Egli. «Die Trockenheit hat den Reben aber nichts gemacht, da sie sehr tief wurzeln», erklärt er. Sie habe aber dazu geführt, dass die Trauben nicht so gross geworden seien, dafür süss.

Bei den Müller-Thurgau-Trauben habe man 84 Oechslegrad erreicht. Das ist ein Qualitätsmerkmal der Trauben – je höher der Wert, desto süsser die Traube. «Einen solch hohen Wert gab es in Wil bei dieser Sorte noch nie», sagt Egli. Bei den Regent- und Blauburgunder-Trauben habe man gleich hohe Zuckergehalte erzielt wie in typischen Weinbaugebieten wie etwa dem Rheintal – die Region Wil sei für den Weinbau eher weniger prädestiniert.

Den richtigen Zeitpunkt erwischen

In diesem Jahr wurden insgesamt über 10 Tonnen der drei Traubensorten geerntet. Aus den Blauburgunder-Trauben werden der «Wiler Gold» und der «Wiler Stadtwy», ein Pinot noir, gekeltert. «So ein Jahr wie dieses würde ich wieder nehmen», sagt der 25-jährige Rebwart und lächelt. Zuletzt habe man im 2019 so viel ernten können.

Die Weinlese habe zwei Tage gedauert, erzählt Egli. Dabei wurde er von rund 25 freiwilligen Helferinnen und Helfern unterstützt. Darunter waren auch Eduard Kümin, der frühere Rebwart, und seine Frau Burgi. «Edi» Kümin habe ihn, seit er im Mai die Betriebsleitung übernommen habe, begleitet und stets gut beraten, sagt Egli. Schon im vergangenen Jahr hat Egli am Rebberg mitgeholfen und von Kümins Erfahrung profitiert. Auch beim «Znüni-Kafi» hätten sie sich regelmässig ausgetauscht. «Ich schätze seine Unterstützung sehr», sagt er.

Denn Egli muss noch in seine neue Rolle hineinwachsen. «Es ist sehr herausfordernd, alles zum richtigen Zeitpunkt zu machen und den richtigen Tag für den Wimmet zu erwischen», sagt Egli. Er habe vom Austrieb der Reben im Frühling bis zur Ernte der letzten Traube immer eine gewisse Nervosität verspürt. Auch wegen des Wetters. Gibt es Frost im Frühling, Hagel im Sommer oder starken Regen kurz vor der Ernte? Egli sagt:

«Bis alles geerntet ist, sitzt man wie auf Nadeln.»

Ein Blick auf die Reben am Oelberg. Bild: Sabrina Manser

Im Mai geht es wieder los

Doch nun wird es ruhiger. Da bleibt Zeit für den Unterhalt des Gerüsts der Reben und der Maschinen sowie Umgebungsarbeiten. Gerade macht sich Eduard Kümin vor der Werkstatt an einer seiner Maschinen zu schaffen. Dafür habe er seit der Pension mehr Zeit. Er unterstützt Egli weiterhin.

Nach dem Schneiden und Anbinden der Reben im Winter geht es im Mai wieder richtig los. Zuerst mit dem «Erlesen», wie Egli erklärt. Man sorgt dafür, dass es nicht zu viel Triebe pro Stock gibt, um eine bessere Qualität zu erreichen. Dann werden die Reben im Drahtgerüst eingeschlauft, ab Ende Juni zurückgeschnitten. Nach der Blüte werden die Reben ausgelaubt. Egli zeigt in den unteren Bereich einer Rebe, wo die Blätter entfernt werden. «Dadurch wird die Pflanze besser durchlüftet. Sie ist dann weniger anfällig auf Pilzkrankheiten und es muss weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden», erklärt Egli. Seit dem vergangenen Jahr setze man auch keine Herbizide, also Unkrautbekämpfungsmittel, mehr ein.

Die Sommermonate seien sehr arbeitsintensiv, sagt der Betriebsleiter. Er ist beim Rebberg zu 60 Prozent angestellt. Einen Tag pro Woche unterrichtet Egli Obstfachleute an der landwirtschaftlichen Schule Strickhof im Kanton Zürich. Jeden Samstagmorgen verkauft er am Wochenmarkt in der Altstadt unter anderem Wiler Weine. In der restlichen Zeit hilft er auf dem Landwirtschaftsbetrieb der Eltern in Rossrüti.

Das Sortiment erweitern

«Dass ich Rebwart wurde, hat sich mehr durch Zufall ergeben», sagt der gelernte Landwirt und Obstfachmann.

«Ich habe schon immer lieber mit Pflanzen als mit Tieren gearbeitet.»

Er habe Freude daran, wenn man die Pflanze ein ganzes Jahr pflegen und im Herbst die Früchte ernten könne.

Nebst seinen beiden Ausbildungen hat er einen Rebbaukurs in Salez absolviert. «Es gibt einige Gemeinsamkeiten mit dem Obstbau, jedoch hat der Rebbau schon seine Eigenarten», sagt Egli. Deshalb sei er auch dankbar für die Unterstützung von Kümin.

Der Rebwart hat dennoch schon Pläne für die Zukunft. «Ich möchte das Sortiment der Weine erweitern und auch andere Traubensorten anpflanzen», sagt er. Zudem sollen in den nächsten Jahren alte Reben ersetzt und neue gepflanzt werden. Die Naturwiese zwischen dem Wiler Rebberg und jenem in Bronschhofen wird mit Rebstöcken bepflanzt. Egli zieht dafür eine Sorte vor, die Pilzen besser widersteht als die herkömmlichen Europäer-Reben. So braucht Egli künftig noch weniger Pflanzenschutzmittel.