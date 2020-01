Weil Eis vom Dach fiel: Lastwagenfahrer wird angezeigt Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau stoppten am Montag in Gloten einen Lastwagen, nachdem vom Dach des Fahrzeuges eine Eisplatte auf die Strasse fiel.

Die Eisplatte war mehrere Zentimeter dick und zersplitterte auf der Strasse. Bild: Kantonspolizei Thurgau

(kapo/rus) Am Montag fuhr eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kurz nach 10 Uhr in Gloten auf der Kreuzstrasse in Richtung Sirnach hinter einem Lastwagen her. Im Bereich der Eisenbahnbrücke löste sich vom Blachenaufbau des Fahrzeuges eine Eisplatte und fiel auf die Strasse, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung vom Mittwoch berichtet. Ein entgegenkommender Autofahrer bemerkte dies ebenfalls und konnte durch Abbremsen eine Kollision verhindern.

Die Polizisten stoppten den Lastwagenfahrer. Nachdem dieser das restliche Eis vom Aufbau des Lastwagens entfernte, konnte er die Fahrt fortsetzen. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Im Zusammenhang mit diesem Vorfall weist die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung darauf hin, dass Fahrzeugoberflächen inklusive Scheiben vor Fahrtbeginn von Eis und Schnee befreit werden müssen. Die teils mehreren Zentimeter dicken Eisplatten können durch Herunterfallen erhebliche Verletzungen oder Sachschäden verursachen. Zudem bilden die zurückgeblieben Eisstücke auf der Strasse eine Gefahr für nachfolgende Verkehrsteilnehmer.