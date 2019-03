Weihwasser auf Beton: Wie oft werden heutzutage öffentliche Neubauten noch kirchlich eingesegnet?

Das Einsegnen von Schulhäusern, Feuerwehrdepots oder Turnhallen hat in vielen Gemeinden Tradition. Doch ist diese Praxis in Zeiten zunehmender Säkularisierung überhaupt noch verbreitet? In den Gemeinde der Region Wil zeigt sich ein pragmatischer Umgang.