Wil Rot-weisser Auftritt: Keine Scheu vor den maskierten Nikoläusen Einige Unerschrockene warten schon eine halbe Stunde vor dem traditionellen Auszug der vierzehn St. Nikolaus- und Knecht-Ruprecht-Paare aus der Wiler Stadtkirche in der nassen, windigen Kälte. Als es dann soweit war, strahlten die Kinderaugen das garstige Wetter einfach weg.

Zuerst das Brüchli, dann das Biberli. Bild: Christoph Heer

Einige Kinder haben zuvor noch ihre Sprüche auswendig gelernt, damit auch ja jedes Wort sitzt. Doch, kaum stehen die grossen, bärtigen Männer vor ihnen, geht nichts mehr. Viel besser, wenn man sich hinter Mutter und Vater versteckt, das Sprüchlein kann auch im nächsten Jahr noch aufgesagt werden.

Alle 14 St. Nikolaus- und Knecht-Ruprecht-Paare verlassen nach dem feierlichen Dreiuhrläuten am Samstagnachmittag die Stadtkirche. Wie gewohnt in ihren roten und schwarzen Gewändern und, in diesem Jahr halt auch mit passender Gesichtsmaske. Das Ziel ihres Auszugs liegt darin, den – trotz misslichen Wetterbedingungen – vielen Besuchern, ein offenes Ohr anzubieten, aufmunternde Worte und natürlich ein kleines Präsent zu überreichen. Innehalten und sich etwas entschleunigen, ehe die doch oft stressige Vorweihnachtszeit so richtig lanciert wird.

Kein Schmutzifan

«Samichlaus du Superman, leider bin ich Schmutzlifan», egal wie das Sprüchlein ertönen mag, Nikolaus und Ruprecht freuen sich und überreichen nach jedem vorgetragenen Vers ein Biberli. Im Übrigen ist es an diesem Samstag wiederum das einzige Mal im Jahr, an dem alle Glocken der Stadtkirche gleichzeitig ertönen.

Alle 14 St. Nikolaus- und Knecht Ruprecht-Paare zogen am Samstagnachmittag aus der Stadtkirche auf den Kirchplatz. Bild: Christoph Heer

Gesichtet wird auch Stadtpräsident Hans Mäder. Zuerst ganz am Rand versteckt, traut er sich später doch noch in die Nähe der Nikoläuse. Ob er es geschafft hat, mit einem Sprüchlein ein Biberli zu ergattern, konnte nicht abschliessend festgestellt werden.

Nebst triefenden Nasen, kalten Händen, einem wegfliegenden Regenschirm und nassen Füssen, ist diese Tradition auch heuer ein Erfolg. Die meisten gehen danach jedoch schnell ins warme Daheim, während sich andere dazu entschliessen, doch noch kurz am Wiler Weihnachtsmarkt vorbei zu schauen; es kann nur besser werden, zumindest das Wetter.