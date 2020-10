Wegen mehrerer Coronakranken: Oberbürer Asylzentrum Thurhof unter Quarantäne

Im Asylzentrum Thurhof sind vergangene Woche ein und diese Woche sieben weitere Bewohnende sowie drei Mitarbeitende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zentrumsleitung ist in engem Kontakt mit dem Kantonsarztamt und dem Contact Tracing des Kantons.



Im Zentrum Thurhof wohnen aktuell 74 Bewohnerinnen und Bewohner. Archivbild: Urs Bucher

(red.) Im Asylzentrum Thurhof in Oberbüren haben sich mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die St.Galler Staatskanzlei am Mittwoch mit. Wo sich die erkrankten Personen angesteckt haben, sei nicht bekannt. Bereits aufgrund des ersten positiven Tests Ende vergangener Woche seien ergänzende Massnahmen gemäss dem bestehenden Schutzkonzept umgesetzt worden. So seien die erkrankten Bewohnenden und die Personen des gleichen Zimmers von den übrigen Zentrumsbewohnenden isoliert worden. Sie würden unter Berücksichtigung strikter Schutzvorkehrungen von einzelnen Zentrumsmitarbeitenden und den Zentrumsärzten gesundheitlich betreut.

Besuchs- und Ausgehverbot

Zudem wurde sofort ein Besuchs- und Ausgehverbot erlassen, heisst es in der Mitteilung weiter. Neueintritte und die Verteilung auf Gemeinden seien suspendiert. «Alle Personen mit Symptomen werden getestet», teilt der Kanton mit. Insgesamt seien in diesen Tagen elf Bewohnende getestet worden. Bisher seien acht Tests positiv ausgefallen, von den übrigen drei seien die Resultate noch nicht bekannt. «Ausserdem wurden drei Mitarbeitende positiv getestet, bei einer Person steht das Ergebnis noch aus», heisst es weiter.

Im Zentrum Thurhof wohnen aktuell 74 Bewohnerinnen und Bewohner, darunter 15 schulpflichtige Kinder. Aufgrund der Herbstferien werden die Kinder diese Woche ohnehin nicht beschult. Die Beschäftigung im Zentrum wurde auf das notwendige Minimum reduziert, schreibt der Kanton St.Gallen. Aktuell werden weitere vorbereitete Massnahmen zur Eindämmung der Verbreitung in der kantonalen Kollektivunterkunft umgesetzt.