Wegen Exkrementen und Mangel an Sonnenschein: Das Wiler Solarbänkli steht nun am Weier Das schwarze Bänkli mit Solarpanels lieferte nicht genug «Pfuus» für das Laden von Handys und das kabellose Internet. Nun wurde es verlegt. Am alten Standort beim Alterszentrum Sonnenhof soll bald wieder eine normale Bank aufgebaut werden.

Das Solarbänkli hat einen neuen Standort: am Wiler Weier mit Aussicht auf die Altstadt. Bild: Hans Suter

«Das Solarbänkli stand am falschen Ort.» Leserin Evelyne Engeler Mohn ist aufgefallen, dass das Bänkli mit der schwarzen Oberfläche nicht mehr «neben dem Bleichenplatz zu einem smarten, generationenübergreifenden Ort» zu finden ist.

Ausgestattet mit WLAN und Ladestation für Elektrogeräte ist das Bänkli Teil des Projektes Smart City und wurde Anfang Juni im Schatten feierlich eingeweiht (die Wiler Zeitung berichtete). Im Rahmen des Entwicklungsprojekts wurden zudem auf einer kleinen Wiese und einigen aufgelösten Parkplätzen Wildstaudenrabatten angelegt sowie Hochbeete aufgestellt mit Kräuterpflanzen, Beerenstauden und Gemüsepflanzen wie Süsskartoffel oder Fenchel. Das Ziel: die Stärkung der lokalen Lebensqualität.

Das Projekt Smart City beinhaltet auch Hochbeete und Gemüsepflanzen. Bild: Hans Suter

Nur: Die Solarzellen brauchen viel Sonne, um überhaupt Strom produzieren zu können. «Viele haben bemerkt, dass unter einem Baum die Sonne zu wenig scheint», heisst es im Leserbrief weiter. Die jungen Leute seien nicht zum Sonnenhof-Bänkli gekommen, um ihre Handys mit Solarstrom aufzuladen, schreibt Evelyne Engeler Mohn. Demzufolge sei das Bänkli vor dem Alterszentrum kaum genutzt worden.

Keine Lehne, Exkremente und zu wenig Sonne

Dem widerspricht Cristine Roduner von der städtischen Kommunikationsstelle:

«Wir haben das Interesse am smarten Bänkli unterschätzt.»

Erste Schätzungen seien davon ausgegangen, dass das Solarbänkli auch im Baumschatten genug Strom produzieren kann. Die Nutzung habe aber seit der Einweihung so sehr zugenommen, dass das Bänkli nicht mehr genügend Leistung für die Ladestation und das WLAN habe liefern können.

Weiter verklebte der Honigtau – also die Exkremente der Blattläuse – die Oberfläche, was einen zusätzlichen Reinigungsaufwand verursachte, wie Roduner sagt. Alsbald habe sich deshalb die Arbeitsgruppe Energiestadt mit der Verschiebung des Bänklis befasst.

Bänkli mit Lehne vor dem Alterszentrum

Aufgrund der landschaftsarchitektonischen Konzepte durfte die Bank allerdings nicht im Pärkli beim Alterszentrum Sonnenhof aufgestellt werden. So hat sie ihren neuen Standort am Weier gefunden.Roduner versichert:

«Dort gibt es genug Sonneneinstrahlung, um auch einer intensiveren Nutzung gerecht zu werden.»

Der Weier hat somit über die Sommerferien zwei Attraktionen für vorwiegend jüngeres Publikum: die smarte Bank und der Pumptrack für Velos und andere Gefährte.

Ein dunkler Fleck zeugt noch vom ehemaligen Standort des Solarbänkli. Bald wird wieder ein normales Bänkli aufgestellt. Bild: Hans Suter

«Die Rückmeldungen seitens Seniorinnen und Senioren, dass eine Bank inklusive Lehne und mit schattigem Standort gewünscht ist, haben ebenfalls dazu beigetragen, dass die Bank an den Stadtweier verlegt worden ist», begründet Roduner. Die anderen Bänkli im Sonnenhof-Pärkli stehen nämlich grösstenteils an der Sonne. Lange gedulden müssen sich die Senioren allerdings nicht: In den nächsten Tagen wird die bisherige Bank mit Rückenlehne wieder aufgebaut. So kann man sich bald wieder im Schatten vor dem Alterszentrum gemütlich zurücklehnen.