Wegen Covid-19:

Wiler Restaurants geschlossen Gerade die Gastronomiebetriebe haben die Lockerungen der Corona-Massnahmen aus wirtschaftlichen Gründen herbeigesehnt. Einige Lokale waren oder sind jedoch bereits wieder geschlossen: auch in Wil.

Auch an der Tür zum Restaurant «Capo’s Burger House» wird der Schliessungsgrund genannt. Bild: ahi

(ahi) Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus lag in den vergangenen Tagen schweizweit wieder im zweistelligen Bereich. Nichtsdestotrotz bleibt die Gefahr, an Covid-19 zu erkranken latent vorhanden – auch in der Region. Mindestens zwei Wiler Gaststätten waren oder sind mit Coronafällen konfrontiert. Eines der Lokale war bis vor kurzem geschlossen, das andere bleibt es weiterhin.

Die Geschäftsleitung des «Capo’s Burger House» an der Poststrasse kommuniziert den Grund der Schliessung auf der Homepage: «Es besteht der Verdacht, dass sich ein Mitglied unseres Teams mit Covid-19 infiziert hat. Deshalb werden wir das Team testen lassen und in Quarantäne gehen», heisst es unter dem Titel «Stay safe». Die Wiedereröffnung wird auf den 13. Juli in Aussicht gestellt.

Wiedereröffnung am 13. Juli geplant

Inhaber Stephan Münger hat Glück im Unglück. Obwohl der Lockdown auch seinen Betrieb umsatzmässig hart getroffen hatte, zählt er zu den Privilegierten der Branche: Er ist versichert. Als er das Restaurant vor fünf Jahren übernahm, schloss er eine Pandemieversicherung ab. «Irgendwie hatte ich es einfach im Gefühl, dass da etwas kommen könnte», begründete er den damaligen Entscheid im Mai gegenüber unserer Zeitung.

Das «Capo’s Burger House» gehörte auch nicht zu jenen Betrieben, die nach dem Lockdown die strengen Auflagen umsetzten, um bereits am 11. Mai wieder eröffnen zu können. Münger wartete bis zum 8. Juni. Für eine Stellungnahme war er gestern nicht erreichbar.

Türen nach Quarantäne wieder offen

Eben wieder eröffnet hat das «Intermezzo» in den ehemaligen Lokalitäten der Bäckerei Kuhn an der Oberen Bahnhofstrasse. Auch dieser Betrieb war wegen eines Coronafalls kurzzeitig geschlossen. Die Geschäftsführung kommunizierte den Grund der Schliessung über Facebook. Wie im «Capo’s Burger House» war das Virus auch hier nicht bei einem Gast, sondern bei einem Mitglied des Personals festgestellt worden. Allerdings soll die betreffende Person kaum Mitarbeiter- und Kundenkontakt gehabt haben. Das Team wurde unter Quarantäne gestellt und auf das Virus getestet.