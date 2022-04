Wechsel Neuer Präsident beim Regionalen Leistungszentrum Kunstturnen Ostschweiz: Markus Züblin löst Alexander Brochier ab Der Präsident des RLZO tritt zurück. Wegen beruflicher Veränderungen sei die zeitliche Verfügbarkeit von Alexander Brochier knapp geworden. Sein Nachfolger, Markus Züblin, möchte den Fokus auf die Stärkung des Vertrauens gegenüber allen Akteuren legen.

Alexander Brochier tritt als Präsident des RLZO zurück. Bild: Benjamin Manser

Beim Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) für Kunstturnen in Wil kommt es zu einer Rochade in der Führungscrew. Mit Markus Züblin tritt der Vizepräsident die Nachfolge von Alexander Brochier an, wie es in einer Mitteilung heisst.

Alexander Brochier hat vor zwei Jahren das Präsidium übernommen und mit dem damaligen komplett neuen Vorstand eine Neuausrichtung lanciert. Der Fokus lag auf Freude, Gesundheit und Leidenschaft, wie es weiter heisst. Mit einem neuen Cheftrainer bei den Frauen wurde diese neue Kultur gelebt. Aufgrund von beruflichen Veränderungen sei die zeitliche Verfügbarkeit von Alexander Brochier knapp geworden, weshalb er sich als Präsident sich nicht mehr zur Verfügung stellte, ist weiter zu lesen.

Fokus liegt auf Stärkung des Vertrauens

Markus Züblin ist neu der Präsident des RLZO. Bild: PD

Seine Nachfolge tritt der Vizepräsident Markus Züblin an. Der Lütisburger ist 48 Jahre alt und seit bald 40 Jahren im Turnen tätig. Er hat viel für den Turnverein Lütisburg gemacht und war auch mit dem Trainingszentrum Fürstenland Männer verbunden, als sein Sohn noch aktiv Kunstturnen betrieben hat, heisst es in der Mitteilung.

Markus Züblin sei die Verbundenheit mit den talentliefernden Vereinen (Satelliten) und dem St.Galler Turnverband (SGTV) sehr wichtig. Sein Ziel sei es, den Fokus nun auf die weitere Stärkung des Vertrauens gegenüber allen Akteuren zu legen.

Weitere Rücktritte im Vorstand

Zwei weitere Rücktritte aus dem Vorstand betreffen die Finanzchefin Ramona Eichenberger sowie die Verantwortliche für Umfeld- und Athletenbetreuerin Eva Eisenring. Eva Eisenring wurde zur Mitarbeiterin der Geschäftsstelle des SGTV/RLZO gewählt. Als neuer Finanzchef wurde Dominik Klaus gewählt.

Der Vorstand wird neu komplettiert mit zwei Vertretern der Satelliten als wichtigste Partner des RLZO. Als Vertreter des Frauenkunstturnens wurde Martin Strub vom Stadtturnverein Wil und als Vertreter des Männerkunstturnens wurde Gabriel Sutter gewählt. Beide haben über 20 Jahre Erfahrung im Kunstturnen und sind engagierte und ausgewiesene Fachexperten.

Neue Verbands- und Spitzensportstrategie

Der SGTV hat neu eine Verbandsstrategie erarbeitet. Darin enthalten ist auch die Spitzensportstrategie SGTV. Diese beinhaltet die fünf Punkte: Ethik, Strategie Spitzensport, Führung und Organisation, Infrastruktur sowie Finanzen. Der Vorstand des SGTV hat die Erkenntnisse der ersten Phase in die Vernehmlassung gegeben und wertet diese nun aus. Roli Brändli ist als Chef Spitzensport von Amtes wegen im Vorstand des RLZO vertreten. (pd/mas)