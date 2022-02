Wechsel Markus Ragaz verlässt nach 25 Jahren als Betriebsleiter das Hallenbad Bütschwil – ein Nachfolger ist gefunden Für Markus Ragaz endet die Zeit als Betriebsleiter im Hallenbad Bütschwil nach 25 Jahren. Sein Nachfolger ist Felix-Lukas Graf aus Bütschwil. Ab dem 1. April 2022 wird er Chefbadmeister und Betriebsleiter des Hallenbads.

25 Jahre lang führte Markus Ragaz das Hallenbad Bütschwil. Bild: PD

Nach über 25 Dienstjahren hat Markus Ragaz Ende Januar das Hallenbad Bütschwil als Betriebsleiter verlassen, wie es im Mitteilungsblatt der Gemeinde Bütschwil heisst. Unter seiner Führung habe sich das Hallenbad in den letzten Jahren zu einem kunden- und dienstleistungsorientierten Unternehmen entwickelt, schreibt der Verwaltungspräsident Karl Brändle im Mitteilungsblatt.

Und weiter: «Das Hallenbad Bütschwil als regionale Attraktion ist nicht mehr wegzudenken und dies ist mit ein Verdienst von Markus Ragaz und seinem Team.» Das Hallenbad sei ein regionales Bijou, auch wenn es nun für die nächsten Jahre wieder fit gemacht werden müsse.

Das Hallenbad sei eine Bereicherung im Bereich der sportlichen und freizeitlichen Betätigung in der Region, schreibt der Verwaltungspräsident weiter. Auch künftig werde es darum gehen, attraktiv zu bleiben, sich auf Neues einzulassen und auf die Bedürfnisse der Kundschaft einzustellen.

Nachfolger gefunden

Als Nachfolger von Markus Ragaz wurde Felix-Lukas Graf gewählt. Er wird die Aufgabe als neuer Chefbadmeister und Betriebsleiter des Hallenbads Bütschwil am 1. April 2022 aufnehmen. Felix-Lukas Graf wuchs in Bütschwil auf und arbeitete in verschiedenen Bädern. Er verfügt über die notwendigen Brevets und Fachausbildungen für die künftige Führung des Hallenbads. (pd/mas)