Wechsel In der Kirchenbehörde Oberuzwil-Jonschwil kommt es zur Rochade Die Evangelische Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil hat mehrere personelle Wechsel zu verzeichnen. Es stehen drei Rücktritte in der Vorsteherschaft an. Eine Bewerbung liegt bisher vor.

Die Grubenmann-Kirche in Oberuzwil mit dem dazugehörenden Pfarrhaus. Bild: Philipp Stutz

Die briefliche Abstimmung und die Gesamterneuerungswahlen 2022 bis 2026 der Evangelischen Kirchgemeinde Oberuzwil-Jonschwil finden am Sonntag, 27. März, auf brieflichem Weg statt. Personell sind einige Änderungen zu verzeichnen.

Seit dem 1. Januar gehört Ellen Schout Grünenfelder zum Seelsorgeteam. Sie übernahm die Nachfolge von Diakon Richard Böck, der genau 20 Jahre lang das Gemeindeleben mitgestaltet hat. Ende Februar hat auch Diakon Simeon Gantenbein die Kirchgemeinde verlassen. Eine geeignete Nachfolge scheint nach Angaben der Kirchgemeinde gefunden zu sein.

Drei Rücktritte in Vorsteherschaft

Ende Juni werden Elsbeth Müller, Jeannette Häberli und Präsidentin Lisa Alder aus der Kirchenvorsteherschaft zurücktreten. Wahlvorschläge für die Gesamterneuerungswahlen mussten bis spätestens 18. Februar eingereicht werden. Eine Bewerbung liegt vor.

Seraina Marmet kandidiert für die Wahl in die Kirchenvorsteherschaft. Bild: PD

Es handelt sich um Seraina Marmet. Sie kandidiert für das Ressort Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, welches ab Sommer 2022 neu zu besetzen ist. Die 36-Jährige ist verheiratet und Mutter einer Tochter im Kindergartenalter.

Die ausgebildete Sozialpädagogin lebt mit ihrer Familie in Oberuzwil. Seraina Marmet bringt bereits Erfahrung im kirchlichen Leben mit. Sie hat sich in der Evangelischen Kirchgemeinde Ittigen BE während acht Jahren sowie in der Evangelischen Kirchgemeinde Wil während dreieinhalb Jahren in der Freiwilligenarbeit engagiert.

Waldparzellen sollen verkauft werden

Die evangelische Kirchgemeinde besitzt, auf sieben verschiedenen Parzellen verteilt, 6,9 Hektaren Wald. Bis zum Sturm Lothar im Jahr 1999 warfen die Waldparzellen regelmässig positive Erträge ab. Abgesehen vom aktuellen Hoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten sind seither die Holzpreise stark gefallen. Die Kirchenvorsteherschaft beantragt deshalb, maximal drei der Parzellen zu verkaufen.

Die Jahresrechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss von 10'752 Franken ab. Budgetiert war ein Verlust von 21'860 Franken. Der Überschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben. Das Budget 2022 rechnet bei einem Gesamtaufwand von 1,356 Millionen und Gesamterträgen von 1,361 Millionen Franken mit einem Überschuss von 5500 Franken. Der Steuerplan basiert auf dem bisherigen Steuerfuss von 25 Prozent, wobei die ordentliche Kirchensteuer 21,9 und die Zentralsteuer 3,1 Prozent beträgt.

Vandalen unterwegs Vandalen machen selbst vor kirchlichen Einrichtungen nicht Halt. So sind in regelmässigen Abständen die Beleuchtungskörper hinter der evangelischen Kirche und auf dem Areal mutwillig beschädigt worden. Drei Mal wurden die Eingangstüren des Kirchgemeindehauses und des Herren-WC eingeschlagen. Wie dem Amtsbericht zu entnehmen ist, konnte beim letzten Glasbruch die Täterschaft ermittelt werden. (stu)