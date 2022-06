Wattwil Wenn ein Hobby zur Berufung wird: Philatelist und Frohnatur Andreas Gamber gewinnt Silbermedaille bei der Helvetia 2022 Lugano verwandelte sich vom 18. bis 22 Mai in ein internationales Mekka für Philatelisten. Mit dabei war auch der Wattwiler Briefmarkensammler Andreas Gambler. Dieser konnte die Jury mit seiner aussergewöhnlichen Sammlung überzeugen.

Briefmarkensammler Andreas Gamber gewann die Silber-Medaille bei der Helvetia 2022 in Lugano. Bild: Michel Canonica

Mit stolz streckt der leidenschaftliche Philatelist Andreas Gamber seine Silber-Maidalle in die Kamera. «Ich war überrascht, dass ich bei den Juroren so gut punkten konnte» sagt er lachend über seinen Gewinn. Die Medaille, im Schweizer Flaggenstil, bekam er bei der ‹World Stamp Exhebition Helvetia 2022› in Lugano für seine aussergewöhnliche Sammlung an Briefmarken aus dem Königreich Jugoslawien.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand das 160-Jahr-Jubiläum der sitzenden Helvetia, einer der legendärsten Briefmarken der Schweiz. 1862 erschien sie erstmals und trug als erste den Schriftzug «Helvetia». Zusätzlich gilt sie als erste gezähnte Briefmarke der Schweiz. Der Anlass zog Briefmakensammlerinnen und Briefmarkensammler aus über 50 Ländern an, die ihre beachtenswerten Sammlungen ausstellten . «Es waren Briefmarken aus Kenya bis Shanghai zusehen. Das war eine Riesenfreude für mich», sagt Gamber.

Briefmarken aus dem Königreich Jugoslawien

Mit der Philatelie fing Andreas Gamber schon als kleiner Junge an. Sein Adoptivvater brachte ihm die Kunst des Briefmarkensammelns bei. «Früher war dieses Hobby viel mehr verbreitet. In der Schule tauschte ich in der 7. Klasse meine ersten Briefmarken», sagt Gamber. Schnell wurde das Hobby zur Berufung. Sein ganzes Leben lang behielt der sympathische Geschichtenerzähler seine Leidenschaft bei. Als er vor ein einiger Zeit in Rente ging widmete er sich noch intensiver seiner Herzenaufgabe. Gamber sagt:

«Ich kann mir keinen besseren Zeitvertreib vorstellen».

Bei der Briefmarkensammlung hat sich Andreas Gamber auf das Königreich Jugoslawien von 1921 bis 1941 spezialisiert. Bild: Michel Canonica

Ähnlich wie Gourmetköche spezialisieren sich Briefmarkensammler im Laufe ihrer Karriere auf ein bestimmtes Expertenfeld. Andreas Gamber hatte sich schnell auf das Sammelgebiet des Königreichs Jugoslawien fixiert. Durch einen Kollegen kam er an seine ersten Jugoslawischen Marken. «Ich war begeistert, weil sie erstens eine Rarität sind und zweitens ihre Bebilderung sehr speziell ist», sagt Gamber. Gerade die Briefmarken zwischen 1921 und 1941, die Zeit nach dem ersten Weltkrieg, seien für ihn interessant. «Dass sie einen geringen Marktpreis haben, schadet auch nicht», witzelt Gamber.

Fehler machen seine Sammlung wertvoll

Mit seiner speziellen Sammlung stiess Andreas Gambert bei den Juroren auf viel Anerkennung. Mit 76 von 100 möglichen Punkten bekam er eine Wertung, die selbst ihn als langjährigen Sammler überraschte. Der 70-jährige Wattwiler war einer der wenigen Schweizer Aussteller aus dem

St. Galler Kanton. In seiner Kategorie, Königreich Jugoslawien, gab es zwar wenige Konkurrenz, aber Andreas Gambert rechnete nicht mit der Silbermedaille. Ein Hauptgrund für seinen Gewinn: Die Seltenheit und Qualität seiner Sammlung. Die meisten historischen Sammlerstücke, wie beispielsweise Gemälde, gewinnen an Wert wenn sie so unversehrt wie möglich erhalten sind. «Bei Briefmarken sind Fehler erwünscht» sagt Gamber. Abarten wie Druckfehler, Lochungen und Farbfehler machten eine Marke seltener, was wiederum den Wert erhöhe.«Ich hatte in meiner Sammlung einige davon.»

Ein aufregendes Highlight der Veranstaltung war für Gamber die Versteigerung einer Schweizer Briefmarkensammlung. Ein Japanischer Philatelist konnte diese für über 10 Millionen Franken verkaufen. «Es ist immer wieder erstaunlich wie die meine Kolleginnen und Kollegen an so hochwertigen Marken kommen», sagt Gamber. Ebenfalls nutzte er die Zeit, um sich leidenschaftlich mit anderen Sammlerinnen und Sammler auszutauschen. Da die Ausstellung mit über 2000 Exemplaren sehr umfangreich war, hatte Gamber nicht die Zeit um alles anzuschauen. Worüber die Frohnatur aber nicht traurig ist. «Ich war so schlau und habe mir natürlich vorher im Programm angekreuzt was ich sehen möchte», schmunzelt Gamber.

Nicht nur ein Hobby für Omas und Opas

Der Besuch an der Helvetia, war für Andreas Gamber nicht nur wegen seines Sieges ein Erfolg. «Es ist schön zu sehen wie viele Leute aus verschiedenen Hintergründen dieses Hobby noch schätzen». Für den Philatelisten ist es wichtig, dass auch zukünftige Generationen Zugang zu dieser Freizeitbeschäftigung erhalten. Der 70-Jährige ist seit 25 Jahren Mitglied im Philatelistenverein St. Gallen und im Philatelistenverein Toggenburg. Dort setzt er sich als Leiter des Jugendclubs für die nächste Philatelisten-Generation ein.

Ein Paradis für jeden Philatelisten: Der kleine Briefmarkenladen von Andreas Gamber ist eine beliebte Anlaufstelle für Hobby- Briefmarkensammler. Bild: Michel Canonica

«Bei dem Hobby können Jugendliche viel fürs Leben lernen», ist Gamber überzeugt. So könnten sie sich beispielsweise Eigenschaften wie Geduld, Disziplin und Offenheit aneignen. In verschiedenen Kursen zeige er den Kindern das Abc des Briefmarkensammelns. «Unter anderem lernen sie wie man historische Recherchen betreibt, wie man einen Ordner richtig anlegt und wie man Briefmarken sorgfältig aufbewahrt». In seinem kleinen, urigen Laden an der Hintergasse 1 in Lichtensteig, sind Interessenten jederzeit willkommen. «Das Hobby macht gemeinsam noch mehr Spass».