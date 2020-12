Trotz beschlossener Schliessung des Spitals Wattwil: Initiativkomitee stoppt Unterschriftensammlung vor deren Beginn

An den von Spitalschliessungen betroffenen Standorten gibt es bereits Pläne, wie die Liegenschaften umgenutzt werden könnten – ergänzend zu den Gesundheits- und Notfallzentren, die kaum sämtliche Räume belegen werden. In Flawil und Wattwil will das private Pflegeunternehmen Solviva Fuss in der Ostschweiz fassen.

Dabei kann es auf renommierte Partner zählen: Flawil soll zur Ostschweizer Aussenstelle des Schweizer Paraplegikerzentrums in Nottwil werden. Geplant ist die ambulante Versorgung querschnittgelähmter Menschen. Weiter ist ein Weaningcenter geplant, in dem Patientinnen und Patienten vom Beatmungsgerät «entwöhnt» werden. Das Kantonsspital St.Gallen will die Palliativstation und die Schmerztherapie in Flawil noch fünf weitere Jahre betreiben – so lange, wie auf dem Spitalareal in St.Gallen gebaut wird. Für die Weiterentwicklung der Spitalimmobilie in Flawil in ein Gesundheits- und Notfallzentrum inklusive Therapiezentrum wurde mit dem Schweizer Paraplegikerzentrum, der Solviva AG, dem Kantonsspital St.Gallen und der Gemeinde Flawil bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet. Mitte nächsten Jahres sollen die stationären Angebote des Spitals Flawil nach St.Gallen verlegt werden.

Die Solviva AG hat auch Pläne für Wattwil. Hier soll ein Zentrum für hochspezialisierte Langzeitpflege entstehen – ergänzend zum Kurzzeitpflege-Angebot in Flawil. Die etablierte Alkoholkurzzeittherapie wird weitergeführt. Ausserdem kann sich die Psychiatrie St.Gallen Nord einen Umzug des psychiatrischen Ambulatoriums an den heutigen Spitalstandort vorstellen. Gemäss Planung der Regierung soll die Verschiebung der stationären Angebote von Wattwil nach Wil im Jahr 2024 erfolgen.