Wattwil Thurbeck verdreifacht Backstubenfläche, strebt aber nicht primär Wachstum an Die Thurbeck GmbH von Rahel und Roger Wichser bäckt neu an der Ebnaterstrasse 70. Auf rund 500 Quadratmetern können Brote, Kleingebäck, Confiserie-Produkte, Sandwiches und Schokolade nun unter idealen Arbeitsbedingungen hergestellt werden.

Roger Wichser und Event-Organisatorin Anita machen's vor: So posiert man für die temporäre Selfie-Kamera in der Backstube. Bild: PD

Roger Wichser ist leicht nervös. In einer Stunde wird sich seine neue Backstube im Gewerbebau an der Ebnaterstrasse 70 mit Publikum füllen. «Iheizätä» heisst der Event, der von Mitarbeiterin Anita als Ausbildungsprojekt für die Berufsprüfung organisiert worden ist. Noch müssen Brote vorbereitet werden, «Knusprige Michi»'s sollen es werden, gebacken aus Buchweizen aus den Toggenburg. Lokale Zutaten seien ihm wichtig, sagt der diplomierte Chef-Bäcker-Konditor, während er den Teig zu Kugeln formt. «Wir verarbeiten ohnehin nur Schweizer Weizen, weshalb wir auch nie Lieferengpässe hatten.» Regional seien auch die Handelsartikel wie Fleisch, Eier, Honig. «Nur vermarkten wir diese Haltung nicht, wir leben sie», sagt Wichser.

500 statt 160 Quadratmeter Fläche

Noch bis zum 11. Mai wird am Thurbeck-Standort an der Ebnaterstrasse 19 produziert. In jenen engen Platzverhältnissen, die Rahel und Roger Wichser zur Auslagerung der Backstube bewogen hatten. Rund 160 Quadratmeter beträgt die Fläche – bei einem Personalbestand von 12 Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Arbeitspensen. «Da steht man sich zeitweilig schon fast auf den Füssen», lacht Roger Wichser.

Im Obergeschoss des Studios «Fitpool-Training», stehen dann 500 Quadratmeter zur Verfügung. Das Ziel sei jedoch nicht rasches Wachstum, betont Wichser. Es gehe um die Optimierung der Abläufe und die Verbesserung der Arbeitsplatzqualität. «Heute beginnt der Arbeitstag für die ersten um 1 Uhr nachts. Mit der Inbetriebnahme der neuen Backstube können wir später, und vor allem gemeinsam, starten.» Für das Teamgefühl und das Arbeitsklima sei dies ein erheblicher Gewinn.

Bauzeit von zwei Monaten

Die «knusprigen Michi»-Brote sind bereit für den Ofen, Roger Wichser für einen Rundgang: Backstube, Confiseriebereiche mit «Schoggimanufaktur», Kühl- und Gefrierräume oder -schränke, ein Spezialofen für Gipfeli, Lager- und Personalräume usw. Das gesamte Projekt wurde innert zwei Monaten umgesetzt. «Anfänglich suchten wir eigentlich nur ein Tiefkühllager», sagt Roger Wichser. Vor Weihnachten sei dann aber die Idee einer Gesamtlösung entstanden. «So schnell kann das gehen.»

Das Verkaufsgeschäft bleibt weiterhin an der Ebnaterstrasse 19. Dort wo die Wichsers 2013 mit sechs Mitarbeitenden in die Selbstständigkeit gestartet waren und heute 24 Personen auf der Lohnliste haben. Mit der Auslagerung der Backstube gibt es hier Platz für Umstrukturierungen. «Wir wollen den Laden eingeschossig gestalten und der Herstellung unserer Dinkel- und Urdinkelteigwaren genügend Raum geben», sagt Roger Wichser.

Inzwischen sind die ersten Besucherinnen und Besucher eingetroffen. In der Fritteuse brutzeln Berliner. Roger Wichser mischt sich unter die Leute: Die Kundschaft, die ihm dieses Unternehmen ermöglicht habe und dessen Fortbestand sicherstelle, wie er sagt.