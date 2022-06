Wattwil 389’000 Kilogramm Lebensmittel verteilt: «Tischlein deck dich» ist in Wattwil seit 15 Jahren aktiv «Tischlein deck dich» verhindert, dass Lebensmittel vernichtet werden und verteilt sie an Armutsbetroffene. In Wattwil konnte die Organisation in den vergangenen Jahren pro Woche 155 Armutsbetroffene unterstützen.

«Tischlein deck dich» sammelt Lebensmittel und verteilt sie an armutsbetroffene Menschen. Bild: Bruno Kissling

In den vergangenen 15 Jahren haben die freiwilligen Helferinnen und Helfer von «Tischlein deck dich» in Wattwil insgesamt rund 389’000 Kilogramm Lebensmittel verteilt, was einem Wert von gut 2,3 Millionen Franken entspricht. Der Verein konnte so wöchentlich 155 armutsbetroffene Personen unterstützen.

Im Sommer 2007 wurde die Abgabestelle von «Tischlein deck dich» in Wattwil eröffnet. Seit einigen Monaten befindet sie sich in den Räumlichkeiten des b’treff in Wattwil. Armutsbetroffene der Region versorgen sich in den kostenlos zur Verfügung gestellten Räumen mit geretteten Lebensmitteln.

Remo Schweizer, Abgabestellenleiter in Wattwil, sagt:

«Wir sind ein Team von rund 20 Freiwilligen. Alle schätzen die persönlichen Kontakte sehr.»

Über 5000 Tonnen Lebensmittel gesammelt

2,8 Millionen Tonnen einwandfreie Lebensmittel werden in der Schweiz jährlich vernichtet. Wenn Lebensmittel weggeworfen statt gegessen werden, führt das zu Umweltbelastungen wie beispiels­weise CO 2 -Emissionen. Gleichzeitig leben in unserem Land 722’000 Menschen an oder unter der Armutsgrenze. «Tischlein deck dich» sammelt Lebensmittel und verteilt sie an armutsbetroffene Menschen. Im Jahr 2021 erstmals über 5000 Tonnen.

Jeden Freitag für eine Stunde offen

Eine Abgabestelle, wie jene in Wattwil, funktioniert wie ein temporärer Laden, der einmal pro Woche für eine Stunde öffnet. Jeden Freitag richtet ein Freiwilligenteam die Abgabestelle her und verteilt die Lebensmittel an die Kundinnen und Kunden. Diese müssen eine Kundenkarte vorweisen, welche sie bei den Sozialfachstellen der Region beziehen können. Pro Lebensmittelbezug bezahlen die Kunden einen symbolischen Franken.

Das Sortiment der Abgabestellen bestimmt sich aus den Produkten von nationalen und regionalen Spendern. Es werden keine Produkte zugekauft. Deshalb variiert das wöchentliche Produktangebot der Abgabestellen und ersetzt keinen Wocheneinkauf. (red/pd)