Wattwil 220 Bäume werden gefällt für mehr Sicherheit Der Schutzwald oberhalb der Umfahrungsstrasse Wattwil verdient seinen Namen nicht mehr. Während der nötigen Fällarbeiten muss die Strasse tageweise gesperrt werden.

Bei komplexer Holzereiarbeit am Hang kommen öfters Helikopter zum Einsatz. Bild: PD

Am Schomattenberg oberhalb der Umfahrungsstrasse Wattwil stehen etliche Bäume, die gefällt werden müssen. Sie stellen ein Sicherheitsrisiko für die unterhalb verlaufende Kantonsstrasse dar. Grund dafür seien ihr talwärts geneigter Wuchs sowie ihre durch Pilzbefall bedingte, teils schlechte Verwurzelung.

Zu diesem Zweck habe die Waldregion 5 Toggenburg in Zusammenarbeit mit dem Strassenkreisinspektorat Wattwil einen komplexen Holzschlag organisiert, um rund 220 betroffene Bäume in dem Schutzwald zu fällen, wie das Volkswirtschaftsdepartement des Kantons St.Gallen in einer Pressemeldung am Montagmorgen mitteilte. Die Umfahrungsstrasse wird an drei bis vier Tagen während der Arbeitszeiten gesperrt werden.

Christof Gantner, Regionalförster der Waldregion 5, Toggenburg. Bild: Thomas Wittenwiler

Die Umsetzung sei nicht ganz einfach, erklärt Regionalförster Christof Gantner, dessen Mitarbeiter die Leitung der Aktion übernimmt. Das Gelände, in dem die Holzarbeiten ausgeführt werden, sei sehr steil und könne nur sehr schwer begangen werden. Eine talwärts verlaufende Hochspannungsleitung und die Umfahrungsstrasse würden die Arbeiten zusätzlich erschweren.

Bäume müssen stückweise gefällt und abtransportiert werden

Man könne die Bäume daher nicht auf herkömmliche Art fällen, sondern müsse sie stehend aus der Luft abtransportieren, sagt Gantner. Zudem seien viele der Bäume zu schwer, um sie in einem Stück rauszufliegen.

«Deswegen kann es sein, dass man einen einzelnen Baum stückweise fällen und in zwei oder mehr Flügen abtransportieren muss.»

Aus diesem Grund käme auch eine spezialisierte Helikopterfirma zum Einsatz, die den Auftrag mit Unterstützung des Forstbetriebs der Ortsgemeinde Lichtensteig ausführt.

Der Einsatz von Helikoptern führt dazu, dass die Umfahrungsstrasse während der Arbeiten gesperrt werden muss. Ausserdem werden sich die Arbeitszeiten nach den Witterungsbedingungen richten, weshalb noch nicht feststeht, wann die Holzerei genau stattfinden wird. Gantner rechnet damit, dass wegen des voraussichtlichen Schneefalls frühestens diesen Freitag oder Anfang nächster Woche begonnen werden kann.

Die Sperrzeiten dauern laut der Medienmitteilung jeweils von 8 Uhr bis 15.45 Uhr. Das Strassenkreisinspektorat richtet eine Umleitung über Wattwil ein. Um die Anzahl Sperrtage möglichst gering zu halten und um einen effizienten Arbeitsablauf zu gewährleisten, wird auch über den Mittag geflogen. Im Bereich der Wenkenrütistrasse in Wattwil muss während der Holzereiarbeiten mit temporären Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Man werde versuchen, die Arbeiten von Beginn bis Ende zügig durchzuführen, sofern es die Witterung erlaubt, sagt Gantner.

Die Eschenwelke treibt weiter ihr Unwesen

Bei einem Grossteil der gefällten Bäume handelt es sich um Eschen. Grund für ihren schlechten Gesundheitszustand ist die sogenannte Eschenwelke, ein aggressiver Pilz, der aus Ostasien über Osteuropa in die Schweiz eingewandert ist. Vor rund zwölf Jahren wurde der Pilz zum ersten Mal im Raum Basel entdeckt. Seitdem treibt der Pilz in der Schweiz sein Unwesen und hat sich auch schon über die Alpen bis ins Tessin ausbreiten können. Gantner schätzt, dass im Toggenburg bis zu 95 Prozent der Eschen von der Eschenwelke befallen sind.

Bereits letztes Jahr mussten zahlreiche Bäume mit Eschenwelke wegen des Pilzbefalls gefällt werden. Bild: Joël Decurtins

«Der Pilz führt dazu, dass auch die Wurzeln absterben. Dadurch haben die Bäume weniger Halt und es besteht das Risiko, dass sie umfallen», sagt Gantner. Am Schomattenberg käme das starke Gefälle hinzu.

«An so steilen Hängen wachsen die Bäume manchmal schräg. In diesem Gelände besteht die Gefahr, dass die umfallenden Bäume bis zur Umfahrungsstrasse abrutschen.»

Bisher sei es schon vereinzelt vorgekommen. Dabei seien auch Fahrzeuge mit Bäumen kollidiert. Es kam jeweils zu Blechschäden, Personenschäden gab es bisher keine, sagt Gantner. Damit das so bleibe, wolle man dem nun vorgreifen und die gefährlichen Bäume entfernen.

Das Ganze habe zudem noch einen weiteren Vorteil: «Durch das Holzen gibt es Platz für junge Bäume, die dann wieder stabiler werden und die Schutzwirkung des Waldes auch für die Zukunft sicherstellen», sagt Gantner.