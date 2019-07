Wasser auf der Autobahn A1 bei Wil: Diesmal blieb das Verkehrschaos aus Es ist schon wieder passiert: Der Düker unter der Autobahn A1 bei der Larag in Wil vermochte die Wassermassen des Krebsbaches nicht abzuführen. Das Wasser lief in der Folge ungehindert auf die Fahrbahn. Zwei Autos sind deshalb verunfallt. Grössere Schäden blieben aus. Hans Suter

10 Bilder Hochwasser in Wil

«Der Regen hat Wasser und Kies auf die Autobahn geschwemmt», sagte Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1 Today. «Dabei sind zwei Autos verunfallt, eines davon musste abgeschleppt werden.» Der Autobahnabschnitt musste anschliessend gesäubert werden.

Optimierung möglich

Dass nicht mehr passierte, ist den Sanierungsmassnahmen im vergangenen Jahr zu verdanken. Einbetonierte Steine verhinderten diesmal, dass die Wassermassen das Autobahnbord beschädigten und Erdreich auf die Fahrbahn spülten. Von einer nahe gelegenen Hundeschule wurden einige Bretter und Latten unter dem Autobahnzaun hindurch auf die A1 gespült. Fachleute des Strassenunterhalts besichtigten gestern den Ort des Geschehens und kamen zum Schluss, dass sich die Sicherungsmassnahmen bewährt hätten, es aber noch Optomierungspotenzial gebe.

Konzept in Rickenbach funktioniert

Auch im benachbarten Rickenbach blieben grössere Schäden aus. Am Westrand des Dorfes fliessen der Krebsbach von Wil her und der Alpbach von Kirchberg her zusammen. Wie ein Augenschein zeigt, ist der Krebsbach in Rickenbach nur leicht über die Ufer getreten. Dank eines im vergangenen Jahr realisierten provisorischen Schutzwall einer höher gesetzten Brücke konnten die Wassermassen frei abfliessen. Dank dieser Massnahmen wurde die Bahnunterführung diesmal nicht unter Wasser gesetzt.

In den nächsten Jahren wird in der Region Wil-Wilen-Rickenbach ein umfassendes Hochwasserschutzkonzept realisiert. Der Kostenaufwand beläuft sich auf weit mehr als 20 Millionen Franken.