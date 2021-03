Fledermäuse Hängende Wohnstuben für langohrige Tagträumer: Oberbüren sucht Paten für Fledermauskästen Das Braune Langohr ist in der Schweiz stark bedroht. In drei Obstgärten der Gemeinde Oberbüren soll diese Fledermausart nun mit Hilfe von Patenschaften für Fledermauskästen wieder angesiedelt werden.

as Braune Langohr ist lediglich 5 bis 12 cm gross, hat aber eine Flügelspannweite von ca. 24 cm. Bild: René Güttinger, Fotograf, Nesslau

«Die Aktion ist sehr gut angelaufen», freut sich Verena Peterer. Sie führt das Aktuariat der Umwelt- und Landwirtschaftskommission und nimmt als Front­officeleiterin der Oberbürer Gemeindeverwaltung die Anfragen für Patenschaften entgegen. Seit dem Start des Projekts Mitte Februar wurden bereits über 50 Fledermauskästen auf diese Art finanziert. 40 Franken kostet eine Patenschaft. Damit würden die Beschaffungskosten der Kästen, aber auch die Auslagen für externe Beratungen, das Setzen der Kästen und Ähnliches gedeckt. «Denn es sollen möglichst keine Kosten zu Lasten des Oberbürer Vernetzungsprojekts generiert werden», sagt Peterer.

Die Patenschaftsaktion zur Wiederansiedlung des Braunen Langohrs ist ein Projekt, das im Rahmen ebendieses Vernetzungsprojekts initiiert wurde. Ziel der bereits seit 2005 laufenden Vernetzung ist die Förderung der Biodiversitätsförderflächen sowie die Verbindung von Kern­lebensräumen zu Gunsten optimaler Bedingungen für Tieren und Pflanzen. Ein Bemühen, das für die beteiligten Bewirtschafter mit Direktzahlungen verbunden ist. Die Gemeinde Oberbüren befindet sich derzeit in der dritten Vertragsperiode (2017–2024).

Nisthilfen – auch für Vogelarten

Um die Zielsetzungen des Vernetzungsprojekts zu erreichen, wurden zu Beginn der Umsetzungsperiode verschiedene die Flora und Fauna betreffende Massnahmen definiert. Zu diesen gehört auch die Bereitstellung von insgesamt 250 Nisthilfen – für das Braune Langohr, aber auch für den Gartenrotschwanz und die Rauchschwalbe. Denn die Fledermaus ist nicht das einzige Tier, dessen Lebensbedingungen ihm Rahmen der aktuellen Vernetzungsperiode verbessert werden sollen. Bestrebungen gibt es auch zur Wiederansiedlung beziehungsweise Verbreitung der Geburtshelferkröte.

Dass nun genau die Fledermaus beziehungsweise ausgerechnet das Braune Langohr gewählt wurde, hat gute Gründe. Denn der gerade einmal fünf Zentimeter grosse Baumhöhlenbewohner war im Fürstenland einst weit verbreitet. Jetzt aber ist er stark gefährdet. Die Umnutzung von Dachstöcken, energetische Fassadendämmungen, die zunehmende Lichtverschmutzung, aber auch die schwindenden Jagdlebensräume haben die Bestände sukzessive reduziert.

René Güttinger, Biologe und Kantonaler Fledermausschutz-Beauftragter, betreut auch das vergleichbare Projekt, welches im Frühjahr 2018 umgesetzt wurde und wo sich bereits Erfolge eingestellt haben. Bild: Ralph Ribi

Die Fledermauskästen sind alles andere als eine nette Alibiübung. Dass sie von den Braunen Langohren angenommen werden, weiss man aus Pilotversuchen in Waldkirch, sagt der Kantonale Fledermausschutz-Beauftragte, René Güttinger, der das Projekt in Oberbüren begleitet. Manche hätten dort sogar Jungtiere aufgezogen. Inzwischen verfüge man über Erfahrungen mit dem System und die seien positiv.

Win-win-Situation für Mensch und Tier

Es genüge jedoch nicht, einfach einige Holzkästen aufzuhängen. Pro Hektare Hochstammkultur müssten minimal zehn Fledermauskästen platziert werden, sagt Güttinger, der bei den Langohren ausschliesslich auf den Kastentyp «Schwegler 2FN» aus Holzbeton setzt. Allerdings machten es die regional kleinräumigen Strukturen nicht einfach, jeweils genügend zusammenhängende Flächen zu definieren. Die wären aber nötig, denn das Braune Langohr jage im Schutz von Bäumen und Sträuchern. Flüge über freie Flächen würden vermieden, wobei bis rund 100 Meter Freifläche zwischen den Revieren gerade noch akzeptiert würden.

Die Förderung des Brauen Langohrs mit Fledermauskästen bezeichnet Güttinger als Win-win-Situation: «Wo Landwirte ihre Obstgärten gemäss der Verordnung über die Direktzahlungen aufwerten müssen, ist dies eine Massnahme, die einen hohen Wirkungsgrad hat, aber dennoch bewirtschaftungsverträglich ist.»

Rund 30 Patenschaften

Über die Hälfte der vorgesehenen Fledermauskästen sind bereits vergeben, das Ziel ist jedoch nicht erreicht. Verena Peterer sagt:

Verena Peterer, Leiterin Front-Office auf der Gemeindeverwaltung Oberbüren

«Insgesamt 80 Kästen sollen es am Ende der Aktion Mitte März sein. Wer also noch ein sinnvolles Ostergeschenk sucht, darf sich gerne melden. »

Die Kästen werden dann im Frühjahr in drei Obstgärten der Gemeinde aufgehängt: «In den Gebieten Jüch und Spitzrüti in Oberbüren und in Zahnersmüli in Niederwil.» Eine Begehung ist jedoch erst in einem Jahr vorgesehen.

René Güttinger gewährleistet im Rahmen seines vom Kanton finanzierten Mandats auch die Erfolgskontrolle. Und er ist zuversichtlich. Dennoch sagt er: «Es gibt keine Garantie, dass der Rückgang des Bestandes aufgrund der stetig wachsenden Zahl fledermausfeindlicher Gebäude mit dieser Massnahme vollumfänglich aufgefangen werden kann.»