Wandertipp Naherholungsgebiet Hauptwil-Gottshaus: Gemütlicher Rundgang vorbei an fünf Weihern In der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus liegen insgesamt fünf Weiher. Auf einer wunderschönen Rundwanderung können sie alle bestaunt und über kleine Stege erforscht werden. Zum Abschluss lohnt sich ein Sprung in den Hauptwiler Weier.

Der Horbacher Weier ist einer von insgesamt fünf Weihern, an denen man auf dem Rundgang vorbeikommt. Bild: Alain Rutishauser

Infos zur Wanderung Start: Hauptwiler Weier

Ziel: Hauptwiler Weier

Strecke: 5,5 km

Wanderzeit: 2h

Aufstieg: 136 m

Abstieg: 136 m

Ausrüstung: Gutes Schuhwerk, nicht für Kinderwagen geeignet

Gaststätten: Weiergärtli Vital Gelati, Restaurant Weierwis

Öffentlicher Verkehr: Zug zum Bahnhof Hauptwil-Gottshaus, ca. 10 Minuten Fussweg zum Start der Wanderung

Parkplätze: beim Hauptwiler Weier

Kartenmaterial: Landkarte: 1:25000, Blatt: 1074 Bischofszell. (alr)

1. Hauptwiler Weier Der Weiherrundgang beginnt am ersten der fünf Weiher in Hauptwil-Gottshaus: dem Hauptwiler Weier. Wer nicht gleich Vollgas geben will – obwohl dies auf dem Rundgang kaum nötig sein wird – nimmt an einem der beiden Steintische Platz und geniesst die Ruhe am Weiherufer. Vielleicht streicht einem dann auf einmal die hauseigene schwarze Katze von der Gelateria vis-à-vis um die Beine.

Los geht's, links am Hauptwiler Weier entlang und leicht aufwärts, hinein in ein kleines Wäldchen, das Büelhölzli.

Der Rundgang beginnt und endet am Hauptwiler Weier. Vorne rechts befindet sich eine kleine Badi, der Eintritt kostet zwei Franken. Bilder: Alain Rutishauser

Nach einem kurzen Anstieg geht es bald in das Wäldchen «Büelhölzli».

Davor kommt man an einem Bauernhof vorbei. Dieses neugierige Kalb kam kurz raus, um Hallo zu sagen.

2. Büelhölzli Nach dem kurzen Anstieg geht es geradeaus weiter. Gewundene Treppenstufen aus Holz führen anschliessend wieder abwärts zum zweiten Weiher ...

3. Gwandweier ... dem Gwandweier. Kleine Info dazu: Die fünf Weiher wurden im 15. Jahrhundert im Auftrag des Bischofszeller Pelagiusstifts künstlich angelegt und dienten der Fischzucht. Heute befinden sich die Weiher in privatem Besitz, darin fischen dürfen nur Mitglieder des Sportfischervereins Hauptwil sowie Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Hauptwil-Gottshaus.

Nach einem kurzen Anstieg geht es über eine Holztreppe hinunter zum Gwandweier. Bilder: Alain Rutishauser

Nach dem Gwandweier erreicht man eine Feuerstelle.

4. Horbacher Weier Zwischen dem Gwandweier und dem Horbacher Weier befindet sich die erste von insgesamt drei Feuerstellen auf dem Weiherrundgang.

Anschliessend geht es kurz wieder ins Grüne hinaus, bevor man den Horbacher Weier erreicht. Hier befindet sich auch einer von mehreren Stegen, auf denen man sich den Weiher genauer ansehen kann.

5. Rütiweier Auf eine weitere kurze Expedition ins Grün folgt der Rütiweier. An der Gabelung links steht die zweite Feuerstelle sowie ein weiterer Steg. Der Rundgang geht sogleich rechts vom Wegweiser in Richtung Hauptwil weiter.

Ein neues Bild für Instagram gefällig? Die begehbaren Stege, hier beim Rütiweier, eignen sich gut für tolle Fotomotive. Bilder: Alain Rutishauser

Und noch einer, ebenfalls beim Rütiweier.

6. Horber Weier Nach einem etwas längeren Abschnitt durch den Wald, vorbei an einer Kuhweide und dem Chrotteloch, erreicht man den Horber Weier. Haben Sie mitgezählt? Wir erreichen den fünften und somit letzten Weiher unseres Rundgangs. Hier befindet sich auch die dritte Feuerstelle.

Auf Stege folgen Kühe, die nicht minder schön anzuschauen sind. Bilder: Alain Rutishauser

Und zuletzt noch der Horber Weier, der Rundgang ist nun zur Hälfte rum.

7. Halde Halbzeit. Die zweite Hälfte des Rundgangs findet nun mehr im Grün statt, die Weiher können hingegen weiterhin aus der Ferne betrachtet werden. Auf halbem Weg kommt man an einem Bauernhof vorbei. Damit das Wandervolk nicht quer durch den Hof trampelt, hat der Bauer einen Wegweiser aufgebaut.

Vor dem Bauernhof geht der Rundgang links weiter. Bild: Alain Rutishauser

8. Neuschlatt Erneut kommt man an einem Bauernhof vorbei, wo gerade eine Entenfamilie Brutzeit hat. Der Weg führt rechts unter einem Durchgang hindurch. In Neuschlatt befindet sich nun das Restaurant Weierwis.

Vor Neuschlatt offenbart sich ein schöner Ausblick auf den Horbacher Weier. Bilder: Alain Rutishauser

Nicht vom Verbotsschild beirren lassen, Sie sind auf dem richtigen Weg. Bald betritt man erneut das Büelhölzli, wo der Rundgang begonnen hat.

Danach nähert man sich erneut dem Gwandweier und betritt erneut das Büelhölzli (9). Der letzte Abschnitt des Rundgangs ist nun identisch, bevor man wieder den Hauptwiler Weier (10) und somit den Endpunkt des Rundgangs erreicht. Im Weier ist eine Badi eingerichtet, die von der Gemeinde betrieben wird. Aufsichtspersonen hat die Badi keine, die Benutzung erfolgt daher auf eigene Verantwortung. Der Eintritt kostet zwei Franken.