Wald Sie hing am seidenen Faden: Nun hat die Spitzenmoos-Korporation wieder Elan und einen neuen Präsidenten Die Spitzmoos-Korporation ist ein Zusammenschluss verschiedener Waldbesitzer des Waldes in Kappel. Lange sah es so aus, als gäbe es keine Zukunft für die Organisation. Doch nun ist mit Josef Scherrer ein neuer Präsident gefunden – und auch ein kompletter Vorstand.

Der neue und alte Vorstand der Korporation. Bild: PD

Der Name «Spitzmoos-Korporation» dürfte den wenigsten geläufig sein. Dabei handelt es sich um eine Institution, die bereits vor über 250 Jahren gegründet worden ist. Ihr angeschlossen sind 68 evangelische Hausbesitzer im Dorfkreis Kappel, denen weit oben – auf Spitzmoos – eine ansehnliche Waldparzelle gehört.

Die Korporation trifft sich einmal jährlich an ihrer Mitgliederversammlung, wo über das vergangene Jahr informiert wird und beschlossen wird, ob ein Holzschlag ausgeführt werden sollte. Aktive Mitglieder gehen ein paar mal im Jahr in den Wald und verrichten dort die Schlagräumung.

Doch noch ein Nachfolger für Guido Berta

Die Geschicke der Spitzmoos-Korporation wurden während der vergangenen zwölf Jahre von Präsident Guido Berta geleitet. Da der gesamte Vorstand altershalber zurücktreten wollte, sich aber Jüngere nicht finden liessen, war die Zukunft ungewiss.

Lange sah es gar so aus, dass der Fortbestand der Korporation an einem seidenen Faden hängt. In der Person von Josef Scherrer konnte nun aber ein Nachfolger als Präsident gefunden werden. In kurzer Zeit ist es ihm gelungen, den gesamten Vorstand neu zu besetzen. An der Jahresversammlung ist dieser gewählt worden.

Plenterwald ergibt gutes Holz

Doch was ist der Sinn und Zweck einer solchen Korporation? Diente der Wald in früheren Zeiten vornehmlich dem Beheizen der Eigenheime, so hat sich die Waldbewirtschaftung mittlerweile den veränderten Bedürfnissen angepasst. Der gut erschlossene Waldkomplex, der zu weiten Teilen an die Grenze von Rieden (Politische Gemeinde Gommiswald) anstösst, wurde seit jeher behutsam von Förstern und Holzern bewirtschaftet.

Dadurch entstanden mit den Jahrzehnten sogenannte Plenterwälder. Von einem Plenterwald spricht man, wenn jeweils nur einzelne Stämme gefällt und entnommen werden, statt grössere Flächen zu räumen. Die Biodiversität im Wald wird dadurch erhöht. Denn auf engem Raum hat es jüngere und ältere Bäume. Zudem fördert diese naturnahe Bewirtschaftung die Vielfalt der Bäume: So stehen unterschiedlich alte Fichten, Tannen und Buchen direkt nebeneinander, die einen guten Schutz vor Starkregen, Sturmwinden und Schadeninsekten bieten.

Das Holz, das aus diesem Plenterwald entnommen werden kann, ist von guter Qualität. Denn ein Plentenwald ist besser geschützt vor Unwettern, Pilzen und Insekten. Dadurch kann das Holz zu einem guten Preis an Sägewerke verkauft werden. (pd/lia)