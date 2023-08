RÜCKZUG Toni Thoma tritt nicht zum zweiten Wahlgang für das Flawiler Gemeindepräsidium an Patric Burtscher und Rolf Claude sind gesetzt, Toni Thoma ist nicht mehr im Spiel. Der Andwiler SVP-Gemeindepräsident gab am Montagabend den Verzicht auf den zweiten Wahlgang bekannt - und kritisierte die bürgerlichen Ortsparteien.

Toni Thoma (SVP) wird definitiv nicht Gemeindepräsident von Flawil. Bild: zvg

Um 17 Uhr endete am Montag die Eingabefrist für Kandidatinnen und Kandidaten, die sich ums Flawiler Gemeindepräsidium bewerben. Während die Gemeinde Flawil die Namen erst am Dienstag kommuniziert, ist eines bereits klar: Toni Thoma (SVP) wird nicht Nachfolger von Gemeindepräsident Elmar Metzger (Mitte). Der Andwiler Gemeindevorsteher und Kantonsrat, der im ersten Wahlgang mit 475 der 2873 gültigen Stimmen weit hinter Patric Burtscher (parteilos) und Caroline Bartholet (FDP) zurück lag, teilte kurz nach dem Fünf-Uhr-Glockenschlag mit: «Ich verzichte.»

Keine bürgerliche Unterstützung

In einem umfassenden Statement drückt er seine Enttäuschung über das Verhalten der bürgerlichen Ortsparteien aus. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens der Findungskommission sei er der Bevölkerung, gemeinsam mit Caroline Bartholet, zur Wahl empfohlen worden. Nach dem Rückzug Bartholets habe er den bürgerlichen Parteien seine Kandidatur für den zweiten Wahlgang unter dem Vorbehalt in Aussicht gestellt, dass er auf deren Unterstützung zählen dürfte. «Leider konnten sich diese nicht auf eine gemeinsame Unterstützung des noch verbliebenen offiziellen Kandidaten der Findungskommission einigen», so Thoma. Diese Haltung erstaune ihn. Zumal die Parteien in der Findungskommission doch mit den exakt gleichen Personen vertreten gewesen seien.

Weiterhin zwei Namen

Mit dem Verzicht von Thoma auf den zweiten Wahlgang stehen Patric Burtscher und Rolf Claude (SP) definitiv für das Amt zur Verfügung. Seitens der Ortsparteien dürften keine weiteren Kandidaturen eingegangen sein. Denn diese hatten sich darauf verständigt, mit nur einer Gegenkandidatur zu Patric Burtscher in den entscheidenden Wahlgang zu gehen. Hingegen ist nicht auszuschliessen, dass weitere Personen eigenständig eine Bewerbung eingereicht haben. Gewählt wird am 22. Oktober.