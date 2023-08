Wahlen Rolf Claude will Gemeindepräsident von Flawil werden: SP präsentiert ihre Kandidatur für den zweiten Wahlgang Am Montag endet die Frist für die Eingabe von Kandidaturen für den zweiten Wahlgang zur Neubesetzung des Flawiler Gemeindepräsidiums. Jetzt bekommt der bisher einzige Kandidat, Patric Burtscher (parteilos), Konkurrenz: Die Sozialdemokraten schicken Rolf Claude ins Rennen.

Rolf Claude stellt sich als Kanidat fürs Flawiler Gemeindepräsidium zur Verfügung. Bild: zvg

Gewählt wird am 22. Oktober - im zweiten Anlauf. Nach dem ersten Wahlgang und den anschliessenden Wirrnissen startete die Suche nach geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen erneut. «Das überraschende Ergebnis des ersten Wahlganges gab dafür wichtige Hinweise: Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollen eine Person, die nicht in die bestehenden Strukturen eingebunden und daher unabhängig ist», schreibt die SP in ihrer Mitteilung zur Kandidatur von Rolf Claude.



Claude lebt mit seiner Familie seit über 20 Jahren in Flawil und engagierte sich unter anderem als Präsident des Elternvereins. Beruflich wirkte er in leitenden Positionen, beispielsweise bei SR Technics und bei Stadler Rail. Mit seinem Beratungsunternehmen begleitet er Innovationsprojekte und Geschäftsprozessentwicklungen. «Rolf Claude hat die Kompetenzen, eine Gemeinde sicher zu führen und zusammen mit den Beteiligten für Flawil weitere Entwicklungsschritte einzuleiten», ist die SP überzeugt.



«Flawil hat das notwendige Potenzial und vielfältige Möglichkeiten, sich als lebendiger und vorwärtsgerichteter Wohn- und Arbeitsort positiv weiterzuentwickeln. Dafür setze ich mich mit ganzer Kraft ein.» So fasst Rolf Claude seine Motivation zusammen. In den nächsten Wochen wird er sich der Bevölkerung präsentieren und sich den Diskussionen mit den Einwohner:innen stellen. «Ein breit aufgestelltes Unterstützungskomitee steht ihm zur Seite», schreibt die Partei.