WAHLEN Jünger, weiblicher und auf viele Listen verteilt – diese Nationalratskandidaturen aus der Region Wil fallen auf Im Kanton St.Gallen wurden für die zwölf Nationalratssitze über 300 Kandidaturen eingereicht – das sind deutlich mehr als noch vor vier Jahren. Welches sind die altbekannten Gesichter? Wer sticht dieses Jahr ins Auge?

Die zwölf St.Galler Sitze im Nationalrat sind begehrt. Aus der Region Wil wollen fünfzig Kandidierende nach Bern in die grosse Kammer. Bild: Keystone

Am 22. Oktober finden die Stände- und Nationalratswahlen statt. Schweizweit sind die Sitze in den beiden Kammern so begehrt wie selten zuvor. Auch auf kantonaler und regionaler Ebene lässt sich dies feststellen. Mit dreizehn Kandidaturen mehr als noch 2019 steigen insgesamt

fünfzig Politikerinnen und Politiker aus der Region Wil ins Rennen.

Zwei Nationalräte, zwei Stadträte

Schon seit vielen Jahren in Bundesbern mit dabei ist der amtierende SVP-Nationalrat Lukas Reimann. Er stellt sich diesen Herbst bereits für eine fünfte Amtszeit zur Wahl. Im Kampf um einen Sitz in der grossen Kammer ist von der SVP zudem Ursula Egli dabei. Nach der Nichtwahl vor vier Jahren kandidiert die 53-jährige Wiler Stadt- und Kantonsrätin aus Rossrüti dieses Jahr erneut.

Mit Dario Sulzer von der SP geht ein weiterer Wiler Stadtrat zum zweiten Mal ins Rennen. Zeitgleich kandidiert der Vizestadtpräsident der Stadt Wil für den Regierungsrat, wie er im März dieses Jahres verkündet hatte. Auch Barbara Gysi tritt als amtierende SP-Nationalrätin zur Wiederwahl an. Dies, nachdem es ihr im vergangenen Frühjahr nicht gelungen war, den Sitz im Ständerat vom abgetretenen Paul Rechsteiner zu verteidigen.

Frauenanteil in der Region Wil um sechs Prozent gestiegen

Die Zahl der Kandidierenden aus der Region stieg nicht nur gesamthaft, sondern auch bei den Frauen. Während vor vier Jahren noch zwölf Politikerinnen ins Rennen gingen, sind es nun deren neunzehn. Im Vergleich zu 2019 ist der Frauenanteil in der Region damit von 32 auf rund 38 Prozent gestiegen. In gesamten Kanton St.Gallen machen die weiblichen Kandidaturen dieses Jahr 39,6 Prozent aus.

Eine Kandidatin, die in den letzten Wochen für Schlagzeilen sorgte, ist Caroline Bartholet. Die Niederbürer Gemeindepräsidentin und Kantonsrätin holte im ersten Wahlgang um das Flawiler Gemeindepräsidium am zweitmeisten Stimmen und lag nur knapp hinter Patric Burtscher. Dann aber zog sie überraschend ihre Kandidatur für den zweiten Wahlgang zurück. Die Gründe: mangelnde Unterstützung und irritierende Reaktionen.

Insgesamt treten im Oktober sechs amtierende Mitglieder des Kantonsrates an. Vom Wiler Stadtparlament wollen sogar acht Politikerinnen und Politiker den Sprung nach Bern schaffen. Für Cornelia Kunz (FDP) und Luc Kauf (Grüne) ist es hierbei nach 2019 bereits der zweite Versuch.

Ein Präsident, ein Beobachter und eine Schülerin

Aussergewöhnlich ist bei den diesjährigen Wahlen ausserdem die grosse Anzahl an Listen. Auf den sieben Listen der Partei «Die Mitte» sind vierzehn Kandidierende aus der Region Wil zu finden – doppelt so viele wie noch vor vier Jahren. Die Partei ist somit nicht nur Spitzenreiter bei der Anzahl Listen im gesamten Kanton, sondern auch bezüglich der Anzahl aufgestellten Kandidaturen in der Region Wil.

Wie auch im Toggenburg fällt zudem die SVP auf: Mit nur zwei Kandidaturen aus der Region Wil geht die Partei ins Rennen, gleich viele stellen auch die EDU, die EVP und die Grünliberalen auf. Letztere werden unter anderem von Ramon Waser vertreten. Der 28-Jährige ist wohnhaft in Wil und hat das Amt des Präsidenten der GLP St.Gallen inne.

Mit jeweils nur einem Kandidaten treten die beiden Parteien Schweizer Demokraten und Parteifrei an. Besonders auffallend bei Stefan Hubschmid, Stände- und Nationalratskandidat von Parteifrei SG: seine Berufsbezeichnung. Der Flawiler betitelt sich nämlich als Beobachter gesellschaftlicher Entwicklungen.

Weitere Besonderheit in der Region Wil dieses Jahr: Die Anzahl Kandidierender unter dreissig Jahren ist mit achtzehn Personen gleich doppelt so gross wie noch 2019. Arta Mustafi, wohnhaft in Bronschhofen, Juso-Mitglied und BMS-Schülerin, sticht mit ihren achtzehn Jahren besonders ins Auge. Sie ist eine der beiden jüngsten Kandidierenden des Kantons St. Gallen. Insgesamt beträgt das Durchschnittsalter aller Kandidierenden aus der Region Wil bei diesen Wahlen 41, 2019 waren es noch 44 Jahre.