Wahlen «Irritierende Reaktionen und fehlende Unterstützung»: Caroline Bartholet zieht Kandidatur fürs Flawiler Gemeindepräsidium zurück Niederbürens Gemeindepräsidentin, Caroline Bartholet, wird nicht zum zweiten Wahlgang für die Neubesetzung des Flawiler Gemeindepräsidiums antreten. Als Gründe nennt sie mangelnde Unterstützung und gegen ihre Person gerichtete, irritierende Reaktionen.

Caroline Bartholet (FDP) hat sich trotz aussichtsreicher Position gegen eine Teilnahme am zweiten Wahlgang entschieden. Bild: PD

Der Entscheid überrascht. Immerhin hatte Caroline Bartholet (FDP) am Wahlsonntag vom 18. Juni mit einem Stimmenanteil von 36,4 Prozent nur knapp hinter dem parteilosen Patric Burtscher (37 Prozent) zurückgelegen. Entsprechend früh hatte sie ihre Kandidatur für den zweiten Wahlgang bestätigt und ihren Willen, die Nachfolge von Elmar Metzger anzutreten, mit dem Rücktritt als Gemeindepräsidentin von Niederbüren per 29. Februar 2024, bekräftigt.

Jetzt lässt sie in einer Medienmitteilung wissen: «Nach reiflicher Überlegung und nach einem intensiven Austausch mit meinem Wahlstab und meiner Familie habe ich meinen Grundsatzentscheid vom 21. Juni im Herbst nochmals für das Gemeindepräsidium in Flawil zu kandidieren, neu beurteilt.»

Fehlende Unterstützung

Denn seit dem Wahlwochenende, ihrem Bekenntnis zu Flawil und der Bereitschaft zu einer erneuten Kandidatur seien «einige sehr irritierende Reaktionen» an sie persönlich gerichtet worden. Erschwerend komme dazu, dass sie bis jetzt keine überparteiliche Unterstützung gefunden habe. Obwohl sie von der überparteilichen Findungskommission, nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren, als eine von zwei offiziellen Kandidierenden vorgeschlagen worden sei.

«Diese Erkenntnis sowie eine fehlende breitere Unterstützung in Flawil haben mich nach intensiven Gesprächen und reiflicher Überlegung dazu bewogen, meine Kandidatur zurückzuziehen.» Bartholet betont, dass sie diesen Schritt sehr bedaure und hält fest: «Gerne hätte ich mich mit Engagement und Freude für Flawil und seine Bürgerinnen und Bürger eingesetzt.»

Bisher ein Kandidat

Der zweite Wahlgang findet am 22. Oktober statt. Derzeit steht einzig Patric Burtscher als Kandidat fest. Der dritte Kandidierende, Andwils Gemeindepräsident Toni Thoma (SVP), hat sich bisher nicht verbindlich für eine Teilnahme am zweiten Wahlgang entschieden. Dafür bleibt ihm auch noch bis zum 21. August Zeit. So lange können weitere Kandidaturen für die Nachfolge von Elmar Metzger angemeldet werden.