Wahlen Findungskommission schlägt Urs Heuberger als Schulratspräsident von Kirchberg vor Die überparteiliche Findungskommission hat sich nach einem intensiven Such- und Auswahlprozess entschieden. Sie schlägt der Kirchberger Bürgerschaft den parteilosen Wiler Urs Heuberger als neuen Schulratspräsidenten vor. Er soll Orlando Simeon (FDP) ersetzen.

Urs Heuberger aus Wil stellt sich als Kandidat für das Amt des Kirchberger Schulratspräsidenten zur Verfügung. Bild: PD

Urs Heuberger ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder im Schulalter. Er ist Bürger von Kirchberg und seine Frau ist in Gähwil aufgewachsen. Aktuell ist Urs Heuberger Bereichsleiter Weiterbildung Wirtschaft am Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil, an welchem er zusätzlich auch einen Lehrauftrag innehat. Zuvor war er während mehreren Jahren in beratenden und leitenden Funktionen in verschiedenen kleineren und grösseren Unternehmen in der Privatwirtschaft tätig.

Verschiedene Kandidierende ausgestochen

Nach einer Lehre als Elektriker und einer technischen Berufsmaturität hat sich Urs Heuberger stetig weitergebildet und verfügt über einen Bachelor of Business Administration der Liechtenstein University of Applied Science und einen Master of Arts in Accounting und Finance der Universität St. Gallen (HSG). Er kombiniert langjährige Erfahrung im Bildungswesen mit fundierten betriebswirtschaftlichen Kenntnissen und Führungserfahrung, schreibt die Findungskommission, die sich aus Mitgliedern aller Kirchberger Ortsparteien (FDP, Die Mitte, SP und SVP) zusammensetzt.

Er hat sich in einem mehrstufigen Auswahlverfahren (Interviews und Lösen von Fallstudien) gegen diverse Kandidatinnen und Kandidaten besonders durch seine schnelle Auffassungsgabe und seine umfassende und vernetzte Herangehensweise durchgesetzt und ist deshalb aus Sicht der Mitglieder der Findungskommission ein idealer Kandidat für das Amt des Schulratspräsidenten von Kirchberg.

Informationsanlass am 7. April

Nach einer erfolgreichen Wahl wird Urs Heuberger seinen Wohnsitz in die Gemeinde Kirchberg verlegen und könnte seine Tätigkeit innerhalb von drei Monaten aufnehmen. Seine Familie wird vorerst weiterhin in Wil wohnhaft bleiben.

Vor der Wahl stellt sich Urs Heuberger in einem öffentlichen Austausch den Fragen von interessierten Bürgerinnen und Bürger an einem Informationsanlass im Toggenburgerhof am 7. April 2022. Über Form und genaue Anfangszeit wird zu einem späteren Zeitpunkt orientiert. (pd/ahi)