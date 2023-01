Wahlen «Die Räte und die Bürger trafen sich nach der Wahl zu einem Festessen» – weshalb es im alten Wil nur Gutbetuchte in den Ratsämter gab Im äbtischen Wil wurde alljährlich im Januar die Stadtregierung feierlich in ihr Amt eingesetzt. Zur mehrtägigen Zeremonie kam oft auch der Abt aus der St.Gallen.

Die Wappen der Wiler Äbte. Bild: wilnet

Der im Kloster St.Gallen amtierende Fürstabt hatte das vertragliche Recht, eine Vorschlagliste mit ihm genehmen Kandidaten für die Ämterbesetzung in Wil anzufertigen. Wie der Chronist Karl Ehrat schreibt, wollte der Landesherr damit verhindern, dass vorbestrafte, unfähige oder korrumpierbare Amtsleute in die Stadtregierung oder ins Gericht gewählt wurden.

«Die jeweilige Wahl und Einsetzung der Behörden entbehrt nicht einer gewissen Feierlichkeit», schreibt Ehrat. Oft kam der Abt persönlich nach Wil, um am Wahltag der Einsetzung der Räte und der Richter in ihre Ämter teilzunehmen. «Die Stadtbehörde holte den Landesherrn im Hofe ab und gab ihm das Geleit zum Rathause», berichtet Ehrat. Von 1505 bis 1854 stand das ehemalige Wiler Rathaus zwischen dem Baronenhaus und der Liegenschaft «zum Hartz».

Das ehemalige Ratshaus befand sich zwischen Baronenhaus und Hartz. Bild: wilnet

Der Landeshofmeister oder eine andere höhere Amtsperson entbot der Bürgerschaft laut dem Chronisten den hochfürstlichen gnädigen Gruss mit Anwünschung eines glückseligen neuen Jahres. Anschliessend trug der Stadtschreiber die Liste der Kandidaten vor. Zuerst wählte man den Schultheissen, den Vorsitzenden der Stadtregierung.

«Hernach erfolgte die Wahl der Räte und des Gerichtes durch die Bürgerschaft», schreibt Ehrat. Damals waren nur männliche Ortsbürger stimmberechtigt. Laut Ehrat beteiligten sich jeweils rund 120 Männer an den Wahlen.

Der Schulheiss, die Räte sowie die gesamte Bürgerschaft hatten ihren Gefolgschafts- und Treueeid gegenüber dem Landesherrn leisten. Danach geleiteten die Ratsherren den Fürstabt und sein Gefolge wieder zurück in den Hof.

Der Hofplatz zu Wil. Bild: wilnet

Nach der Wahl die Feier

Am Nachmittag des Wahltages wurde gefeiert. Bürger und Schulknaben zogen in einem Umzug durch die Stadt. Wenn der Rat grosszügig gestimmt war, durften sich in manchen Jahren auch die Hintersassen, die kein Ortsbürgerrecht besassen sowie die Knechte und die Handwerksgesellen dem Zug anschliessen. Diese Umgänge galten als Ehrbezeugung gegenüber den gewählten Amtsherren. Die Räte und die Bürger trafen sich danach zu einem Festessen, zu dem auch der Fürstabt oder sein Statthalter eingeladen wurde.

Wie Chronist Ehrat schreibt, entstanden den Gewählten für die Gästebewirtung beträchtliche Auslagen, sodass nur vermögende Bürger eine Ratsstelle annehmen konnten. «Der Rat drängte daher auf Einschränkungen oder gewährte Beiträge an diese Unkosten», berichtet Ehrat. Ab 1685 durften nur noch Brüder und Schwäger des Gewählten an den Festessen teilnehmen.

«Je ein Diener wies die vielen gratulierenden Weiber vor dem Rathaus und vor der Herrenstube ab.» Den ihn nach Hause begleitenden Spielleuten sollte der Ratsherr kein Nachtessen, wohl aber einen gebührenden Lohn übergeben. Ab 1701 billigte eine amtliche Verordnung den Gratulierenden lediglich einen Trunk, bestehend aus Wein, Käse und Brot, zu. Kinder erhielten Most und Brot.

Die Rechte und Pflichten der Gewählten

Die Gewählten hatten ihrerseits einen Obolus an die Stadtkasse abzuliefern, aus denen neue Musketen oder andere Gerätschaften für das Zeughaus angeschafft wurden. Am Folgetag nach der Wahl hatten der Schultheiss und die Räte im Hof vor dem Abt zu erscheinen und um die Bestätigung der bestehenden Verträge zwischen Stadt und Fürstabtei zu bitten.

Der Landesherr erteilte ihnen bei dieser Gelegenheit jeweils Rügen und auch Ermahnungen, etwa vermehrt liederliche und betrunkene Personen zu überwachen, ausgesprochene Strafen konsequenter zu vollziehen, auf einen regelmässigeren Gottesdienstbesuch der Bevölkerung zu achten und weiter die öffentlichen Gebäude sowie die Wege sorgfältiger zu unterhalten. Über die Verhandlungen innerhalb des Rates sollte vermehrt Stillschweigen gewahrt und darüber ausführlicher Protokoll geführt werden.

Auch am Verhalten der Bevölkerung hatte der Abt einiges zu bemängeln. «Er verurteilte die Spiel- und Trunksucht und den Müssiggang junger Bürger bei Tag und Nacht, die neue Mode bei den Weibersleuten: entblösste Arme, kurze weitbordierte Ärmel, weisse und blaue Schuhe», weiss Ehrat zu berichten. Der Abt erinnerte sodann daran, dass Komödien, Fastnachtspiele und Theatervorstellungen nur mit Einwilligung des Hofes aufgeführt werden dürfen.

Bei dieser Zusammenkunft nutzten die Räte die Gelegenheit, ihrerseits Wünsche und Begehren anzubringen. «Alsdann übertrug der Landesherr seinen Gästen die Gewalt zur Ausübung ihrer Ämter», schreibt beschreibt der Chronist den Abschluss der alljährlichen Zeremonie.