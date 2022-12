Wahl in Jonschwil Der nicht Berücksichtigte, der trotzdem Gemeindepräsident werden will René Bruderer ist in Jonschwil engagiert und vernetzt. Trotzdem schlug die Findungskommission einen anderen Kandidaten als nächsten Gemeindepräsidenten vor. Der einheimische Herausforderer im Porträt.

René Bruderer in seinem Büro auf der Bauverwaltung in Flawil. Bild: Pablo Rohner

René Bruderer lebt in Jonschwil, ist seit zehn Jahren Gemeinderat, im Vorstand des lokalen Tennisclubs und organisiert die «Chilbi», zusammen mit dem «Kultball» das grösste Fest im Kalender der Gemeinde. Trotzdem empfiehlt die Findungskommission Philipp Egger als nächsten Gemeindepräsidenten. Am 22. Januar ist der Einheimische der Herausforderer.

Bruderer selbst mag nicht lange darüber reden. «Enttäuscht» sei er schon gewesen, sagt er offen. Über die Gründe, weshalb auch die Kommissionsmitglieder aus Bruderers FDP für Egger waren, wolle er aber nicht mutmassen. Der Entscheid sei gefallen und er respektiere ihn. Bruderer, der einst beim FC Gossau in der Nationalliga B Fussball spielte und heute Junioren beim FC Henau trainiert, nimmt es sportlich. Daran würde sich auch nichts ändern, sollte er nicht gewählt werden, sagt Bruderer. Als Gemeinderat würde er trotzdem weitermachen.

Ungezwungen an der «Chilbi»

An einem Morgen im Dezember sitzt René Bruderer in seinem Büro im dritten Stock der Flawiler Gemeindeverwaltung und erzählt, warum er trotzdem kandidiert. Viele Jonschwilerinnen und Jonschwiler hätten ihn zur Kandidatur ermuntert. «Das hat mich zusätzlich motiviert.» Er kandidiere auch, «damit die Leute eine Wahl haben», das sei wichtig in einer Demokratie.

Natürlich steckt hinter der Kandidatur mehr als eine Mission zur Wahrung demokratischer Errungenschaften. Es habe wohl mit seiner Arbeit auf Gemeindeverwaltungen zu tun, dass ihn das Amt des Gemeindepräsidenten «schon lange faszinierte», sagt Bruderer.

Für ihn sei aber immer klar gewesen, dass nur Jonschwil, wo er mit seiner Frau und einem zwölfjährigen Sohn seit langem lebt, in Frage kommt. «Ein Gemeindepräsident sollte in der Gemeinde verwurzelt sein», ist Bruderer überzeugt. So komme man eher «ungezwungen in Kontakt» mit der Bevölkerung und erfahre, welche Anliegen gerade drängen. «Selbstverständlich auch am ‹Kultball› oder an der ‹Chilbi›.»

Ungezwungen im Kontakt an der Chilbi. Das klingt auch ein bisschen nach Kontrastprogramm zum akribischen Umsetzer Stefan Frei, den manche in Jonschwil als schwer zugänglich beschreiben. Bruderer drückt es diplomatischer aus:

«Wir sind sicher andere Typen.»

Als langjähriger Gemeinderat unter Frei steht Bruderer aber unweigerlich auch für die Fortsetzung des Bisherigen. Wenn es um die laufenden Projekte geht, treffe das auch zu, gibt er unumwunden zu. Er nennt Bau- und Raumplanung, die Fernwärmeleitung über die Thur, das Gesundheitszentrum, den Werkhof samt Turnhalle sowie das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK) Schwarzenbach, mit dem unter anderem endlich ein Kreisel beim «Rössli» Realität werden soll. Hinter diesen Projekten steht Bruderer.

Auch bei der umstrittenen Abschaffung des Schulrats vertritt er, wie es das Kollegialitätsprinzip verlangt, die Haltung des Gemeinderats. Sprich: Der Schulrat soll abgeschafft und durch eine Geschäftsleitung Schule und eine Bildungskommission ersetzt werden.

«Streiten finde ich unnötig»

Zwischen den Zeilen hört man im Gespräch jedoch heraus, dass Bruderer auch Verständnis für diejenigen Schulräte aufbringt, die sich im Prozess übergangen fühlten und für die Beibehaltung ihres Gremiums plädierten. Doch, auch wenn man «über die Art und Weise diskutieren» könne: Letztlich findet auch Bruderer, dass die Aufgaben des Schulrats mit der Bildung der Einheitsgemeinde mehrheitlich weggefallen sind.

Strassenprojekte wie das BGK Schwarzenbach bergen bekanntlich Konfliktpotenzial. Als Gemeindepräsident stünde Bruderer im Fokus der Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern. Auf die Frage, ob er jemand sei, der gerne streitet sagt er:

«Streiten finde ich unnötig. Im persönlichen Gespräch findet sich fast immer ein Kompromiss. Wichtig ist es, auf die Leute zuzugehen und ihnen zuzuhören.»

In Flawil habe er gute Erfahrungen damit gemacht, die Bevölkerung vor Projekten miteinzubeziehen, auch Kinder sowie Seniorinnen und Senioren. Er erzählt von einem Mitwirkungsverfahren vor dem Bau eines Spielplatzes – für Kinder und Jugendliche, aber auch für die Grosseltern, die mit ihren Enkeln dort Zeit verbringen wollten.

Oder von Strassenbauprojekten, in deren Vorbereitung man mit den Kindern die Schulwege abgelaufen sei, damit sie ihre Bedürfnisse anbringen konnten. Zum Beispiel, welche Büsche abgeschnitten werden müssten, um ihre Sicht auf die Strasse zu verbessern. Ähnliches könne er sich auch in Jonschwil vorstellen.

Verdichtung und Biodiversität

Nach zwanzig Jahren in Bauabteilungen von Gemeindeverwaltungen: Wie sieht René Bruderers bauliche Vision für Jonschwil aus? «Moderat wachsen», solle die Gemeinde, sagt er. Seit 2013 sei Jonschwil im Schnitt jährlich um 0,5 Prozent gewachsen. «So kann es weiter gehen».

Der nötige Wohnraum dazu soll nach dem Gebot der Innenentwicklung geschaffen werden. Gebaut werden soll auf unbebauten Grundstücken im Siedlungsgebiet, oder dort, wo alte Ökonomiegebäude stehen. Bruderer nennt die Areale bei der Schulstrasse in Schwarzenbach oder bei der Poststrasse in Jonschwil, die sich teilweise im Besitz der Gemeinde befinden. Neue Einzonungen auf Landwirtschaftsflächen soll es vorerst nicht mehr geben.

Beim Ortsbildschutz vertritt René Bruderer die Position «Reduktion auf das Wesentliche». Wenn die Revision des kantonalen Planungs- und Baugesetzes der Überprüfung durch das Bundesgericht standhält, sollen die Gemeinden in Zukunft mehr Kompetenzen beim Abbruch geschützter Gebäude erhalten.

Bruderer begrüsst das, betont aber auch die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege. Es gehe darum, mit Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern und der kantonalen Denkmalpflege «Lösungen zu entwickeln, die für beide Seiten vertretbar sind».

Letztes Jahr hat René Bruderer einen Kurs in Biodiversitätsförderung gemacht. In Flawil seien im Siedlungsgebiet in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und dem örtlichen Naturschutzverein diverse Massnahmen zur Gestaltung natürlicher Lebensräume umgesetzt worden. Zum Beispiel Thujahecken durch Naturhecken ersetzt, Asthaufen für Kleintiere angelegt oder Vogelhäuschen aufgehängt. Auch dafür sieht er in Jonschwil Potenzial.