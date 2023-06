Wärmeversorgung Technische Betriebe Wil wollen Gasnetz bis 2050 stilllegen – Energie soll künftig hauptsächlich von Wärmeverbünden kommen Die Strategie der Technischen Betriebe Wil sieht vor, ab 2050 kein Erdgas und Biogas mehr einzusetzen. Fern- und Nahwärmeverbünde sowie alternative Lösungen sollen die Hauptstützen der zukünftigen Wärmeversorgung bilden. Der Stadtrat hat die Strategie genehmigt, das Stadtparlament wird sie noch behandeln.

Eine Druckreduzier- und Messstation der Erdgas Ostschweiz AG mit Kugelspeichern. Bild: Urs Jaudas/Keystone

Für die zukünftige, erneuerbare Wärmeversorgung in der Stadt Wil wurden im Jahr 2022 mit dem Programm «Kommunaler Klimaschutz Wil» klare Rahmenbedingungen festgelegt. Ziel ist es, den CO 2 - Ausstoss bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren. Die Transformation zur erneuerbaren Wärmeversorgung ist dafür von entscheidender Bedeutung. Die Treibhausgasemissionen sollen dadurch um 63 Prozent reduziert werden.

Die Technischen Betriebe Wil (TBW) haben in der Erarbeitung seit 2021 verschiedene Szenarien zur Gasnetzstrategie verfolgt und im Detail geprüft. Dabei wurde auch ein Fortbestand der Gasversorgung für Prozessgaskundinnen und -kunden, welche Gas für Arbeitsprozesse einsetzen, geprüft. «Auf Grundlage verschiedener Analysen erachtet die Stadt Wil ein Ausstieg aus der Gasversorgung bis 2050 als zielführend», heisst es in einer Medienmitteilung.

Projekt «Fernwärmeverbund Wil» von zentraler Bedeutung

Die Gasnetzstrategie geht mit der Realisierung des Fernwärmeverbunds in Wil einher und geht von dessen Umsetzung ab dem Jahr 2024 aus. Das Projekt wird im Juni im Stadtparlament beraten und soll im November zur Volksabstimmung gelangen. Ohne den Fernwärmeverbund müsste der mehrheitliche Anteil einer nachhaltigen Versorgung mit anderen Wärmelösungen abgedeckt werden.

Als Ergänzungen haben die TBW bereits zusätzliche Angebote wie das Wärme-Contracting ausgearbeitet. Dieses steht allen Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzern seit längerem zur Verfügung. Ebenso sind weitere Geschäftsmodelle für dezentrale und zentrale Wärmelösungen angedacht, um gemeinsam mit Dritten Wärmeverbünde in der Ostschweiz zu finanzieren, zu bauen und zu betreiben.

Erneuerbares Gas reicht nicht aus

Die Reduktion des CO 2 -Ausstosses könnte auch mit der Umstellung auf erneuerbares Gas erreicht werden. «Nach heutiger Experteneinschätzung ist das Potenzial jedoch begrenzt», teilen die TBW mit. Raumwärme und Brauchwarmwasser sollen daher in erster Linie durch Fernwärme oder Wärmepumpen und Prozessgas bzw. -energie langfristig durch Strom oder Wasserstoff ersetzt werden.

Der Betrieb einer Gasnetzinfrastruktur für einige wenige Prozessgaskundinnen und -kunden ist aus heutiger Sicht nicht wirtschaftlich und wird vermehrt im Wettbewerb zu neuen Energieträgern stehen. Dabei werden die TBW vorläufig auch kein aktives Engagement im Bereich Power-to-Gas verfolgen. Lokales Biogas kann aber weiterhin genutzt werden – dieses soll verstromt und die Abwärme für Nahwärmeverbünde sowie für die Spitzenlastabdeckung der Fernwärme eingesetzt werden.

Gasausstieg auch für umliegende Gemeinden

In den nächsten Schritten wird konkretisiert, wo und bis wann sich die TBW mit dem Gasnetz aus den Versorgungsgebieten zurückziehen sollen. Bereits jetzt kann aber festgehalten werden, dass die TBW nur noch in Ausnahmefällen neue Gasanschlüsse realisieren werden. Die politischen Vertreterinnen und -vertreter der mit Gas versorgten Aussengemeinden (Aadorf, Bettwiesen, Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Kirchberg, Münchwilen, Niederhelfenschwil, Rickenbach, Sirnach, Tobel-Tägerschen, Wängi, Wilen, Zuzwil) wurden vorgängig durch die Verantwortlichen der Stadt Wil informiert und stehen in engem Kontakt mit den TBW, um auch dort den Gasausstieg bis 2050 zu koordinieren.

Die lokalen Gegebenheiten werden bei der Stilllegungsplanung mitberücksichtigt (z.B. Verfügbarkeit von Wärmeverbünden, Grundwasserschutzzonen). Alle Gaskundinnen und -kunden werden frühzeitig über die sukzessiven Stilllegungen informiert und beim Umstieg auf erneuerbare Alternativenergien beraten. Die Grosskundinnen und - kunden werden noch vor den Sommerferien über die Details mit einem persönlichen Anschreiben informiert. Ebenso werden demnächst auf der Plattform deineenergie.ch/waerme Vorgehenspläne aufgeschaltet.

Gasausstieg steigert regionale Wertschöpfung

Durch eine Stilllegung des Gasnetzes der TBW kann die regionale Wertschöpfung nachhaltig gesteigert werden. Einerseits kurzfristig durch den Ersatz der Heizsysteme, aber auch langfristig durch den Einsatz lokaler Primärenergieträger wie Abfallenergie, Holzschnitzel, Pellets, Solar- und anderem erneuerbarem Strom. Zudem wird sich die Abhängigkeit vom Ausland minimieren, da kein Gas mehr importiert werden muss. Mit der Gasnetzstrategie kann die Wärmeversorgung somit klimafreundlich, die Abhängigkeit vom Ausland verringert und damit die Versorgungssicherheit gestärkt und die lokale Wertschöpfung erhöht werden. (pd)