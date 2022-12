Wärmeversorgung 75,2 Millionen für den Fernwärmeverbund: Stadt Wil soll ab 2026 mit der Abwärme des ZAB versorgt werden Die Stadt Wil plant schon länger einen Fernwärmeverbund. Nun liegen die Pläne für die städtische Wärmeversorgung vor. Dies, nachdem das Parlament einen geplanten Nahwärmeverbund zurückgewiesen hatte.

Ab 2026 soll die Stadt Wil mit der Abwärme des Zweckverbands Abfallverwertung Bazenheid versorgt werden. Bild: Beat Lanzendorfer

In 28 Jahren soll die Stadt Wil klimaneutral sein, Häuser sollen mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Seit geraumer Zeit steht das Thema Fernwärmeverbund im Raum. Nun soll es vorwärtsgehen: Die Stadt Wil legt die konkreten Pläne vor. Für 75,2 Millionen Franken soll ein Teil des städtischen Gebiets mit Fernwärme aus der Kehrichtverbrennungsanlage des Zweckverbandes Abfallverwertung Bazenheid (ZAB) versorgt werden.

Ursprünglich hatte die Stadt Wil vor, einen Nah- und Fernwärmeverbund zu erstellen. Eine Wiler Holzbaufirma im Westen der Stadt plante eine Heizzentrale, um ihr Restholz thermisch zu verwerten. Die Stadt Wil wollte für 3,23 Millionen Franken das Gebiet Lenzenbüel mit dieser Abwärme versorgen. Der Nahwärmeverbund hätte später an das Fernwärmenetz angeschlossen werden sollen. Doch das Projekt hatte im Parlament keine Chance.

Es mache keinen Sinn, einen eigenen «Ofen» zu betreiben, wenn man die Abwärme des ZAB nutzen könne, hiess es Ende August an einer Parlamentssitzung. So wurde das Geschäft an den Stadtrat zurückgewiesen. Dies mit dem Auftrag, ein Gesamtprojekt zur Wärmeversorgung zu unterbreiten.

Einfamilienhäuser sind nicht im Perimeter

Das Gebiet der Stadt Wil eigne sich aufgrund der hohen Energiedichte und des erwarteten Absatzpotenzials bestens für die Erschliessung mit Fernwärme, heisst es nun in einem städtischen Bericht.

Eine fünf Kilometer lange Transferleitung soll die Wärme vom ZAB nach Wil führen. Die Leitung wird nördlich der Autobahn in zwei Hauptstränge aufgeteilt. Einer führt Richtung Westen zur Psychiatrie St.Gallen Nord, der andere geht Richtung Osten zum Spital Wil. Verteilleitungen erschliessen dann die einzelnen Quartiere. Für die Fernwärmeleitung werden mehrheitlich in Gemeindestrassen verbaut, heisst es im Bericht der Stadt.

Mit Fernwärme erschlossen wird nur ein Teil des städtischen Gebiets. Berücksichtigt worden sind insbesondere Quartiere mit vielen Mehrfamilien- und Gewerbehäusern sowie Schlüsselkunden. Auch die Altstadt soll mit Fernwärme beliefert werden. Wilen und Rickenbach sollen ebenfalls am Fernwärmenetz angeschlossen werden. In Gebieten ausserhalb des Fernwärmeperimeters, die mehrheitlich mit Einfamilienhäusern bebaut sind, sind Wärmepumpen oder in Ausnahmefällen Pelletheizungen vorgesehen, heisst es weiter im Bericht.

Die Stadt plante einst auch ein Holzheizkraftwerk in einer Halle bei der Firma Miauton. Davon ist im vorliegenden Bericht nichts mehr zu lesen. Das Fernwärmenetz werde ohne vollständige Redundanz gebaut, heisst es. Es soll aber eine mobile Heizzentrale mit einer Leistung von zwei Megawatt erstellt werden. Damit könne im Notfall ein ganzes Cluster separat mit Wärme versorgt werden. Aufgrund der benötigten Heizleistung und der notwendigen kurzfristigen Verfügbarkeit wird die Zentrale mit Heizöl betrieben. Sie soll auch zur Spitzenlastglättung oder als temporäre Übergangsheizung verwendet werden.

Zusätzliche Stelle für das Projekt soll geschaffen werden

Die Brutto-Investitionskosten für den Fernwärmeverbund belaufen sich auf 75,2 Millionen Franken. Abzüglich der Fördermittel des Kantons St.Gallen von 9,9 Millionen Franken und den einmaligen Anschlussgebühren von Kunden von 12 Millionen Franken betragen die Nettoinvestitionen 53,3 Millionen Franken. Der Stadtrat beantragt dem Parlament zudem eine Projektleiterstelle für die Umsetzung des Fernwärmeprojekts. 142'000 Franken jährlich soll das Parlament für diese 100-Prozent-Stelle genehmigen.

Bis 2035 soll ein Gesamtwärmeabsatz von 66 Gigawattstunden pro Jahr erreicht werden – der Wärmebedarf im Fernwärmeperimeter beträgt 97 Gigawattstunden. Der Wärmepreise wird auf 0.135 Franken pro Kilowattstunde festgelegt. Dieser Preis stehe im Wettbewerb zu marktüblichen erneuerbaren Heizsystemen, heisst es im Bericht. Mit den Erträgen aus dem Wärmeabsatz würden die Ausgaben langfristig amortisiert. Auch die wegfallenden Erträge aus dem Gasgeschäft würden teilweise kompensiert.

2026 ist die Inbetriebnahme geplant

Der Zeitplan sieht vor, dass das Projekt nächstes Jahr im Parlament beraten wird. Ende 2023 ist die Volksabstimmung angesetzt. Ende 2024 sollen die Fernwärmestation und die Wärmeleitungen realisiert werden, zwei Jahre später ist die Inbetriebnahme vorgesehen.